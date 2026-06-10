Brasile ’70 – La terza stella: Pelé ha il trauma, Saldanha è comunista e l’Italia sembra sudamericana – Recensione

Brasile ’70 – La terza stella: Una miniserie che ti fa sentire il sudore del 1970… anche se a volte la sceneggiatura cala come una papera del portiere al 90′ 😅 Mentre noi italiani guardiamo i Mondiali 2026 dalla tribuna, ancora una volta!

🎥 🎥 Trama – Nebbia verdeoro e fantasmi in area piccola

OH! OH! OH! Si entra in campo con Brasile ’70 – La terza stella, e subito sembra di sentire il Maracanã respirare, come un gigante che mastica storia e sputa leggenda. La serie prende la seleção del 1970 e la fa correre tra politica, gloria e paure intime, con quel ritmo da telecronaca che accelera quando il pallone pesa il doppio. C’è il passaggio delicato da Saldanha a Zagallo, una panchina che scotta come sabbia a mezzogiorno, e un gruppo di campioni che non giocano solo contro gli avversari ma contro i propri demoni.

E poi lui, Pelé… o meglio la sua ombra lunga quanto il campo. Il trauma infantile, il temporale, la frana, la grotta… roba che entra in scivolata e ti lascia il segno. Tutto raccontato con quel tono da “adesso succede qualcosa di enorme”, anche quando è solo un allenamento sotto la pioggia. Il racconto è un continuo “passaggio preciso” tra storia e melodramma, con qualche FORA DE JOGO! emotivo che però non rovina la corsa.

“Se il pallone parla, Pelé ascolta… ma quando risponde, tremano pure i fantasmi!” – (cronista immaginario con voce rotta)

✅ Cosa funziona in Brasile ’70 – La terza stella – Il jogo bonito che sa di fango

Qui il calcio d’epoca è preso bene, ma proprio bene. Altro che cartolina nostalgica. Si sente il peso dei tacchetti nel fango, si vedono movimenti tattici del 1970 ricostruiti con una precisione che è un GOLAAAAÇO EPICO per chi mastica calcio vero. Il cambio Saldanha→Zagallo non è un dettaglio, è una scossa tellurica raccontata con tensione da spogliatoio vero.

Il cast brasiliano è una benedizione. Somiglianze fisiche impressionanti, ma soprattutto facce che sembrano uscite da una figurina Panini sudata. Lucas Agrícola è un Pelé centrato, mentre Rodrigo Santoro gigioneggia con classe, come uno che sa di essere il più elegante in campo ma non ha bisogno di dirlo.

Il contesto della dittatura militare entra senza fare il fenomeno. Non è didascalico, è un’ombra costante, come un difensore che ti marca a uomo per 90 minuti. E il trauma di Pelé, per quanto insistito, diventa una chiave simbolica potente. Non sempre sottile, ma efficace.

“Nel 1970 non si giocava a calcio… si combatteva con eleganza, e chi dribblava meglio sopravviveva!” (Zagallo immaginario, probabilmente dopo due caffè)

❌ Perché non guardare Brasile ’70 – La terza stella – Quando la telenovela entra in scivolata

E qui arrivano i falli tattici, quelli brutti, da cartellino rosso. Il rischio soap sudamericana ogni tanto diventa realtà. Il trauma di O Rei viene spremuto come un limone a Ferragosto, e a un certo punto sembra di stare in una telenovela di seconda fascia, con il fantasma del Maracanã che appare come un parente invadente in prima serata.

Certe dinamiche sono proprio FUORI GIOCO NARRATIVO. Il melodramma prende il sopravvento e rallenta il ritmo, come un portiere che si butta a terra al 91’. E poi… il cast italiano non pervenuto. Qui si scivola male. Facce poco credibili, fisicità discutibili, sembra di vedere un attaccante messo in porta per punizione. Un errore di casting che pesa.

“Se il fantasma segna più del centravanti… forse c’è qualcosa che non va, amigo!” (telecronista disperato ma onesto)

🌀 Extra – Il fascino del calcio che non tornerà (e noi sul divano nel 2026)

Il bello vero? Quel calcio anni ’70 sporco, poetico, umano. Gente che cade, si rialza, gioca con la caviglia gonfia e lo sguardo acceso. Un calcio che oggi, tra schemi chirurgici e ritmi sterilizzati, sembra archeologia emotiva.

La serie questo lo prende in pieno. È un passaggio preciso al cuore di chi ama il pallone quando era meno perfetto e più vero. E mentre nel 2026 guardiamo i Mondiali senza l’Italia… eh, lì fa male. Più di un fallo da dietro.

🎭 Conclusioni – Terza stella, ma con qualche rimbalzo strano

Non è un capolavoro, no. Non è quella partita perfetta da incorniciare. Ma è una vittoria solida, un 1-0 senza spettacolo continuo ma con momenti di pura magia. I pregi sono tanti, il calcio è raccontato con rispetto e passione, il contesto storico funziona. I difetti? Melodramma in eccesso, qualche scelta narrativa che entra a gamba tesa.

Alla fine è un gol semplice ma piacevole, uno di quelli che non rivedi mille volte ma che ti fa alzare dal divano con un sorriso.

Disponibile in esclusiva dal 29 Maggio su Netflix.

Regia: Quico Meirelles, Paulo Morelli Con: Rodrigo Santoro, Lucas Agrícola, Gui Ferraz, Bruno Mazzeo, Caio Horowicz, Julia Stockler, Anno: 2026 Durata: Serie TV Paese: Brasile Distribuzione: Netflix