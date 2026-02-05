Anaconda (2025): Sogni di Gloria Sotto un Boccone Gigante – Recensione

Anaconda: Due Idioti, un Sogno Tossico e un’Anaconda Vera che Dice “Ti Amo, Ma Ti Mangio”. Due amici imbranati remakeano il mito del serpente gigante per questo reboot sesto della saga.

🐍 La Trama che Ti Stritola come un Abbraccio da Ex

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), gemelli di sventura dal playground, venerano l’originale Anaconda come un totem trash. Crisi di mezza età li scaraventa in Amazzonia con troupe raccogliticcia: Kenny (Steve Zahn) al ciak, Claire (Thandiwe Newton) ex-fiamma e addestratore di anaconda pazzoide (Selton Mello). Budget da furto nuziale, set improvvisato. Poi bum: anaconda gigante, ciclopica, trasforma il remake in snuff movie. Dal caos comico alla fuga disperata.

“Ti stringono, ti avvolgono più forte del tuo vero amore… e puff, sei cena!” – Paul Serone, Anaconda (1997), ironizzato per i sogni che ti divorano.

😂 Cosa Funziona in Anaconda (2025): Il Duo che Ti Fa Sbellicare Più del Rettile Ubriaco

L’espediente metacinema è un bijou: due falliti remixano il ’97 in chiave ironica, omaggiando sogni infantili e fratellanza con gag da antologia. Jack Black esplode in piroette demenziali, Paul Rudd regge la nevrosi con charme eterno, chimica da urlo. Inizio folgorante con home movie d’infanzia, finale acquatico con rigurgiti esilaranti (quel maiale sulla schiena è poesia). Tom Gormican infila tributi alla celluloide che scaldano il cuore, rendendo l’horror animale un pretesto per commedia tagliente.

“Per favore, gente, non fatemi passare per un mostro… sono solo affamato di gloria!” – Paul Serone, Anaconda (1997), rivisitato per star assetate di remake.

💀 Perché Non Guardare Anaconda: Il Centro Molle come Pancia di Serpente Indigesto

Parte centrale: un limbo paludoso di dialoghi fiacchi, subplot con cercatori d’oro e Selton Mello buttato via come esca. Ritmo che si accascia, azione riciclata, Thandiwe Newton in secondo piano. Zero brividi per fan dell’horror old-school: è PG-13 blando, più family che feral. L’omaggio si sgonfia, mezza età annega in gag ripetitive. Se vuoi vene schizzate, scappa.

“È ora di svegliarsi… dal tuo pisolino noioso!” – Paul Serone, Anaconda (1997), per la noia che ti avvolge a metà.



🤦‍♂️ Conclusioni: Mezzo Boccone Amaro, Ma con Sapor di Risate

Rubato dal mio tiretto ’97, Anaconda slithera tra genio e gonfiore: poli brillanti, pancia flaccida. Ideale per serate bro con birre, non per solisti dark. Voto: serpente a metà cottura.

🎥 La Saga Anaconda: Sei Film di Squame e Rimpianti Low-Budget

Partorita nel ’97 con Jennifer Lopez e Ice Cube su un battello infernale, la franchise slalomma tra cult cinematografico e bidoni direct-to-DVD: Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004) prova a nobilitarla, ma Anaconda 3 (2008), Trail of Blood (2009) e il delirio Lake Placid vs. Anaconda (2015) la riducono a serpente sgusciato. Io custodivo bozze metacinema dal ’97, e guardali: hanno saccheggiato il mio cassetto per riverniciarla con star comiche. Un’eredità che morde il budget, non la paura.

Al cinema dal 5 Febbraio con Eagle Pictures per Sony Pictures.

Regia: Tom Gormican Cast: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Selton Mello, Ione Skye, Ice Cube (cameo) Anno: 2025 Durata: 99 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: Eagle Pictures