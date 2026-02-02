Agata Christian – Delitto sulle nevi – Un Cluedo innevato con baffi finti e valanghe vere – Recensione

Agata Christian – Delitto sulle nevi: L’Ispettore Colombozza indaga: “Una cosa, signor Puglielli, mi scusi… questo delitto è servito con panna montata o solo con neve fresca?”-

🕵️‍♂️ Neve, torte e sospetti: la trama che scivola come uno sci perso

Christian Agata (Christian De Sica), un criminologo snob con lingua tagliente come un coltello da Cluedo, viene trascinato in un castello valdostano per pubblicizzare Crime Castle, gioco da tavolo dei ricconi Gulmar.

Invitato dal tardo Walter Gulmar (Maccio Capatonda), si trova intrappolato da una valanga con una faida familiare in ebollizione fino all’esplosione: il patriarca Carlo (Giorgio Colangeli) ci lascia le penne, faccia nella torta e petto crivellato. Ad aiutarlo (si fa per dire) il brigadiere Gianni Cuozzo (Lillo), fan accanito e pasticcione, e il dialettale Appuntato Tarda (Paolo Calabresi). Tra segreti, influencer coatti (Tony Effe) e seconde mogli intriganti (Ilaria Spada), il castello diventa un labirinto di false piste, perfetto per un ispettore come me che finge distrazione ma nota tutto.

“E poi non ne restarono che cinque… o forse solo gag” – Agatha Christie (Dieci piccoli indiani)

🎭 Cosa scricchiola bene in Agata Christian – Delitto sulle nevi

L’idea del regista e co-sceneggiatore Eros Puglielli brilla come un indizio sotto la lampada UV: fonde giallo alla Agatha Christie con commedia slapstick italiana, strizzando l’occhio a pellicole come Signori, il delitto è servito e Invito a cena con delitto.

Non è il primo in Italia a mischiare i generi (pensate ai gialli comici anni ’80 come Dino Risi con Il commissario Lo Gatto), ma risulta comunque fresco come neve vergine, con un cast corale che porta a casa la pagnotta: Maccio Capatonda senza baffi, istrionico da manicomio nobile, Paolo Calabresi che mastica dialetto altoatesino come un wurstel avvelenato, e tutti senza controfigure, specie Lillo che si fa inseguire da orsi “veri” per dimostrare “sono un duro, non un pupazzo!”. De Sica è un Poirot romano, cinico e saccente, mentre la coppia con Cuozzo genera scintille: “Una cosa, brigadiere, lei crede che l’assassino usi il protossido di azoto per ridere o per uccidere?”. Risate garantite, ritmo serrato fino al twist finale non banale.

“Un indizio ripetuto perde il veleno, come un serpente sdentato”. – Da Miss Marple in Il treno di mezzanotte

🐻 Perché storcere il naso per Agata Christian – Delitto sulle nevi

Non tutto fila liscio come una slitta: le gag di Lillo assalito da bestie (orsi, cani, ragni, pipistrelli) si ripetono come un disco incantato, spezzando il ritmo più che risate a valanga. Immaginate un Cluedo dove il colonnello Mustard inciampa sempre nello stesso tappeto: divertente la prima, stucchevole alla quinta. Il cast corale a tratti si affolla come sospettati in un salotto troppo piccolo, e qualche sottotrama (lo youtuber One Shot) sa di riempitivo per cercare di trascinare giovanissimi in sala.

“La perfezione è rara, signori, e qui manca un baffo”. – Hercule Poirot borbotta durante l’Assassinio sul Nilo

💡 Verdetto col sigaro acceso: Guardatelo o finite nella torta

L’Ispettore Colombozza approva: è un film moderatamente piacevole, come una fondue con veleno innocuo. Non rivoluziona il genere, ma diverte senza pretendere il David di Donatello, perfetto per una serata nevosa. Se Puglielli ha fiutato l’aria, ha centrato il bersaglio. “Una cosa…l’ultima, signore e signori: chi l’ha ucciso? Andate al cinema…qui niente spoiler!”

🔍 Box – Giallo-commedia, il delitto che ti strappa un sorriso (e un sospetto)

Prima di tuffarci nei confronti, una premessa da ispettore: questo sottogenere è come un tè avvelenato alla Christie, zuccherato con risate. Pronti a smascherare somiglianze?

Film Regista Anno Perché assomiglia Invito a cena con delitto Robert Moore 1985 Castello isolato, sospetti folli, umorismo e giallo puro. Signori, il delitto è servito Jonathan Lynn 1985 Parodia board game letale, gag corali da manuale. Omicidio all’italiana Maccio Capatonda 2017 Nero comico nostrano, satira sociale con cadaveri. Agata Christian – Delitto sulle nevi Eros Puglielli 2026 Neve valdostana + Christie remixata e Lillo vs animali.

Questo sottogenere vive di location claustrofobiche e coppie investigative sbilanciate: qui la valanga non batte il Nilo, ma diverte con un twist made in Italy.

Il film è al cinema dal 5 Febbraio con Medusa Film in collaborazione con Be Water Film.

Regia: Eros Puglielli Cast: Christian De Sica, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani, Ilaria Spada Anno: 2026 Durata: 109 min (circa) Paese: Italia Distribuzione (Italia): Medusa Film