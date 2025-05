Veteran 2 – I, the Executioner – Vendetta, Giustizia e Soju Caldo – Recensione

Veteran 2 – I, the Executioner: Il ritorno del poliziotto più fastidioso per i criminali e più adorato dalle suocere coreane. Stavolta è personale. Stavolta c’è più puzza di kimchi marcio tra i colletti bianchi.

🥋Trama (più o meno vera)

Mi chiamo Seo Do-cheol. Sono un detective di quelli vecchia scuola: puzza di sudore, pugni sinceri, e un taccuino pieno di nomi che gridano “corruzione”. Mi conosci dal primo Veteran? Bene, perché sono tornato. E stavolta non bastano due scapaccioni e un karaoke per far parlare i delinquenti.

Un misterioso serial killer con manie da giudice supremo sta facendo piazza pulita di criminali impuniti. Ma io non mi fido di chi si veste da vendicatore mascherato: la giustizia, in Corea, deve puzzare di scarpe consumate e caffè freddo, non di teatrini e sentenze su YouTube.

🔥Cosa funziona in Veteran 2 – I, the Executioner

Io: Sì, parlo di me. Seo Do-cheol (Hwang Jung-min). Ancora una volta al centro della scena, come un kimbap nell’ultimo lunchbox. Ho rughe nuove, ma sempre lo stesso sguardo da “mi dispiace, ma ti arresto comunque”.

Ritorno alle origini ma con steroidi: Il regista Ryoo Seung-wan fa il bis senza bruciare il riso: Veteran 2 è più cupo ma anche più tagliente, come uno spiedino di maiale dopo troppa soju. Non è solo botte e sarcasmo: c’è un’anima. Nera, malinconica, affaticata dalla burocrazia.

Il cattivo è un mistero tutto coreano: Un incrocio tra il Fantasma dell’Opera e un hacker sociopatico del Gangnam. Insegna che i veri mostri sono quelli che si nascondono nei commenti anonimi e nelle fondazioni benefiche.

Il Florence Korean Film Fest 2025 lo ha capito: Proiettato in anteprima italiana a Firenze, tra una ribollita e un makgeolli, Veteran 2 ha ricevuto ovazioni e due spettatori che hanno chiesto di arruolarsi nella polizia coreana. C’è giustizia anche in Toscana.

🤷‍♂️ Perché non guardare Veteran 2 – I, the Executioner

Meno botte, più psicologia: Alcuni diranno che ho parlato troppo e menato poco. Ma sai com’è, a una certa età anche i polsi chiedono ferie.

Il ritmo a tratti fa la nanna: Tra un dialogo intenso e l’altro ci sono momenti in cui il film sembra prendersi un tè con calma. Va bene, ma io mi stanco ad aspettare che il criminale parli da solo.

Il titolo internazionale è un rebus: “I, the Executioner”? Ma se io non eseguo nessuno! Al massimo ti sbatto in galera e ti scrivo una poesia sul verbale.

🧠Considerazioni finali

Veteran 2 – I, the Executioner è come il kimchi stagionato bene: piccante, puzzolente e sincero. Ti brucia la lingua e ti scalda il cuore. Torno con qualche cicatrice in più, ma ancora con il tesserino appeso e la voglia di raddrizzare il mondo storto a suon di giustizia e schiaffi educativi.

Il film è stato presentato a Firenze durante il Florence Korean Film Fest ma al momento non ha distribuzione in Italia.

Regia: Ryoo Seung-wan Con: Hwang Jung-min, Jung Hae-in, Oh Dal-su, Jang Yoon-ju, Oh Dae-hwan, Kim Shi-hoo Anno: 2024 Durata: 118 min. Paese: Corea del Sud Distribuzione: CJ ENM