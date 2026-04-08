È l’ultima battuta? – Tutto quello che resta quando ci si perde – Recensione

È l’ultima battuta?: tra ciò che eravamo e ciò che diventeremo. Bradley Cooper racconta la fine dell’amore senza rumore. Lo fa in quel fragile spazio in cui si smette di riconoscersi.

Siamo a New York City. Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern) sono una coppia di lunga data che, senza drammi né esplosioni, decide semplicemente di lasciarsi.

La separazione è composta, quasi silenziosa. Nessuna rottura violenta, solo la presa di coscienza che qualcosa si è irrimediabilmente perso. Da lì, iniziano due orbite separate.

Lui cerca il riscatto, quasi una rinascita, affidandosi a monologhi tragicomici sul palco del Comedy Cellar, durante le serate “Open Mic”. Lei torna a un luogo più concreto: la pallavolo, passione giovanile che riemerge come nuova direzione. Anche come allenatrice.

Continuano a incrociarsi, ma in modo diverso. Non più come “noi”, bensì come due individui che cercano di capire chi sono diventati.

Cosa funziona in È l’ultima battuta?

Il punto non è che ci si lascia. Il punto è quando succede davvero.

E’ l’ultima battuta parte esattamente da lì: da una relazione che non esplode, ma si consuma. Non ci sono colpevoli, non ci sono vincitori. Solo due persone che, lentamente, si sono perse di vista.

È qui che il film trova la sua solidità.

Segna il ritorno alla regia intima di Bradley Cooper dopo A Star Is Born e Maestro. Lo sguardo è controllato, ravvicinato, mai invadente. Una scelta coerente, sebbene a tratti eccessivamente trattenuta. Cooper dirige e si riserva un ruolo da comprimario: una doppia presenza che rende E’ l’ultima battuta ancora più aderente al suo centro emotivo.

Perché Cooper non cerca di spiegarti l’amore ti ci accompagna dentro, nel momento esatto in cui si incrina.

Evita il classico schema “rottura/riconciliazione”. Si concentra su ciò che accade nel mezzo: quel limbo sospeso in cui non sei più coppia, ma non sei ancora “altro”. Una scelta narrativa che rinuncia al colpo di scena per privilegiare la verità emotiva. Anche a costo di rischiare la prevedibilità.

Perché E’ l’ultima battuta non parla di una fine. Parla di come ci si perde.

Ci si perde anche quando si parte bene. Poi arriva la vita, gli automatismi, le aspettative, le distrazioni e senza accorgertene ti sposti. Fino a non riconoscerti più. E quando perdi te stesso, il “noi” non può reggere.

La forza di E’ l’ultima battuta è tutta qui: nessuna rivoluzione, solo un’onestà profonda. Un’onestà che lo rende credibile, anche se non sempre memorabile.

“Non ero infelice del nostro matrimonio, ero infelice nel nostro matrimonio” Alex Novak

Delicato. Accogliente. Mai invadente. Ti lascia spazio. E in quello spazio, se vuoi, ti riconosci.

E poi c’è quella verità che È l’ultima battuta? sfiora senza gridare: esiste una forma d’amore che non trattiene. Che sa lasciare andare, senza smettere di sentire. Ci si separa perché non si riesce più a incontrarsi nello stesso punto.

Allora lasciarsi diventa un passaggio. Uno spazio necessario. Non è un vaso rotto da buttare. Sono cocci vivi.

Serve coraggio per guardarli. Coraggio di non ridurre tutto a un torto. Coraggio di accettare che l’altro se ne vada.

Anche il linguaggio è azzeccato: la stand-up comedy non è un accessorio, è il linguaggio emotivo del protagonista. È lì che il dolore si trasforma, che la voce si ricostruisce. Una trovata che funziona, anche se a volte resta solo suggerita.

Laura Dern, che molti ricordano per Jurassic Park, è magnetica, attraente, con una presenza decisa e viva. Il suo personaggio non si limita ai dettagli: è una traiettoria, un percorso verso il recupero di sé, verso ciò che ha smarrito. Porta in scena una forza mai esibita, ma cercata, quasi strappata a una perdita che la definisce. Ed è proprio in questa tensione, più che nella misura, che trova la sua verità.

Will Arnett è la vera sorpresa. Abbandona il registro ironico e costruisce un protagonista fragile, trattenuto, credibile. Il suo Alex non cerca di piacere: è goffo, disallineato, profondamente umano. Nella stand-up trova una voce che non è mai davvero liberatoria ed è proprio questa incompiutezza a renderlo autentico.

E poi Bradley Cooper. Resta volutamente un passo indietro ma non sparisce affatto. Non vuole rubare la scena… ma quando entra, si sente.

Il suo personaggio è esilarante ed i suoi assist sono tra quelli che regalano le risate migliori.

Tutti e tre sono affascinanti, ma soprattutto coerenti. Non cercano il “momento madre”: scelgono di abitare la storia.

Perché non guardare È l’ultima battuta?

È l’ultima battuta? potrebbe non essere il film giusto se cercate schiaffi emotivi. Qui no. Qui vi accarezzano. Sempre.

È uno di quei film in cui, dopo venti minuti, inizi a sentirti più avanti della sceneggiatura. “Ok, ora succede questo”… e il film, con estrema coerenza, ti dà ragione.

Non è che non sappia cosa fare. È che non vuole sorprenderti. La scrittura è talmente pulita che viene voglia di dirle: “Puoi anche sporcarti, ogni tanto”.

I temi? Li conosciamo. Crisi di coppia, identità che si sgretola. Un territorio già attraversato, spesso con più radicalità. Qui manca proprio quello: il momento in cui il film smette di essere corretto e diventa necessario.

Resta lì: composto, centrato, preciso. E tu lo guardi e pensi: “È ben fatto… ma osa”.

Niente colpi di scena. Niente momenti da saltare sulla poltrona. Al massimo dici: “Sì, funziona”. Che è la versione cinematografica del “carino”.

E poi c’è il titolo. In italiano “È l’ultima battuta?” suona definitivo. Un sipario che cala. L’originale “Is This Thing On?” è una domanda aperta. Un’incertezza. Un microfono che forse funziona, forse no.

Lì sembra che stia appena iniziando. Qui sembra già finita. Per un film che parla di ricominciare, non è un dettaglio da poco.

Detto questo, esci dalla sala in ordine. Nessun trauma. Ma con pensieri che si muovono lentamente. Devi ammettere che, anche senza alzare la voce, qualcosa è arrivato.

Perché alla fine non è il film che ti sorprende. È quello che ti accompagna. Fino a quella sensazione sottile di aver capito tutto un attimo prima.

E allora sì, più che un colpo di scena, questa è davvero l’ultima battuta. Non quella che ti spiazza. Ma quella che, anche se la vedi arrivare, ti resta addosso.

Il film è uscito in Italia il 2 aprile 2026 ed è distribuito da Disney per Searchlight Pictures.

Regia: Bradley Cooper​ Con: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole e Ciarán Hinds Anno: 2025 Durata: 121 minuti Paese: USA​ Distribuzione: The Walt Disney Company Italia