Blu profondo – Lo squalo in 4K morde ancora – Recensione

Blu profondo: La Steelbook Arvitalia porta finalmente in Italia il cult di Renny Harlin in 4K Ultra HD. Video da predatore, audio inglese da tempesta e un Blu-ray riciclato che torna a galla con le pinne legate. Disponibile dal 14 luglio 2026.

Guarda anche il nostro video unboxing della Steelbook sul canale YouTube di DarumaView: perché una Steelbook va guardata, maneggiata e giudicata anche fuori dal lettore. Il metallo è bello, il pesce puro. Le omissioni, invece, puzzano sempre.

⬆️GUARDA IL NOSTRO UNBOXING⬆️

🔥 Trama e giudizio sul film – Cervelli grossi, idee pessime e squali con un piano

Nel laboratorio sottomarino Aquatica, la dottoressa Susan McAlester (Saffron Burrows) sperimenta sugli squali per trovare una cura all’Alzheimer. L’idea, già di sua, ha il profumo della catastrofe: aumentare la massa cerebrale di animali che possiedono denti a serramanico e una naturale antipatia per l’essere umano. Ovviamente gli squali diventano più intelligenti, più veloci e abbastanza organizzati da far sembrare certi consigli d’amministrazione una gita scolastica.

Con Saffron Burrows, Thomas Jane, LL Cool J, Stellan Skarsgård e un Samuel L. Jackson che lascia il segno anche quando il film decide di prendere a morsi ogni convenzione narrativa, Blu profondo è una gioiosa macchina da intrattenimento di fine millennio. Gli effetti digitali hanno qualche ruga, come tutti noi dopo aver ascoltato per la millesima volta “la CGI del 1999 era meglio”, ma l’energia del film, il ritmo e l’uso pratico delle creature tengono ancora botta.

Renny Harlin dirige senza una stilla di vergogna e fa bene: qui non serviva Kubrick, serviva qualcuno che sapesse trasformare corridoi allagati e paratie che cedono in un luna park acquatico. “Non fidarti dello squalo intelligente: ha già letto la sceneggiatura prima di te”, potrebbe dire uno dei sopravvissuti.

Voto film: 7/10. Sciocco con cognizione di causa, feroce al punto giusto e ancora dannatamente divertente.

“La ricerca contro l’Alzheimer è importante. Farla ingrossando il cervello agli squali, invece, è un modo creativo per anticipare il necrologio.”

👁️ Analisi video – 4K a sangue freddo: il vecchio master è finito in pasto ai pesci

Il 4K UHD è il motivo vero per cui questa Steelbook esiste e, miracolo, non è lì soltanto per scrivere “Ultra HD” sulla fascetta e raccogliere banconote dai collezionisti. Il film arriva nel corretto formato panoramico 2.40:1 con un nuovo master 4K, una base finalmente più solida per apprezzare fotografia, texture, grana e non pochi giochi di luce delle sequenze subacquee.

Il trasferimento internazionale restaurato in 4K è stato ricavato dal negativo della fotocamera originale con l’approvazione di Renny Harlin. Il miglioramento è lampante a occhio nudo: maggiore risoluzione della grana, neri più profondi e una migliore separazione dei dettagli, specialmente nelle molte scene oscure e sommerse. I colori guadagnano profondità, con verdi, ciano e arancioni più compatti, mentre il contrasto HDR dà alle ambientazioni di Aquatica un aspetto meno televisivo e più cinematografico.

Non aspettatevi di vedere la pinna digitale del 1999 trasformarsi nella creatura di Lo squalo restaurata da Dio in persona. Il materiale conserva limiti fisiologici: qualche effetto visivo resta datato, qualche inquadratura più morbida non fa miracoli e la fotografia volutamente cupa richiede un display regolato come si deve. Ma il 4K è nettamente superiore al vecchio Blu-ray e rispetta la grana senza impastarla in una zuppa di denoise.

Il problema è l’altro disco: il Blu-ray che non beneficia del nuovo master. È una semplice ristampa del precedente BD, utile per chi non ha ancora un lettore UHD o vuole una copia di servizio, ma priva di un reale valore tecnico aggiunto. Insomma, il 4K nuota libero, il Blu-ray è legato al molo con una corda del 2010.

“Il 4K non ringiovanisce la CGI, ma almeno le mette una giacca decente prima di mandarla a cena.”

🔊 Analisi audio – L’Atmos inglese fa il predatore, l’italiano resta a riva

Sul 4K troviamo l’inglese in Dolby Atmos/TrueHD, mentre la lingua italiana è in Dolby Digital 5.1. Il Blu-ray offre invece italiano e inglese in DTS-HD Master Audio 5.1. Una configurazione a due velocità, ma non un disastro: la traccia italiana lossless sul BD resta un’opzione più che dignitosa per chi vuole il doppiaggio senza compressione, mentre sul disco UHD l’inglese Atmos è quello che fa davvero scattare le ganasce dell’impianto.

