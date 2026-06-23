Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History – Recensione di un libro famelico

Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History: Bitmap Books torna a South Town con il suo solito feticismo per carta, archivi e gloriosa nostalgia arcade.

South Town riapre i battenti 🥊

Bitmap Books torna a fare Bitmap Books, nel senso più riconoscibile e più rassicurante del termine: volume importante, cura grafica maniacale, prezzo da oggetto serio e quella sensazione immediata di avere davanti qualcosa che non chiede soltanto di essere letto, ma quasi rispettato.

Con Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History la casa editrice britannica prende una delle saghe più importanti di SNK e prova finalmente a metterle addosso un abito all’altezza, restituendole una forma organica, compatta, ordinata.

Per anni Fatal Fury è stata raccontata un po’ a pezzi, come succede a certe leggende arcade finite tra ricordi sparsi, versioni regionali, capitoli più celebrati di altri e una notorietà spesso schiacciata dall’ombra lunga di The King of Fighters. Qui invece la serie torna a respirare come un corpo unico, con una struttura che prova a ricomporne la storia senza trattarla come semplice archeologia da appassionati.

E in effetti il libro sembra aprirsi proprio come una mappa notturna di South Town: vicoli, locali, facce più o meno raccomandabili, risse pronte a scoppiare all’angolo e una geografia che non è mai solo geografica, ma anche emotiva e simbolica. Fatal Fury, in questo senso, non è mai stata soltanto una saga di picchiaduro; è sempre stata una città da attraversare, un ambiente con il proprio battito, i propri quartieri e la propria fauna umana. L‘editore britannico, almeno nelle intenzioni, prova a darle finalmente un cartello serio invece del solito neon mezzo rotto appeso sopra la porta.

Bitmap Books torna sul ring 📚

Prima ancora di arrivare ai contenuti, questo è uno di quei volumi che ti costringono a parlarne come oggetto fisico, perché ignorarlo sarebbe quasi offensivo. Il formato è generoso, la presenza scenica è immediata, la rilegatura e la resa delle immagini confermano una volta di più la vocazione di Bitmap Books per il libro come reliquia da collezione, non come semplice supporto di lettura. Ogni pagina sembra costruita per stare lì, per durare, per farsi guardare con calma, e soprattutto per non sembrare mai un riempitivo elegante.

Non è un libro da sfogliare, è un libro che pretende un tavolo stabile e una certa dignità. Ne riparleremo più avanti.

“Welcome to South Town: dove la nostalgia si allena con i pesi.”

Una mappa per South Town 🗺️

Una delle prime cose che colpiscono di Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History è che il progetto editoriale non si limita a mettere i giochi in fila come si fa con certe cronologie troppo diligenti e un po’ scolastiche. Il volume prova davvero a dare al franchise un’identità narrativa, quasi geografica, come se Fatal Fury non fosse solo una serie di capitoli ma un luogo da abitare. E questa scelta funziona molto bene, perché South Town non viene trattata come uno sfondo qualsiasi, ma come un vero centro di gravità della saga: una città viva, sporca, rumorosa, piena di locali, quartieri, facce, passaggi sotterranei e angoli pronti a trasformarsi in un pretesto per un pugno ben assestato.

Ed è proprio questo che centra il punto: Fatal Fury è sempre stata più di una sequenza di sequel. È un universo con il suo ritmo, con le sue rivalità, con i suoi codici interni e con una geografia che non è mai solo decorativa. Le mappe presenti nel volume, insieme al modo in cui vengono introdotti luoghi come South Town, Central City o le altre aree chiave, contribuiscono a trasformare la saga in qualcosa di concreto, quasi tangibile. Non stai leggendo semplicemente “dove si svolgeva il gioco”; stai capendo come quei posti abbiano dato forma a un immaginario preciso, e soprattutto come quel mondo sia diventato parte dell’identità stessa della serie.

In questo senso il libro lavora bene perché non tratta Fatal Fury come un museo polveroso pieno di cartellini e didascalie impolverate, ma come una mappa viva, attraversata da tensioni, memorie e personaggi che sembrano pronti a rientrare in scena da un momento all’altro.

