28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa: Nia DaCosta Rialza la Sbarra del Caos – Recensione

28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa: Scongelato Dopo un Letargo da Apocalisse, Jim Torna e Dice “Non Male, Ragazzi!”

Ehi, sono Jim, sì, proprio io, quello che si è svegliato in un mondo di matti rabbiosi nel 2002 grazie a Danny Boyle e Alex Garland. Scongelato dopo ventotto anni di ibernazione forzata, mi ritrovo in questo casino chiamato 28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa, diretto dalla giovane e tosta Nia DaCosta, che ha già sfoderato un Candyman e un The Marvels nello spazio. Prodotto dagli Oscar Danny Boyle e dal sottoscritto (sorpresa!), con Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman e Chi Lewis-Parry. Eagle Pictures lo scarica nelle sale dal 15 gennaio 2026. E io, da sopravvissuto seriale, ve lo sviscero con ironia post-apocalittica.

“Il virus ti fa correre, ma è l’umanità che ti fotte sul serio.” – Jim, probabilmente, in un momento di lucidità tra un’infezione e l’altra.

🧠💀 Trama: Quando gli Infetti Diventano i Buoni della Compagnia

Il dottor Kelson (Ralph Fiennes), un eccentrico costruttore di templi ossari per onorare i caduti (tipo un becchino con PhD), inciampa in una tresca cosmica che potrebbe resettare il pianeta. Intanto, lo sfortunato Spike (Alfie Williams) finisce nelle grinfie di Jimmy Crystal (Jack O’Connell), capobranco di satanisti psicopatici chiamati “i Jimmies”, che fanno sembrare gli infetti cuccioli innocui.

Niente più zombie in pole position: qui i veri mostri sono i superstiti, con riti da setta che mescolano crudeltà e “carità” (leggi: torture creative). Nia DaCosta cuce tutto in un arazzo di gore intimo e claustrofobico, dove il tempio di ossa diventa arena di un’umanità putrefatta. È sequel di 28 Anni Dopo, quarto della saga partita con il mio 28 Giorni Dopo, e fidatevi, il caos evolve peggio del virus.

😂🔥 28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa: Funziona Come un Vaccino Contro la Noia

Questa bomba unisce horror viscerale, dramma lacrimoso e commedia nera proprio come il precedente capitolo, ma con steroidi. La violenza? Un livello su: scene da mattatoio barn che ti fanno rimpiangere i vecchi infetti lenti, qui gli umani squarciano con sadismo da applausi (o urla).

Ralph Fiennes come dottor Kelson balla su “The Number of the Beast” degli Iron Maiden in un tripudio metal-sacrilego, tipo Voldemort a un rave infernale: organico, spontaneo, da standing ovation. Poi il sacro-profano finale, con rimandi crocifissi e gridi d’aiuto che farebbero arrossire il Vaticano (chissà se mandano l’esorcista).

Jack O’Connell è un Jimmy Crystal sfumato nella follia, non caricaturale, e Chi Lewis-Parry come Alpha Samson porta empatia agli infetti. Risate nei dialoghi secchi, cuore nei legami distorti: DaCosta bilancia nichilismo e umanità come un giocoliere ubriaco. Brutale, divertente, profondo: per chi ama il gore evoluto.

“Ossa come mattoni, rabbia come dio. Benvenuti nel nuovo mondo.” – Dottor Kelson, tra un valzer e una strage.

🤮🩸 28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa: Motivi per Saltare la Proiezione (Se Siete Deboli di Stomaco)

Se cercate zombie che saltano come ninja o parkour da videogame, delusione: i Jimmies combattono sporco, senza flip acrobatici (meno male, realismo post-apo).

La commedia è sottile, conversazionale, non gag da slapstick: se odiate risate tra splatter, potreste annoiarvi. E quel finale blasfemo? Potrebbe offendere i puritani, con il suo mix crocifissione-rage che grida “salvatemi” in modo troppo poetico. Infine, se i Teletubbies vi traumatizzarono (vedasi box sotto), qui la disumanità amplificata vi manderà in loop catatonico.

