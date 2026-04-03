Come ti muovi, sbagli – Ricercare la poesia tra i macroblocchi – Recensione DVD

Come ti muovi, sbagli: Il DVD che ti scalda l’anima a bassa definizione, disponibile dal 27 marzo 2026

Mettiamo le cose in chiaro, viviamo nell’era del 4K spinto ma se c’è un autore per cui perdono la definizione standard è proprio lui.

Allora, vediamo un po’. Come direbbe il protagonista del film recensito: “La vecchiaia è un porto sicuro finché non ci attracca il gommone bucato dei parenti”. Ed eccoci qua al molo a giudicare l’impatto. In un mondo dove contiamo i pixel anche sui peli del naso di Batman infilare un disco in definizione standard nel lettore sembra quasi un atto di masochismo. Eppure per certe pellicole si fa questo ed altro.

“Io c’ho una certa età, se mi agito mi viene l’affanno e poi devo prende le gocce.” – (Dal vangelo secondo Gianni)

🔥 Trama e Giudizio Sintetico sul Film – La quiete prima della tempesta parentale

La trama ci presenta un professore settantenne che ha finalmente trovato una vita tranquilla fatta di piccole e piacevoli abitudini . Purtroppo per lui l’arrivo improvviso della figlia (Greta Scarano) in crisi matrimoniale e dei due nipotini gli scombussola completamente l’esistenza.

Qui bisogna lodare a mani basse il cinema di Gianni Di Gregorio che dirige e interpreta la pellicola . Ci troviamo di fronte a una sorta di Ozu italiano. I suoi spaccati di vita quotidiana sono un toccasana per l’anima in quest’epoca di blockbuster fracassoni. La sua è una comicità delicata e intelligente che ricorda da vicino il miglior cinema francese contemporaneo, arricchito da un pizzico di estetica alla Woody Allen anestetizzato da generose gocce di Valium.

È un cinema lento e inesorabile ma profondamente umano. Voto netto: 8 pieno.

“A me il colesterolo me lo alza l’ansia, mica il pecorino.”

📦 Box: Il Cinema di Di Gregorio – La poetica del vino bianco e del divano

Mettiamo in chiaro un’altra cosa: se c’è un regista che ha fatto dell’indolenza un’arte marziale, quello è Gianni. Da Il Pranzo di Ferragosto a Lontano Lontano, il suo cinema è un microcosmo fatto di signore anziane dispotiche, bollette arretrate, acciacchi di stagione e provvidenziali calici di vino bianco salvifici. Il suo non è semplice intrattenimento, è una seduta terapeutica di gruppo in cui il nostro cinismo si scioglie nell’umana e pigra rassegnazione. A Hollywood hanno le esplosioni in CGI da centinaia di milioni di dollari, noi a Roma abbiamo Di Gregorio che sospira con le buste della spesa in mano fissando il traffico. E a volte, credetemi, la tensione emotiva è esattamente la stessa.

“Se devi fare una faticaccia, perlomeno siediti un’ora prima a pensarci su.”

👁️ Analisi Video – Pixel caldi e foglie cubiche nel bosco

Parliamo del disco portato sul mercato da CG Entertainment e Fandango. Abbiamo testato l’edizione in redazione e il video del DVD si difende in maniera discretamente dettagliata soprattutto nei primi piani, nei limiti fisiologici di un formato in bassa definizione. Le rughe d’espressione di Di Gregorio bucano lo schermo restituendo un calore inaspettato.

Il comparto visivo diventa però meno convincente nelle panoramiche che mostrano tutti i segni dell’età del formato. Prestate attenzione alla scena in cui il personaggio interpretato da Tom Wlaschiha, si proprio Jaqen H’ghar de Il Trono di Spade, scende camminando tra le foglie in mezzo al bosco. In quel preciso istante i macroblocchi fanno festa e la compressione mostra spietatamente il fianco. È il limite del supporto fisico su cui non possiamo chiudere del tutto un occhio.

“Ma secondo te, se mi metto gli occhiali da presbite, sti macroblocchi si vedono di meno?”

🔊 Analisi Audio – I sussurri e le grida silenziose dell’ansia

Trattandosi di un film fatto di sguardi, sospiri e silenzi imbarazzanti il mix audio in 5.1 Dolby Digital fa esattamente quello che gli si chiede senza strafare. I dialoghi sono sempre l’elemento centrale del racconto e risultano cristallini e privi di fruscii per tutta la durata dei 98 minuti di pellicola . I rumori ambientali della casa invasa dai nipoti vi faranno salire l’ansia da prestazione genitoriale direttamente dai canali surround in maniera sottile ma efficace. Niente esplosioni o bassi tellurici, solo il rimbombo sordo di una vita tranquilla che va progressivamente in frantumi.

“Ragazzi, non gridate che l’acustica qua mi fa venire il cerchio alla testa.”

📀 Analisi Extra – Dietro le quinte con il nonno d’Italia

Qui arriva il lato dolce della confezione. Il comparto extra ci regala un backstage davvero carino e intimo. Le interviste realizzate sul set si concentrano sul racconto del lavorare fianco a fianco con una persona gentile e simpatica come Gianni Di Gregorio . Un sentimento che noi di Daruma View condividiamo in pieno e apprezziamo dai lontani tempi de Il Pranzo di Ferragosto, del quale custodiamo gelosamente nella cassaforte di redazione un vecchio DVD autografato dallo stesso Gianni.

“E ora basta con ‘ste riprese, che l’acqua bolle e la pasta scuoce.”

✅ Conclusioni – Pillole di saggezza a 576i

Tirando le somme, compratelo a occhi chiusi a patto di accettarne i compromessi tecnici. Se siete collezionisti con il feticcio dell’alta risoluzione dovrete ingoiare il rospo del video SD ma per un’opera che vi accarezza lo spirito in questo modo si può e si deve fare un’eccezione. È il classico disco da tenere a portata di mano sulla mensola per quelle serate in cui odiate il mondo intero e cercate un po’ di pace.