Veteran – Il poliziotto che picchia forte ma ama più forte – Recensione

Veteran: Cronache di un detective con i pugni d’acciaio e il cuore di tofu.

🥋 Trama (secondo me, Seo Do-cheol)

Mi chiamo Seo Do-cheol (Hwang Jung-min), detective con più cicatrici che medaglie. Non sono il tipo da scrivere recensioni, ma quando un film parla di me, beh, faccio un’eccezione.

Dopo aver smantellato un traffico internazionale di auto rubate, mi ritrovo invischiato in un caso che puzza più di kimchi dimenticato al sole: un camionista aggredito e un giovane erede arrogante, Jo Tae-oh (Yoo Ah-in), che si crede il re del mondo. Con la mia squadra, tra inseguimenti rocamboleschi e interrogatori al limite del legale, cerchiamo di far emergere la verità in un sistema dove i soldi parlano più della legge

💥 Cosa funziona in Veteran

Azione e ritmo: Il film non ti lascia respirare, come una partita di ssireum (lotta tradizionale coreana) dove ogni mossa può essere decisiva.

Personaggi: Io, Seo Do-cheol, sono il classico poliziotto che non segue le regole, ma con un cuore che batte per la giustizia. Jo Tae-oh, interpretato da Yoo Ah-in, è l’antagonista che ami odiare, con la sua arroganza e il suo sorriso beffardo.

Humor: Tra una scazzottata e l’altra, non mancano momenti di leggerezza che rendono il film piacevolmente equilibrato.

🧂Perché non guardare Veteran

Prevedibilità: Alcuni sviluppi della trama sono intuibili, ma la forza del film sta nell’esecuzione più che nella sorpresa.

Stereotipi: Alcuni personaggi secondari ricalcano cliché già visti, ma riescono comunque a strappare un sorriso.

🎞️ Passaggio al Florence Korea Film Fest 2025

Veteran ha avuto l’onore di essere proiettato al Florence Korea Film Fest 2025, portando un pezzo di Corea nel cuore di Firenze. Il pubblico italiano ha apprezzato la miscela di azione e umorismo, dimostrando che la lotta per la giustizia è universale. Il film è disponibile in DVD e Blu-ray grazie a Eagle Pictures e Blue Swan.

🧠 Conclusione

Conclusione: Veteran è un film che, pur non rivoluzionando il genere, offre due ore di intrattenimento puro, con personaggi carismatici e una storia che, tra pugni e risate, fa riflettere sul potere e sulla corruzione.

Nota: Questa recensione è scritta dal punto di vista del personaggio principale del film, il detective Seo Do-cheol, per offrire un’interpretazione più immersiva e ironica.

Regia: Ryoo Seung-wan Con: Hwang Jung-min, Yoo Ah-in, Yoo Hae-jin, Oh Dal-su, Jang Yoon-ju Anno: 2015 Durata: 124 min. Paese: Corea del Sud Distribuzione: CJ Entertainment