Aldair – Cuore Giallorosso: Buttate via l’almanacco Panini, Pluto ve porta a lezione de vita – Recensione

Aldair – Cuore Giallorosso: Se avete pagato il biglietto per vedere il solito almanacco sportivo da mandare in loop sui canali a pagamento, alzatevi e uscite dalla sala. Il docufilm su Aldair, diretto da Simone Godano, è cinema vero, roba che ti smuove le budella e ti accarezza l’anima. Un’opera stratificata, in bilico costante tra l’umidità del Tevere e le correnti dell’Oceano Atlantico. Ecco la recensione.

🤫⚽ Trama – Avoja a cercà la samba: Il silenzio de Bahia

L’incipit del film ti frega subito. Si apre col boato dell’Olimpico, l’omaggio da brividi per la festa dei 60 anni di Pluto. Ma è ‘n attimo, una scintilla. Lo scrittore Sandro Bonvissuto, qui non semplice voce narrante, dove invece troviamo la voce di Claudio Amendola, ma vero e proprio co-protagonista e il Virgilio di questa storia, decide di fare le valigie e partire per il Brasile sulle tracce del campione.

Da qui il ritmo cambia, si fa sudamericano. Come le note delicate di una chitarra suonata sulle rive di Ilhéus, la figura di Aldair emerge sullo schermo non tra il frastuono festoso della samba, ma nell’eleganza pacata del silenzio. Il viaggio diventa intimo, riportandoci dritti nelle strade di Banco da Vitória, a frugare nell’infanzia, nella famiglia e nella polvere di un ragazzino che giocava a piedi nudi tra le buche.

“A Bahia la gente balla pure mentre aspetta l’autobus. Pluto, sullo schermo, te fa un cenno cor capo in 16:9 che vale più de mille piroette da capoeira.”

🏆😰 Cosa Funziona in Aldair – Cuore Giallorosso: L’ansia der Campione: Mejo i rigori de Pasadena che ‘na prima ar cinema

La vera forza della pellicola è proprio questa: svelare l’uomo dietro la corazza del difensore. Sapere che l’ansia di Aldair nel mettersi a nudo davanti alla macchina da presa ha superato persino i brividi provati ai rigori di Pasadena, dà un peso specifico enorme a ogni sua inquadratura.

Affidarsi a Bonvissuto e alla magica troupe gli ha permesso di sciogliere ogni tensione scenica, riscoprendo aneddoti lontani che, cullati da un sound design perfetto, risuonano come una dolce bossa nova persino per i suoi stessi fratelli. Questa meravigliosa vulnerabilità mostrata dalla regia lo rende ancora più gigantesco ai nostri occhi di tifosi eternamente innamorati.

📼❌Perchè non guardare Aldair – Cuore Giallorosso: Li mortacci de li highlights – I “difetti” de ‘n film troppo umano

Veniamo alle dolenti note del montaggio, che poi tanto dolenti non sono. Sì, per carità, il pallone c’è: le giocate d’alta scuola, lo sbarco a Roma, la festa scudetto al Circo Massimo e le immancabili interviste ai compagni di trincea come Totti, Giannini e Delvecchio ci stanno tutte. Ma chi entra al cinema con la sciarpa al collo sperando in un pastiche calcistico fatto solo di scivolate d’anticipo, musichette epiche e statistiche, rimarrà spiazzato de brutto.

Questo è il racconto di un uomo, non un almanacco Panini. Il vero difetto di quest’opera? Il minutaggio. Dura troppo poco. Scorre via prima di un recupero concesso da Pairetto e ti lascia lì, incollato alla poltrona sui titoli di coda, con la voglia disperata di farti un’altra caipirinha insieme a lui.

“Se cercavate er montaggio truzzo co’ la musica techno sotto i tackle de Pluto, avete sbajato sala. Qua la macchina da presa respira poesia, mica sudore da spogliatoio.”

🌀 Extra – Da Fuga per la Vittoria a Netflix: Quanno er pallone buca lo schermo

Facciamo un rapido excursus cinematografico. Il rapporto tra calciatori e cinema è sempre stato ‘na mezza caciara. Siamo passati dalla rovesciata di Pelé in Fuga per la Vittoria, ai ruoli da duri e puri per ex delinquenti prestati alla recitazione come Vinnie Jones ed Eric Cantona. Oggi, invece, le piattaforme streaming ci sommergono di docuserie costruite a tavolino, tutte uguali, asettiche e patinate (sì, sto guardando te, documentario su Beckham). In questo mare magnum di robaccia plastificata ad uso e consumo dell’algoritmo, il film su Aldair brilla per sottrazione. Prende il glamour da red carpet, lo accartoccia, ci palleggia e rimette al centro la ruvida narrativa umana.

🌊💛❤️ Conclusioni – Poesia, rispetto e caipirinha al Circo Massimo

L’atto finale del film è una carezza. Aldair non viene dipinto semplicemente come un condottiero scolpito nel cuore di noi romanisti, ma come un vero e proprio eroe letterario fuori dal tempo. Le sequenze in cui passeggia fino all’amore di ogni singolo tifoso, amico o fratello, sono la testimonianza visiva del suo spessore: la sua immensa umiltà lo ha reso un’icona trasversale.

Il regista Simone Godano è stato capace di mescolare in un solo respiro il calore travolgente del Circo Massimo alla calma immutabile di un fiume brasiliano. E quell’inquadratura finale, in cui entra allo Stadio Olimpico, ti lascia addosso una disciplina romantica che continua a farci sognare ad occhi aperti.

Aldair – Cuore Giallorosso è al cinema dal 21 Maggio con Nexo Studios.

Regia: Simone Godano Con: Aldair Nascimento dos Santos, Sandro Bonvissuto, Claudio Amendola (e con Francesco Totti, Giuseppe Giannini, Marco Delvecchio, Fabio Capello, Carlo Verdone) Anno: 2026 Durata: 8o min. Paese: Italia, Brasile Distribuzione: Nexo Studios