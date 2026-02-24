Demolition Man – Il Blu-ray che non evolve, come il futuro che racconta – Recensione

Demolition Man: Il cult d’azione del 1993 torna sugli scaffali, armato di ironia, muscoli e criocelle. Ma come direbbe Simon Phoenix: “Sto per fare casino digitale!” peccato che il disco non gli tenga dietro. Distribuito dal 20 Gennaio da Arvitalia.

🔥 Trama e Giudizio Sintetico – Due uomini entrano nel futuro (a colpi di esplosione e sarcasmo)

Anno 2032. Los Angeles è diventata una specie di società da manuale di educazione civica, senza violenza, parolacce o gusto per la trasgressione. Quando il super-criminale Simon Phoenix (interpretato da Wesley Snipes) scappa dalla crioprisione, non serve un santo: serve il Demolition Man, ovvero John Spartan (interpretato da Sylvester Stallone), congelato 35 anni prima dopo un’operazione andata storta. A risvegliarlo è l’agente Lenina Huxley (interpretata da Sandra Bullock), poliziotta con nostalgia per il “caos del vecchio mondo”.

A metà tra satira fantascientifica e spaccatutto iperbolico anni ’90, Demolition Man oggi regge un po’ per nostalgia, un po’ per merito del ritmo perfettamente “Joel Silver-style”: esplosioni, battute muscolari e la storia di un futuro che fa ridere proprio perché potrebbe essere domani. Voto artistico? 7 pieno, con pacca nostalgica sulla spalla.

👁️ Analisi Video – Visione criogenica: l’immagine resta congelata al passato

Il trasferimento in 1080p AVC nel formato 1.85:1 conferma ciò che si temeva: è lo stesso vecchio master Warner, buono giusto per ricordarci che il tempo passa anche per i Blu-ray. La grana resta poco naturale e i colori, più che vivi, sembrano imbiancati da un pittore stanco. Il dettaglio è discreto ma mai davvero chirurgico, i neri fluttuano come una mente ibernata male. Non che si guardi peggio di allora ma a 2026 inoltrato, ci si aspetterebbe almeno un restauro o un HDR in prospettiva UHD che esiste pure (vero Arrow?).

Niente di tutto ciò. È una ristampa nuda e cruda. Se volete un disco da confronto vintage, va bene; se sperate in un miracolo ottico, meglio guardare altrove.

🔊 Analisi Audio – “Be well”, ma solo in originale

La traccia inglese DTS-HD Master Audio 5.1 è la regina del disco: dinamica, aperta, ricca di dettagli ambientali e con un subwoofer che finalmente si fa sentire nei momenti d’azione. Le sparatorie, le esplosioni e i dialoghi tra Stallone e Snipes imprimono una buona spazialità, con discreta separazione dei canali posteriori e una presenza anteriore convincente.

La traccia italiana Dolby Digital 5.1, invece, resta afflitta dalla solita compressione cronica: dialoghi centrali chiari ma piatti, effettistica ridotta come un panino senza companatico, con i bassi che fanno più rumore che sostanza. Si lascia ascoltare, ma non entusiasma.

Nel complesso, l’audio fa il suo dovere senza spingersi oltre: chi cerca un mix davvero esplosivo, scelga l’inglese e non se ne pentirà.

📀 Analisi Extra – “Tre conchigliette” di delusione

E qui casca il pezzo di ghiaccio:

Commento audio di Marco Brambilla e Joel Silver (senza sottotitoli italiani, manco a dirlo).

e (senza sottotitoli italiani, manco a dirlo). Trailer.

Finita la lista.

Nessun making-of, nessuna scena tagliata, nessuna chicca d’archivio. Il solito scippo Warner: se vuoi capire le battute del commento, servono tre lingue e tanta fede. Non è un’operazione editoriale, è pigrizia industriale.

“Il futuro è pulito, ma il disco è sporco di vecchie abitudini.” – John Spartan (versione Cinefilo Brusco, 2026).

✅ Conclusioni – “Il futuro perfetto non esiste, e nemmeno un nuovo master”

Un titolo cult sì, ma un’edizione che si rifiuta di evolversi, come la Los Angeles che racconta. Video datato, audio dignitoso, extra striminziti.

Chi possiede già la vecchia edizione, può evitare senza rimpianti. Chi colleziona per completismo, avvisi la banca prima.

Verdict: Ristampa per fan coriacei, non per collezionisti esigenti.

Meglio un sonno criogenico che un risveglio con lo stesso master di 18 anni fa.

📦 Box: Il futuro distopico visto da Hollywood

Se Demolition Man dipinge un domani sterilizzato e assurdo, non è solo nella partita: la Hollywood degli anni ’90 e 2000 ha giocato spesso con futuri simili. Film come RoboCop, Total Recall e Minority Report hanno raccontato società controllate, polizie ipertecnologiche e individui ribelli schiacciati da un ordine artificiale.

Mondi diversi, stessa morale: quando l’uomo cerca di “ripulire” troppo il futuro, finisce per renderlo invivibile.