South Town diventa quasi una città che non dorme mai: ogni edificio pare potenzialmente pronto a ospitare una rissa, ogni strada sembra portarsi dietro un flashback, ogni quartiere ha addosso quella sensazione da “qui succederà qualcosa, e probabilmente non sarà una cosa civile”. È una scelta editoriale intelligente, perché sposta subito il saggio da un piano puramente documentale a uno più narrativo e immersivo.

La saga, colpo dopo colpo🐺

Se la parte geografica dà al volume il suo respiro, la sezione cronologica gli dà invece la sua spina dorsale. L‘editore britannico dimostra di avere ben chiaro quanto sia importante raccontare Fatal Fury non come una parentesi minore della storia SNK, ma come una delle sue fondamenta più rilevanti.

Il percorso che va da Fatal Fury: King of Fighters fino a City of the Wolves viene affrontato con un approccio ampio e ragionato, passando per tutti i passaggi davvero decisivi: Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, Fatal Fury 3, Real Bout Fatal Fury, Mark of the Wolves, Wild Ambition, First Contact. E già questo elenco dice molto: non c’è l’aria da “riassumiamo i titoli più famosi e via”, ma la volontà di trattare la saga come un percorso evolutivo serio, con i suoi tentativi, le sue svolte e le sue incarnazioni più riuscite.

Il tono giusto è quello di chi finalmente vede Fatal Fury liberata da una certa reputazione da cugino minore di KOF, quello che si presenta ai pranzi di famiglia, nessuno lo ignora apertamente, ma tutti finiscono per chiedergli come stia solo tra un boccone e l’altro prima di tornare a parlare d’altro. Questo volume fa il contrario: rimette Fatal Fury al centro, la tratta come una saga che ha avuto un ruolo decisivo nell’evoluzione del picchiaduro e nella costruzione dell’identità del Neo Geo come sistema domestico di riferimento per gli appassionati arcade. E lo fa senza forzature, perché i fatti parlano da soli.

La parte più interessante è che il volume non usa la cronologia solo per dire “guardate quante uscite abbiamo coperto”, ma per mostrare come la serie si sia trasformata nel tempo. Si percepisce bene il passaggio da un impianto più classico e diretto ai capitoli più complessi e maturi, fino alla dimensione più elegante e rifinita di Garou: Mark of the Wolves e al ponte verso il presente rappresentato da City of the Wolves. In altre parole, il libro non si limita a elencare i giochi: li mette in relazione tra loro, fa vedere l’evoluzione del linguaggio della serie, ne evidenzia i tentativi di cambiamento e soprattutto ne restituisce il peso storico.

E questo è un merito importante, perché Fatal Fury non ha solo contribuito alla storia di SNK: ha contribuito a definire un certo modo di intendere il picchiaduro a incontri, sia sul piano del gameplay sia su quello dell’immaginario. Il volume riesce a far percepire chiaramente questo ruolo fondativo, e lo fa con una naturalezza che evita il tono da agiografia. Non c’è bisogno di gonfiare nulla: basta raccontare bene la traiettoria, e il risultato è già eloquente.

“Non si sfogliano pagine. Qui si fanno round.”

Il volto di Fatal Fury 🎨

Se c’è un punto in cui Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History smette di essere soltanto un libro ben fatto e diventa un oggetto quasi ipnotico, è proprio quello visivo. Bitmap Books gioca la sua partita migliore: illustrazioni a tutta pagina, sprite, concept art, bozzetti, studi preparatori, character design e composizioni che alternano ordine, respiro e densità con una sicurezza ormai riconoscibile. Il risultato è un volume che non si limita a “mostrare” Fatal Fury, ma ne mette a fuoco il volto più identificabile, cioè quella miscela di stile, fisicità e teatralità che ha sempre reso la saga immediatamente distinguibile.

Sotto questo aspetto il volume si fa davvero interessante, perché la parte artistica non viene usata come semplice decorazione nostalgica. Le immagini servono a far capire come la serie si sia costruita un’estetica tutta sua, passando per interpretazioni diverse dei personaggi, variazioni sui volti, sulle pose, sulle proporzioni e su quel modo molto SNK di trasformare ogni lottatore in una presenza quasi scenica. I personaggi di Fatal Fury sembrano davvero usciti da una riunione clandestina tra boxe, melodramma e stile grafico giapponese anni ’90: hanno tutti qualcosa di eccessivo, di elegante, di un po’ teatrale, e il libro lo capisce benissimo. Anzi, lo esalta.

