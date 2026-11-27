Behemoth! Una vita. Da ricomporre.: Tony Gilroy prende un violoncello, una famiglia di musicisti e un uomo che torna a Los Angeles dopo vent’anni. Poi li mette in una stanza con la memoria, la colpa e una colonna sonora scritta da nove compositori. Il risultato non è un dramma musicale qualunque: è un film che, senza sparare un colpo, sa farti sentire in trappola. 🎻

🎥 Trama: Il violoncello che non sa quando fermarsi

Alex Serian (Pedro Pascal) è un violoncellista di talento, un ex bambino prodigio cresciuto in una famiglia dove la musica non era una passione ma un dovere ereditario. Dopo vent’anni lontano da Los Angeles, torna a casa per la madre Ginnie (JoBeth Williams), malata e in declino. Ma il ritorno non è solo un atto di pietà filiale: Alex ha anche relazioni da chiudere, scelte da rivedere e un passato che non ha mai smesso di seguirlo.

La famiglia Serian è una dinastia musicale con l’odore di polvere e ambizione. Il nonno era un capobanda e trombettista, morto durante una sessione di registrazione, il padre Peter (Hank Azaria) un compositore frustrato, la madre un’arpista di talento. Alex non ha scelto la musica: è stato instradato. E ora, tornato a casa, deve capire se può ancora essere qualcun altro.

“In questa famiglia, la musica non è passione: è dovere. E il dovere, come tutti sanno, non suona mai bene.”

✅ Cosa funziona in Behemoth! Una vita. Da ricomporre.: Montaggio, musica e una famiglia che non sa stare zitta

Il montaggio è il primo colpo. Gilroy non usa cartelli per dirti dove sei: usa piccoli indizi, sguardi, oggetti, suoni. Ogni salto temporale non è solo un cambio di scena: è un cambio di significato. Ciò che credevi di sapere su Alex si sposta, si ritorce, si rivede. È un puzzle mnemonico che non ti spiega i pezzi: te li mette davanti e ti chiede di capirli.

La scena d’apertura lo dimostra subito. Alex inizia a suonare il violoncello in una sala da registrazione ma subito dopo lo vediamo a Chicago durante un concerto a suonare, con precisione tecnica e faccia di legno. Il film non chiude il pezzo: lo lascia scivolare fuori dalla sala e dentro la sua vita. Da lì in poi, ogni volta che Alex torna in studio per registrare una colonna sonora, la musica non è solo lavoro. È un detonatore. Una melodia lo riporta a Los Angeles, a una relazione, a una famiglia che non ha mai smesso di fare rumore.

La colonna sonora non è un accompagnamento: è architettura. Gilroy affida la musica a nove compositori, ognuno coinvolto in una diversa identità sonora. Ci sono le partiture dei film immaginari sui quali lavora Alex, le composizioni legate alla famiglia, le musiche di Viviana e le canzoni che attraversano la sua vita. Ogni melodia apre una porta diversa nella memoria del protagonista.

E poi c’è Gilroy stesso. Il suo stile è riconoscibile: dialogo come motore, ritmo come pressione, rivelazioni progressive. Non spiega tutto. Fidati. Segui il suono. Capirai. È un modo di scrivere che trasforma anche un dramma familiare in qualcosa che respira come un thriller.

“Alex non torna a casa per riconciliarsi. Torna per capire se può ancora respirare.”

❌ Perché non guardare Behemoth! Una vita. Da ricomporre.: Quando la struttura diventa un labirinto

Non è un film per chi cerca una storia lineare. I salti temporali non sono decorativi: sono necessari, ma possono disorientare. Chi vuole essere guidato per mano può sentirsi perso. Gilroy non ti prende per mano: ti lascia nel bosco e ti dice di trovare la strada da solo.

Il ritmo, a tratti, sembra più esercizio di stile che necessità narrativa. Alcune scene si trascinano, altre corrono. Non è un difetto grave, ma può stancare lo spettatore più distratto. E poi ci sono i personaggi secondari: alcune relazioni, soprattutto quelle con le donne, restano più funzionali che sviluppate. Servono a riflettere Alex, ma a volte sembrano più specchi che persone.

Il finale, infine, non chiude tutto. Offre una possibilità, non una certezza. Chi cerca risposte nette può restare a metà. Ma è anche questo il punto: la vita non si chiude con un applauso.

“La musica non ti spiega chi sei. Ti fa sentire che non lo sai.”

🌀 Extra: Gilroy, Bourne e l’arte di far sentire il pericolo senza sparare

Gilroy ha firmato le sceneggiature dei primi tre film di Bourne, per poi scrivere e dirigere The Bourne Legacy. Un’esperienza che in Behemoth! Una vita. Da ricomporre. non viene rinnegata, ma rielaborata. Spariscono inseguimenti, pistole e codici segreti, ma resta la capacità di costruire tensione attraverso personaggi che nascondono qualcosa, rapporti instabili e situazioni in cui nessuno sembra davvero al sicuro. Il pericolo, questa volta, non arriva da un’organizzazione criminale: abita dentro le mura di casa.

È interessante osservare come Gilroy riesca a trasferire il proprio linguaggio in un contesto così distante dai suoi precedenti lavori. Non serve un antagonista da abbattere né una missione da portare a termine. Basta un uomo che torna nel luogo da cui è fuggito e si ritrova costretto a fare i conti con le persone che ha lasciato indietro.

Il rapporto con le donne aggiunge un ulteriore livello al ritratto di Alex. Nadia (Eva Victor) è una collega ed ex amante, Carol (Olivia Wilde) un’ex fidanzata tutt’altro che disposta a lasciargli dimenticare il passato. Brontë (Kaya Ralls) è una giovane violoncellista che Alex aiuta a prepararsi per un’audizione, mentre Viviana (Alexa Swinton), figlia di Nadia, rappresenta un talento musicale ancora tutto da scoprire. Sono presenze diverse, legate a momenti e possibilità differenti della vita del protagonista.

Carol, in particolare, non è una femme fatale classica. È una femme fatale con un account bancario e nessuna pazienza. Non vuole essere riconquistata: vuole ricordare ad Alex chi è stato. E Olivia Wilde la interpreta con un mix di eleganza e violenza emotiva che rende il personaggio memorabile

🎭 Conclusioni: Una sinfonia imperfetta ma memorabile

Behemoth! Una vita. Da ricomporre. non è un capolavoro assoluto. È un’opera coraggiosa, originale e a tratti disordinata ma fresca. Proprio il disordine la rende viva. Gilroy non idealizza la famiglia: la mostra come una trappola. Non idealizza l’arte: la mostra come pressione. E non idealizza la redenzione: la mostra come possibilità.

La musica non risolve tutto. Ma dà forma al caos. È come se il film dicesse: «Non ti spiego come risolvere la tua vita. Ascolta, e capirai».

Behemoth! Una vita. Da ricomporre. arriva al cinema dal 3 dicembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia per Searchlight Pictures.

Regia: Tony Gilroy Con: Pedro Pascal, Olivia Wilde, Will Arnett, Eva Victor, Hank Azaria, JoBeth Williams Anno: 2026 Durata: 130 min. Paese: USA Distribuzione: Disney