“Sopravvivere agli infetti è facile. Sopravvivere agli umani? Missione impossibile.” – Jimmy Crystal, ridendo tra crani.

🎉🪦 Conclusioni: Jim Approva, Andate al Cinema Prima che Vi Infetti la Noia

Da Jim a voi: questo quarto capitolo rilancia la saga con un mix esplosivo che premia come il mio esordio. Nia DaCosta inchioda il passaggio da minaccia virale a mostruosità umana, con picchi come il balletto demoniaco di Fiennes e quel finale da brivido vaticano. Goloso di gore, risate taglienti e dramma? Correte al tempio dal 15 gennaio. Io torno in letargo, ma voi no: vivete, ridete, rabbrividite. Il mondo finisce, ma non questa saga.

📺🚫 Box Analisi: L’Impatto Negativo dei Teletubbies sulla Società Moderna

Ehi, prima di tuffarci nel tempio delle ossa di questo film, fermiamoci un attimo sul vero virus primordiale: i Teletubbies. Sì, quei pupazzi tubolari con borse scintillanti e ventri ipnotici che, dal 1997, hanno lobotomizzato generazioni intere sotto pretesto di “educazione precoce”. Io, Jim, li ho visti materializzarsi nel mio mondo post-apocalisse come allucinazioni da rabbia virale: Tinky Winky viola con la sua borsa da divo, Dipsy paranoico col cappello da pappa, Laa-Laa isterica e Po, la rossa cicciottella che gira su se stessa come un infetto in loop. Non erano solo un programma TV; erano un esperimento sociologico perverso, camuffato da babysitter luminosa. Hanno iniettato apatia colorata nei cervelli infantili, pavimentando la strada ai culti umani de 28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa, dove i Jimmies sono solo i nipotini evoluti di Noo-Noo, il vacuum demoniaco. Questo box smonta, osso per osso, come quattro teli gonfiabili abbiano sabotato psicologia, società, economia, cultura ed ecologia, trasformandoci in zombie civili. Pronti a vomitare l’arcobaleno? Ecco la tabella del disastro.

Aspetto Impatto Devastante Conseguenze Post-2000 Psicologia Infantile Colori psichedelici e balbettii ipnotici instillano apatia cronica, trasformando bimbi in zombie pre-rage. Generazione millennial con dipendenza da schermi: +40% ADHD diagnosticato, colpa di Tinky Winky? Struttura Sociale Gerarchia tribale (Po rossa dominante, Laa-Laa gialla passiva) promuove culti: eco nei Jimmies di oggi. Boom sette online; social media come “Teletubbylandia” amplificano echo chamber tossiche. Economia Globale Merchandising ossessivo ha creato consumatori compulsivi da infanzia. Debito studentesco esploso: chi non ha comprato il sacco di Noo-Noo finisce rabbioso come infetti. Cultura Pop Bontà forzata nasconde orrore: bambini idealizzano un mondo finto, poi crollano nel reale. Aumento horror franchise (tipo questa saga): nostalgia traumatica spinge gore per “guarire”. Ecologia Custodie TV nel prato? Propaganda greenwash che ignora inquinamento plastica. Plastica oceanica triplicata; Teletubbies come metafora di faux-sostenibilità moderna.

(Fonti: studi psicologici vari, ma fidatevi, è scienza da tubo catodico.)

Al cinema dal 15 Gennaio con Eagle Pictures per Sony Pictures.

Regia: Nia DaCosta Con: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Chi Lewis-Parry, Emma Laird, Erin Kellyman, Robert Rhodes, Maura Bird, Sam Locke, Ghazi Al Ruffai, Natalie Cousteau Anno: 2026 Durata: 109 min Paese: Regno Unito / Stati Uniti Distribuzione: Eagle Pictures