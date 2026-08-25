365 Haiku – A ogni giorno la sua poesia: un anno di Giappone in tre versi – Recensione

365 Haiku – A ogni giorno la sua poesia: Tra appuntamenti, bollette e promemoria che suonano con la delicatezza di un allarme antincendio, NuiNui propone una piccola insurrezione poetica: un haiku al giorno, curato da Ornella Civardi e illustrato da Kaori Yamaguchi, per restituire alle stagioni, e forse anche a noi stessi, il tempo di farsi guardare.

Un corvo che passa davanti a un albero spoglio. I narcisi che resistono nel gelo urbano. Una gru in gabbia che ha dimenticato il cielo. Un’ape, una margherita, un acquazzone estivo. Ogni giorno dell’anno trova qui il proprio frammento poetico, breve ma capace di aprire una piccola finestra sul mondo. Ed è forse questa la sua qualità più preziosa: non promette di renderci improvvisamente monaci zen, ma ci offre almeno un minuto di silenzio tra una notifica e l’altra.

Un calendario contro la fretta

Il titolo è programmatico: 365 haiku, uno per ogni giorno dell’anno. Non una raccolta da consumare tutta d’un fiato, magari durante un viaggio in treno o nell’ennesima serata in cui ci si ripromette di “leggere di più”, ma un compagno quotidiano da sfogliare con lentezza.

Il progetto invita a compiere un gesto semplice: aprire il libro alla data corrispondente e concedersi pochi versi. Nessuna prova da superare, nessun quiz sulla cultura giapponese, nessuna app che tenga il conto delle nostre prestazioni contemplative. Solo una poesia e un’immagine, sufficienti a farci respirare con un ritmo diverso.

Certo, conoscere il libro il 17 agosto e voler controllare subito cosa riservi il 18 è una tentazione assolutamente legittima. Del resto, anche la disciplina spirituale ha i suoi limiti quando un volume è così piacevole da sfogliare.

La forza di 365 Haiku sta proprio nel suo suggerire una fruizione non compulsiva: una pagina al giorno, come un appuntamento breve con le stagioni e con ciò che spesso ci passa accanto senza essere visto.

Un haiku al giorno toglie il rumore di torno. Non quello del traffico, purtroppo: per quello serve ancora chiudere le finestre.

Tre versi, un paesaggio intero

Lo haiku è il genere poetico giapponese per antonomasia: essenziale, rigoroso e apparentemente semplice. La sua forma tradizionale è nota per la scansione in 5-7-5 sillabe, tuttavia ridurre tutto a una questione metrica sarebbe come giudicare un film soltanto dal numero di inquadrature. La sua precisione nasce soprattutto dalla capacità di concentrare in pochissime parole un’immagine, un’atmosfera e una vibrazione emotiva.

In 365 Haiku, la natura non è uno sfondo decorativo. È il centro dell’esperienza. Il volume recupera uno degli elementi chiave della tradizione: il kigo, la “parola della stagione”, cioè quel riferimento naturale che permette di collocare immediatamente il componimento nel suo momento dell’anno. Un fiore, una pioggia, il freddo, la luce serale, un animale: bastano pochi segni per capire se siamo nel gelo invernale, nel risveglio primaverile o in una giornata estiva che sembra non voler finire mai.

Ne è un esempio il componimento attribuito a Yosa Buson:

i narcisi

qua e là nel gelo

della città

Tre righe, eppure la città intera sembra cambiare temperatura. I narcisi diventano una presenza ostinata e luminosa dentro un paesaggio freddo, quasi una piccola ribellione botanica alla malinconia invernale. Poco distante, l’haiku di Natsume Sōseki dedicato al corvo in volo e all’albero spoglio lavora sulla stessa sottrazione: non spiega, non commenta, non cerca di convincere. Mostra e lascia che sia il lettore a completare il movimento.

Leggere un haiku richiede pochi secondi. Capirlo può richiedere un pomeriggio. Distrarsi con il telefono, invece, richiede circa due decimi di secondo.