L’Atmos inglese sfrutta bene gli spazi della struttura, l’acqua che irrompe, gli allarmi, i colpi sulle paratie e le traiettorie delle bestie in movimento. I bassi hanno peso e gli effetti posteriori lavorano con buona continuità; non è una pista demo costruita ieri in laboratorio, ma per un film del 1999 l’aggressività sonora si sente eccome.

Peccato che l’italiano sul 4K sia “solo” Dolby Digital 5.1. Funziona, è chiaro e non rovina la visione, ma mettere una traccia compressa accanto all’Atmos inglese significa invitare il pubblico italiano alla festa e poi lasciargli il bicchiere di plastica.

“La traccia inglese ha i denti. Quella italiana fa il suo lavoro, ma arriva alla cena con il coltellino da burro.”

📀 Analisi extra – Extra senza sottotitoli: il collezionista italiano nuota da solo

Tutti gli extra sono sul Blu-ray, cioè sul disco già noto in precedenza in Italia come esclusiva DVD-Store e oggi riciclato per completare questa Steelbook. Il pacchetto comprende:

Commento audio di Renny Harlin e Samuel L. Jackson

e Quando gli squali attaccano (15:02)

Gli squali del profondo mare blu (8:19)

Scena eliminata con commento facoltativo di Harlin (07:59)

Trailer

Il commento Harlin-Jackson resta il piatto forte: non è una lezione di cinema comparato, ma contiene aneddoti produttivi, retroscena sugli effetti, sul cast e sulla costruzione delle sequenze d’azione. Le due featurette d’archivio sono brevi ma utili, soprattutto per chi vuole capire quanto lavoro pratico, modellini e animatronica ci fosse dietro una produzione spesso liquidata con l’etichetta “squali in CGI”. Le scene tagliate sono un contorno, non un secondo piatto, ma completano il materiale.

L’edizione estera edita da Arrow include nuovi commenti e approfondimenti che qui non risultano presenti, quindi Arvitalia e Warner ci propongono un pacchetto d’archivio selezionato, non l’edizione definitiva dei sogni bagnati dei collezionisti.

E adesso la nota stonata, anzi il ruggito del megafono: nessuno degli extra presenti in questa edizione ha i sottotitoli italiani.

Non è una mancanza trascurabile, non è una pignoleria da collezionista che misura la grana col righello e non è nemmeno un dettaglio sacrificabile sull’altare della bella Steelbook.

Il commento di Harlin e Jackson, le featurette e le scene eliminate parlano a un pubblico che ha comprato un’edizione italiana, pagandola profumatamente. Lasciarli soltanto in inglese equivale a dire: “Ti diamo i contenuti, però arrangiati”. Una politica già brutta ai tempi dell’esclusiva DVD-Store, e che resta brutta oggi, confezionata nel metallo e accompagnata da un nuovo 4K.

L’assenza di sottotitoli negli extra non rende il disco inservibile, ma ne dimezza il valore per chi non mastica l’inglese con scioltezza. E anche per chi lo mastica, resta il principio: il collezionista italiano non è un passeggero clandestino del proprio mercato.

“Gli squali hanno sviluppato un’intelligenza superiore. Chi ha autorizzato gli extra senza sottotitoli, evidentemente no.”

📦 Box: Renny Harlin, il capitano del caos con budget e dinamite

Renny Harlin è uno di quei registi che non chiedono il permesso alla macchina da presa: la prendono per il bavero, la infilano in un’esplosione e pretendono che tenga il fuoco.

Dopo essersi fatto notare nel genere horror con Nightmare 4: Il non risveglio, ha firmato alcuni dei prodotti action più rappresentativi e sfrontati degli anni Novanta, da 58 minuti per morire a Cliffhanger, fino al disastro spettacolare di Corsari.

Con Blu profondo torna alla dimensione del survival horror, ma la filtra attraverso il cinema catastrofico e il blockbuster estivo: spazi chiusi, pressione crescente, gruppo di personaggi sacrificabili e minacce che non rispettano il galateo della sceneggiatura.

Non tutto è raffinato, anzi: certe svolte sono grosse come un siluro. Però Harlin sa montare tensione e spettacolo con una precisione che tanti registi contemporanei, pur armati di budget e rendering, continuano a cercare con la torcia.

✅ Conclusioni – Morsi, metallo e magagne: sentenza sulla Steelbook

La Steelbook 4K di Blu profondo è una promozione con riserva . Il nuovo master UHD fa finalmente giustizia al film, con un salto visivo sostanziale rispetto al Blu-ray, mentre l’Atmos inglese regala alla fuga da Aquatica il peso sonoro che merita. Per chi ama il film, il 4K e la confezione da collezione, è un acquisto sensato.

Ma Warner e Arvitalia si portano dietro due zavorre evitabili: il Blu-ray è una ristampa senza il nuovo master e tutti gli extra restano privi di sottotitoli italiani. Una scelta editoriale che sa di materiale d’archivio ripescato in fretta, non di cura completa per l’utenza italiana.

Verdetto: compra, se vuoi il film al suo meglio e la Steelbook ti chiama dal fondo dell’oceano. Se invece gli extra localizzati sono una condizione indispensabile, sappi che qui il pescecane morde ma non traduce.