La cosa migliore è che questa parte non si limita a dire “guardate quanto era bello il gioco”. Fa molto di più: mostra come il linguaggio visivo della saga sia cambiato nel tempo, come certi character abbiano assunto una presenza più definita, come l’animazione e la rappresentazione degli sprite abbiano accompagnato l’evoluzione del brand. Le pagine dedicate ai frame, ai bozzetti e alle versioni preliminari aiutano a leggere il lavoro dietro il risultato finale, e questo sposta il volume da puro oggetto da collezione a vero documento di storia visiva.

L‘editore britannico, in altre parole, non si accontenta di impaginare belle immagini una accanto all’altra. Le organizza in modo da far emergere il carattere della saga, e questo è forse il suo colpo più riuscito: la parte visiva non è un premio per gli occhi, ma una chiave di lettura. E in un volume del genere è esattamente ciò che dovrebbe essere.

Carta, inchiostro e risse ben stampate 🖨️

Naturalmente tutto questo funzionerebbe molto meno se il libro fosse soltanto un bel contenitore con dentro immagini lasciate a loro stesse. Invece la produzione fisica è all’altezza del contenuto, e questo è uno dei motivi per cui il volume funziona così bene.

La qualità della carta, la stampa Pantone, la resa cromatica e la cura della rilegatura non sono dettagli da citare per obbligo; sono parte integrante dell’esperienza. Qui non si ha mai la sensazione di fronte a un tomo che si presenti bene solo da lontano e poi, aperto, inizi a fare i capricci.

Anzi, il libro è costruito proprio per permettere una lettura visiva comoda e piena, con doppie pagine che respirano e immagini che non vengono sacrificate dalla piega centrale come se fossero finite dentro una presa a tenaglia. È un aspetto tutt’altro che secondario, perché quando un volume vive di illustrazioni, il modo in cui queste vengono stampate e presentate può cambiare radicalmente la percezione complessiva. Bitmap Books, come spesso gli accade quando lavora sul formato giusto, dimostra di sapere bene che il saggio non deve solo contenere Fatal Fury: deve anche rendergli giustizia.

La rilegatura, la robustezza generale e l’attenzione ai materiali fanno sì che il volume non sembri mai un semplice prodotto celebrativo, ma un oggetto pensato per durare e per essere consultato davvero, non solo esibito. E questo conta molto, perché il contenuto visivo del libro è così forte che avrebbe perso metà del suo impatto se la produzione non fosse stata altrettanto curata. In questo caso, invece, forma e sostanza viaggiano nella stessa direzione. Il contenuto non sarebbe efficace così com’è senza una produzione fisica all’altezza, e Bitmap Books lo sa perfettamente.

“Ogni rissa ha bisogno di una cronaca. Ogni cronaca, di un buon archivio.”

Quando parlano gli autori 🎙️

Se fino a questo punto il libro ha lavorato molto bene sulla sua faccia da grande archivio illustrato, è con le interviste che Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History compie il salto di qualità e smette di essere soltanto un volume bello da sfogliare.

La presenza di Yasuyuki Oda e degli altri sviluppatori non è un riempitivo da quarta di copertina piazzato lì per dare aria di importanza al progetto: è uno degli elementi che più contribuiscono a darle autorevolezza, profondità e, soprattutto, una voce umana. Perché una cosa è raccontare South Town dall’esterno, un’altra è sentire chi quella città, quella serie e quel mondo li ha davvero costruiti pezzo per pezzo.

Le interviste rompono il rischio, sempre in agguato in opere di questo tipo, di trasformare tutto in una splendida ma un po’ sterile successione di immagini e dati. Quando il volume lascia parlare i suoi autori, il discorso cambia registro: non siamo più davanti soltanto a una retrospettiva illustrata, ma a un racconto vissuto, incarnato, con il peso delle decisioni creative e la memoria diretta di chi c’era davvero. Quando il saggio parla con la voce di chi ha costruito South Town, smette di essere una guida illustrata e diventa una cronaca di guerra con tanto di testimoni oculari.

E questa cosa conta moltissimo, perché in un libro del genere il rischio maggiore non è mai la mancanza di contenuti, ma la loro staticità. Le interviste, invece, rimettono tutto in movimento. Danno ritmo, danno contesto, danno una dimensione umana a quello che altrimenti potrebbe restare un oggetto perfetto ma freddo.

