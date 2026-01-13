2000 Metri ad Andriivka: il miglio verde della pazienza dello spettatore – Recensione

2000 Metri ad Andriivka: grande idea, immagini devastanti, ma durata e didascalismo trasformano il viaggio al fronte in una maratona estenuante.

😐 “Due chilometri per loro, un’eternità per noi”

2000 Metri ad Andriivka di Mstyslav Chernov è il classico documentario che devi analizzare con il Massimo rispetto, ovviamente, per chi vive queste atrocità sul campo.



Massimo rispetto anche per la regia, che ha voluto osare, ma forse…

resta la sensazione del classico documentario che ti fa sentire in colpa se osi annoiarti, perché davanti hai una guerra vera, soldati veri, morte vera, sofferenza vera e tu sulla poltrona a chiederti quanto manca alla fine.

Dopo l’Oscar per 20 Days in Mariupol, il giornalista e regista ucraino porta la sua camera direttamente nel cuore del fronte, seguendo un plotone che deve attraversare una lingua di foresta, tra mine e trincee, per liberare il villaggio distrutto di Andriivka nel 2023.​

“Il tempo non conta più, conta solo la distanza percorsa”: purtroppo per lo spettatore contano entrambe, e la seconda si sente tutta.

🎥 Trama: “Salvate il soldato, ma fate presto”

La missione è semplice da raccontare e impossibile da vivere: un plotone ucraino deve guadagnare circa 2000 metri di terreno in una foresta ridotta a scheletro carbonizzato, stretta tra due campi minati, per tentare di riconquistare Andriivka, nodo strategico di un fronte già logorato.​

Chernov, affiancato dal collega Alex Babenko, segue i militari tra trincee, bunker improvvisati, droni che monitorano dall’alto e telecamere fissate agli elmetti che restituiscono uno sguardo in prima persona sul caos del combattimento e sul lento, spietato logorio dell’attesa.​

Tra una corsa nel fango e un’esplosione fuori campo, il film alterna:

assalti documentati in tempo reale, con immagini crude e spesso scioccanti

momenti di quiete nelle buche, in cui i soldati parlano di famiglia, futuro, sogni minuscoli come una doccia calda, un lavoro normale, la possibilità di tornare a casa interi​

La struttura segue l’avanzata metro dopo metro, quasi come un contachilometri emotivo che scandisce non tanto la progressione narrativa, quanto l’accumulo di fatica, morti e disillusione.​

“Ogni metro conquistato ha il peso di una vita”, sembra dirci il film; il problema è che ce lo ripete talmente spesso da rischiare il déjà vu visivo e narrativo.

💡 Cosa funziona in 2000 Metri ad Andriivka: “L’inferno in soggettiva”

L’idea e l’operazione etica di Chernov meritano rispetto quasi incondizionato: il film è una testimonianza frontale del conflitto russo ucraino che rifiuta la distanza comoda dell’analisi da salotto e ti schiaccia dentro il fango insieme ai soldati.​

Funziona, e parecchio, quando:

la macchina da presa diventa proiettile : le body-cam e le inquadrature dai droni offrono un’esperienza sensoriale terribilmente concreta, in cui il campo di battaglia non è spettacolo, ma deserto di alberi bruciati e corpi abbandonati​

: le body-cam e le inquadrature dai droni offrono un’esperienza sensoriale terribilmente concreta, in cui il campo di battaglia non è spettacolo, ma deserto di alberi bruciati e corpi abbandonati​ il film mostra la resilienza minuscola: i dialoghi in trincea, le confidenze quasi sussurrate, le speranze ridotte a gesti quotidiani controbilanciano l’orrore visivo con un’umanità che graffia senza bisogno di retorica altisonante​

Risultano potenti anche:

il modo in cui 2000 Metri ad Andriivka aggiorna il “cinema di guerra” dalla finzione stile Salvate il Soldato Ryan al documento diretto, cancellando qualsiasi confine tra reportage e messa in scena​

al documento diretto, cancellando qualsiasi confine tra reportage e messa in scena​ il legame ideale con 20 Days in Mariupol, che mostrava la devastazione sui civili, mentre qui l’attenzione si concentra sui soldati, sulle loro biografie spezzate e sull’assurdità di un’avanzata misurata in vite e non in metri​

“Non è un film da vedere, è un film da sopportare”, verrebbe da dire, e in questo senso il dispositivo funziona: l’angoscia che produce è programmata, calibrata e tristemente necessaria.

🙄 Perché non guardare 2000 Metri ad Andriivka: “La mattonata senza tregua”

Ecco la parte scomoda: sì, il documentario è importante, ma questo non lo rende automaticamente ben costruito come film.