Quando le stagioni parlano a colori

Il contributo di Kaori Yamaguchi è determinante. Le sue illustrazioni non si limitano a “tradurre” visivamente gli haiku: li accompagnano con un linguaggio autonomo, fatto di campiture cromatiche nette, figure essenziali e paesaggi capaci di essere accoglienti senza trasformarsi in cartoline.

L’inverno assume l’azzurro tenue della pagina dedicata ai narcisi e al corvo, mentre marzo si tinge di rosa e corallo per accogliere una gru in gabbia, una finestra innevata e rami in fiore. In aprile, la primavera diventa una porta su cui bussano fiori e api; a giugno, invece, il temporale e le grandi foglie verdi costruiscono un’immagine più umida, rigogliosa e fisica.

La tavola estiva, con il gatto adagiato su uno scoglio, le carpe nel laghetto e il sole grande sul paesaggio montano, è forse l’esempio più immediato dell’equilibrio raggiunto dal libro. C’è quiete, ma non immobilità; c’è un Giappone riconoscibile, ma non trasformato nel consueto campionario di cliché da souvenir. Il gatto osserva il paesaggio con quella serietà che solo i gatti riescono a riservare alle attività che non hanno alcun fine pratico: contemplare l’acqua, scaldarsi al sole e giudicare silenziosamente chiunque faccia rumore.

Le immagini sono vivaci, ma mai invadenti. Si fanno ricordare senza soffocare la parola poetica, cosa non scontata quando si lavora con testi che vivono proprio di silenzi, intervalli e spazi lasciati aperti.

Il piacere dell’oggetto libro

NuiNui confeziona un volume piccolo ma tutt’altro che trascurabile: 396 pagine in formato 11,6 × 11,6 centimetri, cartonato e con legatura svizzera. Un oggetto compatto, piacevole da tenere in mano e adatto sia al comodino sia alla borsa, purché si accetti di portare con sé un piccolo invito quotidiano a non vivere tutto di corsa.

La copertina, attraversata da colori caldi e da motivi naturali, comunica subito lo spirito del progetto: un libro elegante e giocoso, accessibile senza essere banalizzante. Non è un manuale accademico né un’antologia pensata per intimorire chi non conosce il genere; è una porta d’ingresso curata per avvicinarsi alla poesia giapponese attraverso la pratica del leggere, osservare e tornare a leggere.

L’operazione riesce proprio perché non trasforma il Giappone in un semplice fondale estetico. La cura di Ornella Civardi, autrice e curatrice di numerosi testi dedicati alla cultura, alla letteratura e all’arte giapponese, dà al volume una base solida. Le illustrazioni di Kaori Yamaguchi, artista giapponese stabilitasi in Europa e già vicina al mondo editoriale NuiNui, completano un dialogo tra competenza culturale e immediatezza visiva.

Il gatto estivo sulla roccia osserva il paesaggio con la gravità di chi ha già capito tutto dell’esistenza e non intende condividere i dettagli.

Una piccola pratica quotidiana

365 Haiku – A ogni giorno la sua poesia non cerca formule magiche per ottimizzare la serenità, non promette l’illuminazione in dodici facili passaggi e non pretende di insegnare a scrivere poesia in un fine settimana. Chiede qualcosa di più semplice e, forse, più difficile: fermarsi.

Fermarsi davanti a una margherita visitata da un’ape. A una pioggia improvvisa. A un ramo innevato. A una gru che sogna il cielo. In un tempo che misura tutto in produttività, velocità e percentuali di batteria, questo piccolo libro propone un gesto quasi radicale: concedere valore a ciò che non produce nulla, se non attenzione.

È una lettura consigliata a chi ama la cultura giapponese, l’illustrazione e la poesia, naturalmente. Ma è anche un ottimo regalo per chi colleziona taccuini mai iniziati, per chi sostiene di non avere mai tempo di leggere e per chi ha bisogno di ricordare che, a volte, tre versi bastano per far entrare una stagione intera nella giornata.