L‘editore britannico riesce a fare una cosa che non è affatto scontata: non usa gli sviluppatori come semplice timbro di garanzia, ma come veri strumenti di lettura del franchise. Il risultato è che la storia di Fatal Fury non viene solo raccontata, ma anche interpretata da chi l’ha resa possibile.

Le idee dietro i pugni 👊

La parte davvero interessante, dentro queste interviste, è che il volume non sembra voler solo celebrare il passato con la nostalgia da museo aperto la domenica.

C’è molto di più: c’è la riflessione su come Fatal Fury sia cambiata nel tempo, su come i personaggi abbiano acquisito spessore, su come la saga abbia attraversato epoche diverse senza perdere completamente la propria identità. Emerge un filo molto chiaro: la serie non viene trattata come una reliquia da venerare, ma come qualcosa che ha continuato a evolversi, a rimettersi in discussione, a cercare nuove forme senza rompere con ciò che l’aveva resa riconoscibile.

I developer non sembrano parlare soltanto del “come eravamo”, ma anche del “come siamo arrivati fin qui”. Il passato, insomma, non viene congelato in una cartolina nostalgica: viene messo in relazione con il presente, con le sue eredità e con le sue continuità.

Questo vale soprattutto per il modo in cui il libro lascia intuire il passaggio dai capitoli classici alle incarnazioni più moderne, mostrando una serie che non ha mai smesso di cercare un proprio equilibrio tra fedeltà e reinvenzione. Come se Terry non fosse semplicemente tornato a casa, ma avesse pure aggiustato la porta, sistemato le luci e ripreso in mano il jukebox.

Cioè: non un ritorno passivo, non un revival addomesticato, ma una presenza che continua a occupare lo spazio con la stessa familiarità di sempre, pur avendo attraversato anni, cambiamenti e nuove interpretazioni. Le interviste servono proprio a rendere leggibile questo movimento. Non spiegano solo il passato della saga, ma il suo modo di restare viva.

“Non è solo storia: è pedigree con il gancio destro.”

Le stanze che restano chiuse 🚪

Arrivati a questo punto, è giusto dire con chiarezza che Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History non è un libro che cerca di coprire tutto, e in questo caso la cosa si sente. La mancanza di una parte dedicata alla dimensione manga e anime rappresenta una lacuna reale, soprattutto per una serie come Fatal Fury che, pur restando essenzialmente videoludica, ha comunque avuto una sua vita espansa fuori dal perimetro dei giochi.

Non serve trasformare il volume in una enciclopedia senza fine, ma almeno un accenno più robusto a questo universo parallelo avrebbe reso il quadro un po’ più completo.

Lo stesso discorso vale per il materiale promozionale classico. Flyer, spot TV, pubblicità da sala giochi, tutto quel glorioso lato commerciale e un po’ trash che negli anni ’90 sapeva dare al videogioco un sapore molto più sporco, rumoroso e umano: qui resta praticamente fuori campo. E, va detto, è un peccato.

Fatal Fury entra in scena con la giacca ben stirata, ma si dimentica di mostrare qualche vecchia pubblicità con l’energia trash che solo gli anni ’90 sapevano regalare. Non è una mancanza che rovina il tomo, ma è una di quelle assenze che si fanno notare proprio perché il volume, per il resto, è così curato da far venire voglia di chiedergli ancora di più.

Questo è il tipo di critica che non indebolisce il libro: lo rende più leggibile nel suo perimetro. Perché sì, il volume è ottimo, ma non è onnivoro. E lo si capisce subito che il progetto editoriale ha preferito seguire una linea precisa, evitando di disperdersi in territori che avrebbero potuto allargare sì il campo, ma anche diluire l’identità del progetto. Meglio un prodotto molto forte nel suo fuoco centrale che un ibrido tentacolare pieno di ambizioni e poca direzione.

La scelta editoriale di Bitmap Books 🧠

Bisogna riconoscere la lucidità della scelta editoriale di Bitmap Books. Il volume privilegia con decisione storia, arte e sviluppo: tre pilastri solidi, ben gestiti, ben documentati e soprattutto coerenti con l’idea di una retrospettiva di alto profilo. Non vuole essere l’enciclopedia definitiva di tutto ciò che ha avuto il nome Fatal Fury addosso, ma una ricostruzione autorevole del cuore videoludico della saga. E, francamente, questo approccio ha una sua eleganza.