La durata superiore all’ora e tre quarti, con una struttura reiterativa e volutamente claustrofobica, trasforma la visione in un tunnel da cui si intravede pochissimo sviluppo narrativo, se non il reiterarsi di assalti, pause, nuove perdite, nuovi tentativi.​

I problemi più evidenti:

il didascalismo della voce off : la narrazione di Chernov insiste nel spiegare, contestualizzare, ribadire concetti già fortissimi per immagine, finendo per appesantire invece che guidare lo sguardo​

: la narrazione di insiste nel spiegare, contestualizzare, ribadire concetti già fortissimi per immagine, finendo per appesantire invece che guidare lo sguardo​ la ripetizione ritmica: la struttura “avanzata – stallo – lutto – rilancio” viene ribadita con poche variazioni, e la tensione invece di crescere si appiattisce, incollando lo spettatore a una sensazione di monolitica stanchezza che non è solo empatia, ma anche calo di attenzione​

C’è poi un paradosso:

il film nasce come atto urgente di testimonianza , ma il montaggio sembra innamorarsi del proprio materiale, trattenendolo e dilatandolo oltre il necessario per lo spettatore, che rimane spesso in attesa di una svolta drammaturgica che non arriva mai davvero​

, ma il montaggio sembra innamorarsi del proprio materiale, trattenendolo e dilatandolo oltre il necessario per lo spettatore, che rimane spesso in attesa di una svolta drammaturgica che non arriva mai davvero​ alcuni passaggi rasentano un uso programmatico dell’orrore, riproponendo cadaveri, sangue, devastazione, finendo per smussare il singolo colpo emotivo in favore di un bombardamento che anestetizza più di quanto scuota

“Tutto ricrescerà”, dice un soldato tra le rovine; lo spettatore, invece, spera che almeno i montaggi futuri dei film di guerra crescano in consapevolezza del limite tra esperienza e accanimento.

🤐 Conclusioni: “Onore alla tema, meno al montaggio”

2000 Metri ad Andriivka è un’opera necessaria sul piano storico e morale, un atto di presenza sul fronte ucraino che non si limita a denunciare, ma chiede allo spettatore di condividere, almeno in minima parte, il peso di ogni metro guadagnato.​



Al tempo stesso è un documentario che sembra dimenticare che anche la verità ha bisogno di forma, misura e respiro, e che l’accumulo non è sempre la via migliore per lasciare il segno.

In sintesi: massimo rispetto per l’intenzione e per il coraggio di Mstyslav Chernov, ma se la guerra è un inferno, questo film a tratti rischia di trasformare la visione in purgatorio cinematografico, lungo e didascalico, da cui si esce ammaccati, meno per la potenza del racconto che per la pesantezza della sua confezione.

📦 Box: Documentari sui conflitti tra popoli

I documentari sui conflitti hanno trovato negli ultimi anni una nuova centralità, oscillando tra testimonianza diretta, sguardo storico e ibridazioni con il linguaggio del thriller o del dramma psicologico.​

Alcune tendenze chiave:

Testimonianza immersiva : opere come 20 Days in Mariupol di Mstyslav Chernov portano lo spettatore dentro città assediate, con immagini che sfiorano il limite del sopportabile per costruire un archivio visivo di crimini di guerra e traumi collettivi.​​

: opere come 20 Days in Mariupol di portano lo spettatore dentro città assediate, con immagini che sfiorano il limite del sopportabile per costruire un archivio visivo di crimini di guerra e traumi collettivi.​​ Focus sul vissuto individuale : molti film recenti scelgono storie di singoli soldati, civili o famiglie, per raccontare conflitti complessi attraverso biografie frammentate invece che panorami geopolitici onnicomprensivi.​

: molti film recenti scelgono storie di singoli soldati, civili o famiglie, per raccontare conflitti complessi attraverso biografie frammentate invece che panorami geopolitici onnicomprensivi.​ Confine etico dell’orrore: l’uso delle immagini più brutali è spesso accompagnato da una riflessione su quanto sia lecito mostrare e su come evitare la spettacolarizzazione del dolore altrui, tema che attraversa anche 2000 Metri ad Andriivka in modo esplicito.​

Questa nuova stagione di cinema documentario bellico spinge lo spettatore a una posizione scomoda: non più osservatore distante, ma testimone chiamato a fare i conti con la propria stessa soglia di tolleranza alla violenza.

Presentato Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Special Screenings il film sarà cinema il 19-20-21 con Wanted Cinema.

Regia: Mstyslav Chernov Anno: 2025 Durata: 111 minuti (1h 51m) Paese: Ucraina Lingua originale: Ucraino e Sottotitoli Distribuzione: Wanted Cinema