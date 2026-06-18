L’amore che rimane – Cuori in saldo, ma senza reso – Recensione

L’amore che rimane: Quando finisce l’amore ma resta tutto il resto, pure troppo. 💔🌫️

🎥 Trama – Separarsi è un’arte, restare è una condanna elegante

C’è un anno intero che si srotola come una playlist malinconica di Niccolò Fabi, tra stagioni che cambiano e sentimenti che invece restano lì, incastrati come un sassolino nella scarpa. In L’amore che rimane, Hlynur Pálmason dirige la lenta combustione di una famiglia che si sfalda senza fare rumore, come neve che si scioglie senza chiedere il permesso.

I protagonisti, interpretati da Saga Garðarsdóttir e Sverrir Guðnason, sono due ex amanti che si aggirano tra ricordi e figli come turisti emotivi in una città che non riconoscono più. Intorno a loro, la piccola Ída Mekkin Hlynsdóttir osserva tutto con quella lucidità spietata che solo i bambini e i registi nordici possiedono.

“L’amore non finisce, cambia forma. Tipo muffa.”

“Ci siamo lasciati bene. Così bene che fa ancora male.”

✅ Cosa funziona in L’amore che rimane – La poesia delle macerie emotive

Pálmason gira questo film come se stesse accarezzando una ferita. Piano, senza fretta, con una delicatezza che quasi irrita. La fotografia, premiata ovunque si potesse premiare, è una cartolina fredda che ti entra sotto pelle. Non è bella. È necessaria.

Le interpretazioni sono chirurgiche. Saga Garðarsdóttir è un dolore trattenuto che ogni tanto trabocca, mentre Sverrir Guðnason sembra un uomo che ha perso qualcosa ma non ricorda cosa. Insieme funzionano come due note stonate che però, misteriosamente, creano armonia.

Il ritmo è lento, sì, ma è quel lento che ti costringe a stare lì, a sentire tutto. Ogni silenzio pesa più di un dialogo scritto bene. E infatti i dialoghi sono pochi, ma quando arrivano fanno male come messaggi vocali alle 2 di notte.

“Non ti amo più. Però ti conosco ancora troppo.”

❌ Perché non guardare L’amore che rimane – Se vuoi uscire felice, cambia sala

Non è un film per chi cerca conforto. Qui non c’è catarsi, non c’è redenzione, non c’è quella scena finale che ti fa dire “ok, tutto ha senso”. No. Qui il senso si perde strada facendo, e tu con lui.

La lentezza può diventare una prova di resistenza. Alcuni momenti sembrano allungati come chewing gum emotivo, e se non sei nel mood giusto rischi di guardare l’orologio più spesso dei protagonisti.

E poi diciamolo. Questo film ti guarda dentro. E non sempre è una buona idea.

“L’amore non finisce. Si sposta. E tu resti indietro.”

🎭 Conclusioni – L’amore è morto, viva l’amore (forse)

L’amore che rimane è uno di quei film che non ti consola, ma ti capisce. E a volte è pure peggio. È cinema che scava, che osserva, che non giudica. E proprio per questo ti lascia solo con le tue macerie emotive, come dopo aver ascoltato “Costruire” in loop mentre piove.

Non è un capolavoro urlato. È un sussurro che resta. E resta davvero.

Io l’ho amato. Ma con quella diffidenza tipica di chi ha già perso troppo.

“Abbiamo costruito tutto questo per non parlarci più, complimenti a noi.”

🌀 Extra – Islanda: terapia di coppia a cielo aperto

I paesaggi islandesi non fanno da sfondo. Fanno da specchio. Freddi, vasti, indifferenti. Esattamente come certi amori quando smettono di essere casa e diventano solo spazio vuoto.

Hlynur Pálmason lo sa bene, e torna a usare la natura come una lama sottile, proprio come faceva in Godland – Nella terra di Dio, dove la terra inghiottiva la fede pezzo dopo pezzo. Qui invece inghiotte i sentimenti, con la stessa calma glaciale.

Le distese islandesi sembrano uscite da un incubo minimalista, a metà tra il silenzio metafisico di Under the Skin e la malinconia geologica di certi momenti di The Tree of Life, ma senza poesia salvifica. Qui non c’è redenzione. Solo vento. Sempre vento.

E mentre i personaggi si perdono in questi spazi enormi, ti rendi conto che non stanno cercando qualcosa. Stanno cercando di non sentirsi più. Che è molto diverso.

Il film è al cinema dal 28 maggio con Movies Inspired.

Regia: Hlynur Pálmason Con: Saga Garðarsdóttir, Sverrir Guðnason, Ída Mekkin Hlynsdóttir Anno: 2026 Durata: 109 min. Paese: Islanda, Danimarca, Svezia, Francia Distribuzione: Movies Inspired