Naturalmente, chi cerca un Fatal Fury davvero “a 360 gradi” potrebbe sentire il bisogno di un taglio più transmediale, capace di includere anche l’universo espanso, la pubblicità, gli adattamenti e tutto ciò che ha contribuito a sedimentare il marchio nel tempo. Ma non si può chiedere a un libro di essere qualcosa che non ha scelto di essere. L’editore costruisce una porta principale molto elegante, solida, raffinata; solo che quella porta non apre tutte le stanze della villa.

E questa, alla fine, è la sintesi corretta: non un difetto strutturale, ma una delimitazione precisa del campo. Il libro sa bene cosa vuole raccontare e lo fa con grande competenza. Però proprio perché funziona così bene, è naturale accorgersi anche di ciò che lascia fuori. E questa consapevolezza, a nostro parere, in una recensione che vuole essere seria, vale quanto un elogio.

“Bitmap Books ha tirato fuori il meglio. South Town può finalmente smettere di improvvisare.”

Il ramo SNK di Bitmap Books 🌿

A questo punto il quadro è abbastanza chiaro: Bitmap Books non sta semplicemente pubblicando ottimi saggi enciclopedici su SNK, sta costruendo quasi un piccolo archivio parallelo dedicato alla storia della casa di Osaka. Dopo THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History, questo volume su Fatal Fury conferma una linea editoriale precisa, coerente e molto ben riconoscibile. Non è un’operazione casuale, non è il classico “facciamo un libro su un brand famoso e vediamo se funziona”: è un percorso, una mappa che si sta allargando capitolo dopo capitolo.

In questo senso, Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History si inserisce perfettamente nel discorso già aperto con KOF, ma lo fa con una propria identità. Se KOF era la rissa corale nel salone di South Town, il grande incontro dove si incrociano facce, stili e generazioni diverse, Fatal Fury è il confronto più intimo, più “di quartiere”, ma non per questo meno importante.

Anzi, è proprio qui che si vede quanto questa saga sia stata fondamentale per costruire il linguaggio SNK: meno affollata, forse, ma più concentrata, più radicata, più direttamente legata a un immaginario preciso. Il volume lo capisce bene, e nel trattarla con questo rispetto dimostra di non voler fare gerarchie semplicistiche tra serie “principali” e serie “di contorno”.

Il risultato è che il tomo non funziona solo come oggetto a sé stante, ma anche come tassello di un progetto più grande. E questo gli dà un peso ulteriore, perché non sembra uscito per riempire uno spazio di catalogo: sembra parte di una costruzione editoriale con una memoria, una logica e una visione.

Round finale 🔚

Alla fine, Fatal Fury / Garou Densetsu: The Ultimate History è esattamente il tipo di volume che un franchise del genere meritava da tempo. È un testo indispensabile per chi ama SNK, Fatal Fury, il Neo Geo e la storia dei picchiaduro, perché riesce a mettere insieme rigore, fascino visivo, memoria storica e una produzione fisica davvero all’altezza.

Non è solo un bel libro da collezione; è un libro che prova davvero a fare ordine, a dare peso e a restituire dignità a una saga che troppe volte è stata raccontata per riflesso, in ombra di altro.

Con le sue 468 pagine in formato hardcover e un prezzo indicativo di 41,95 euro per l’edizione standard, il volume conferma ancora una volta la vocazione premium dell’editore. A completare il quadro ci sono i contributi della casa editrice e le interviste a Yasuyuki Oda, Hitoshi Okamoto, Youichiro Soeda, Nobuyuki Kuroki e Takeshi Kimura, elementi che danno al libro un peso storico e autoriale decisamente superiore alla media delle pubblicazioni di genere.

E proprio per questo il giudizio finale non può che essere molto positivo, pur senza trasformarsi in fan service cieco. Non è il volume perfetto in assoluto, ma è probabilmente il saggio più serio e più bello che Fatal Fury abbia mai ricevuto.

Bitmap Books non si limita a celebrare la serie: la prende sul serio, le costruisce intorno un impianto solido e le restituisce il posto che merita nella storia del medium. South Town aveva finalmente bisogno di una cronaca degna di questo nome. L’editore britannico gliel’ha data, e senza nemmeno farsi mettere al tappeto al primo round.