Ancient Warrior HANIWATT: quando il tokusatsu incontra la preistoria e decide di fare sul serio

Ancient Warrior HANIWATT: “Shinji, entra nel robot!”… ah no, scusate universo sbagliato.

Signore e signori, benvenuti nel mondo di Ancient Warrior HANIWATT, dove per salvare la giornata non serve un mecha ipertecnologico, ma dei leggendari guerrieri antichi risvegliati. Nippon Shock Edizioni ha portato in Italia i primi tre volumi di quest’opera di Kenzi Taketomi, un autore con un tratto che sembra viaggiare nel tempo direttamente dai favolosi anni ’70.

“Altro che super robot luccicanti: qui il passato si risveglia, si mette l’armatura e distribuisce ceffoni cosmici.”

📜 La Trama: Distruzione e Terapia Intensiva

“Sembra l’incontro impossibile tra Devilman, Jeeg e una leggenda shintoista raccontata dopo tre caffè e un’apocalisse.”

Tutto inizia a Nagano Zenkōji, quando dal nulla spunta un idolo mastodontico, il Dogūn, che inizia a radere al suolo la città seminando panico e carneficina. Scende in campo Jin, che incarna l’anima del guerriero Haniwatt Full, ingaggiando una battaglia cruda e feroce. Tuttavia, il nostro eroe prende (spolier) una batosta colossale, venendo ridotto in fin di vita e spedito in ospedale, costringendo Yayoi Oguna a evocare il guerriero Rin Funato per organizzare un disperato contrattacco.

🎨 Stile e Disegni: Un Tuffo nel Passato

“Se Go Nagai avesse passeggiato con Ishinomori tra i templi di Nagano, forse sarebbe uscito qualcosa di molto simile.”

Il tratto di Taketomi non si omologa affatto al mercato moderno, ma risulta personalissimo, graffiato e volutamente imperfetto, omaggiando apertamente giganti come Go Nagai, Shotaro Ishimori e Mitsuteru Yokoyama. Si tratta di un’estetica cruda che cattura perfettamente il dramma dei combattimenti, rendendo l’atmosfera carica di tensione dalla prima all’ultima pagina. Il fascino vintage di questa sceneggiatura ha riscosso un successo tale in patria da spianare la strada per un imminente adattamento in formato live-action (tokusatsu).

👾 Il Design dei Mostri: Un Tasto Dolente

“Qui casca il Dogūn: l’idea è affascinante, ma certi mostri sembrano aver litigato con il reparto carisma.”

L’opera è spassosa, avvincente e per noi è super promossa, ma dobbiamo dirlo apertamente: a noi il character design dei mostri non convince per niente. Sebbene le creature siano fedelmente ispirate alle storiche statuine dogū del periodo preistorico giapponese Jōmon, l’effetto finale su carta risulta a tratti decisamente goffo. Invece di incutere il terrore di un Angelo di Evangelion o di un mostro di Jeeg Robot, questi villain sembrano enormi vasi di ceramica antropomorfi sfuggiti al controllo di un vasaio impazzito.

🏆 Il Verdetto

“Quando un manga riesce a sembrare antico e freschissimo insieme, vuol dire che ha centrato il bersaglio con una lancia rituale.”

Al netto dei nemici a forma di anfora, Ancient Warrior HANIWATT è un manga d’azione fenomenale che mescola sapientemente la brutalità del presente con le tradizioni del folklore nipponico. È una lettura fortemente consigliata agli amanti della fantascienza d’annata che cercano un ritmo narrativo capace di sorprendere, ribaltando i classici cliché dell’eroe invincibile.