Zootropolis 2 – Il Ritorno della Coniglietta e della Volpe Disney – Recensione

Zootropolis 2: Quando i Predatori e le Prede fanno Terapia di Coppia, e il Serpente Entra in Scena.

🐰 Trama: “Chi ha detto che i serpenti non ballano al Gala?”

Una settimana dopo il caos del primo Zootropolis, la coniglietta iperattiva Judy Hopps e la volpe sarcastica Nick Wilde sono inseparabili partner alla ZPD, ma clashano come un coniglio in una tana di volpi.

Falliscono un blitz sul traffico di un formichiere doganale, e il Capo Bogo li spedisce dalla quokka terapeuta Dottoressa Fuzzby, che li forza a un “abbraccio” forzato. Judy fiuta un serpente misterioso, pelle squamosa trovata sul campo, e punta lo Zootenial Gala, festone per i cento anni della città, ospitato dai linci eredi di Ebenezer Lynxley. Tra gala luccicanti e inseguimenti tortuosi, il duo buddy movie si scontrerà con Gary De’Snake, un rettile viperino che striscia guai ovunque.

“Qui a Zootropolis non c’è spazio per le ferie neanche se sei un bradipo! Anche se, devo ammettere, a volte un pisolino farebbe miracoli per il traffico.”

Capo Bogo

🦊 Cosa funziona in Zootropolis 2: “Analisi di Coppia!”

Da gattaro fallito con la coda tra le zampe per troppi umani che li trattano da bestie, applaudo questo ritorno all’universo di Zootropolis: una metropoli antropomorfa dove predatori e prede vivono (quasi) in pace, metafora zampata di razzismo e convivenza che punge come artiglio di lince.

La tecnica Disney brilla come pelliccia lucida sotto il sole della Savanna Centrale: CGI fluida fa slalom tra quartieri iperdettagliati e Gala sfavillante come pance di elefanti in festa. Ritmo serrato, gag e citazioni a raffica, Judy che salta come una pulce ipercaffeinata, Nick che sguscia con ghigno da volpe ladra. Il buddy movie animato regge: quel mix esplosivo di carota idealista e volpe cinica è oro colato, con terapeuta quokka che sdrammatizza i conflitti come un koala su speed. Premiato al botteghino (già al primo posto!), è un inno goliardico alla fratellanza non solo animale.

“Sono più scivoloso di un serpente su una buccia di banana, e più pericoloso di un orso con l’alito cattivo. Meglio starne alla larga o finirete in trappola.”

Gary De’Snake:

😴 Perché non guardare Zootropolis 2: “Déjà-Vu da Savanna, o Solo un Serpente Riciclato?”

Non tutto fila liscio come coda di suricato: certi spettatori fiuteranno déjà-vu, con trama che ripercorre il primo Zootropolis, pregiudizio, inseguimento e redenzione, ma con meno originalità narrativa, come un formichiere masticato e risputato. Il serpente Gary è intrigante ma qualche gag rischia di strusciarsi sul prevedibile. Se cerchi rivoluzioni, qui è più “continuazione con squame” che scossone; potrebbe guastare come prurito da pulci.

“Zootropolis è fatta di ogni creatura: dal topo che fa il DJ all’elefante che balla il twerking. Qui nessuno è troppo piccolo o troppo grande per fare il suo show!”

Gazelle

🐍 Box – Buddy Movie: Il Duo che Fa Scintille (o Squame)

Il buddy movie qui è una lepre e una volpe in tuta da sbirri: Judy la “cucciola con sogni grandi”, Nick il truffatore redento. Come in Arma Letale ma con pellicce, esplora attriti, lei ansiosa e lui pigro, risolti in inseguimenti slapstick e dialoghi taglienti. Non è solo azione: ma terapia per introspezioni evolute in fiducia zampesca. Originale nel girare la formula Disney su conflitti relazionali animali, regala cuore e risate senza prediche noiose. Perfetto per famiglie, ma con strizzate d’occhio adulte sul “lavoro di coppia”.

“In fondo, siamo tutti predatori e prede; la differenza è che alcuni di noi hanno imparato a fregarsene con stile.”

Nick Wilde

🥕🥕 Conclusioni – “Carote per Tutti, Volpi Incluse!”

In conclusione, Zootropolis 2 merita un 8/10 zampato: un sequel che resuscita il buddy movie animato con ironia felina, tecnica da urlo e ritmo da inseguimento in monociclo. Da fan del primo capitolo, lo adoro per celebrare l’unità bestiale contro serpenti del pregiudizio guardatelo, o finite come formichieri trafficati!

Il film è al cinema dal 26 Novembre con Disney.

Regia: Jared Bush, Byron Howard Con: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Shakira, Alan Tudyk, Octavia Spencer Anno: 2025 Durata: 108 minuti Paese: Stati Uniti Distribuzione: The Walt Disney Company Italia

