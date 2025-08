Una pallottola spuntata (2025) – Persi tra le prove e le gag, ritrovati nelle risate

Una pallottola spuntata (2025): Il ritorno di Frank Drebin (Junior): indagine tra citazioni, pupazzi e mutandine.

🎬 Trama

C’è un nuovo Drebin in città : il tenente Frank Drebin Jr. interpretato da Liam Neeson, figlio legittimo dell’intramontabile Frank, si trova invischiato in un caso grottesco dove la logica è opzionale e la comicità regna sovrana. Una femme fatale straripante (aka Pamela Anderson) scopre la morte del fratello, il sospetto cade su un tycoon di nome Richard Cane (Danny Huston, perfetto nel ruolo del cattivo in odore di startup), e su Los Angeles scende una coltre di nonsense che fa sembrare le indagini un torneo di Twister tra pulzelle bendate.

Come da tradizione, Drebin inciampa tra prove schiaccianti (letteralmente), inseguimenti demenziali e doppi sensi più intricati del rapporto tra i Griffin e il servizio sociale.

“Io vi troverò… appena trovo la porta giusta” – Frank Drebin Jr.

🥃 Cosa funziona in Una pallottola spuntata (2025)

Liam Neeson reinventa il concetto di poliziotto serioso che scivola sulle bucce di banana della vita: portamento minaccioso, sguardo da ex-agent segreto ed espressione da chi ha dimenticato il PIN del badge della centrale di polizia. Non interpreta, sublima il “tragico involontario”, regalando momenti iconici (“Se uccidi un uomo per vendetta, non torni indietro… ma una voce dentro ti dirà continuamente: bravo! Rifallo!”).

Pamela Anderson è la rivelazione: ironica, auto-spoofante, spalleggia Frank Drebin Jr. con la grazia di chi, finalmente, trova la sua stagione di rinascita cinematografica. Dopo il successo in The Last Showgirl regala una femme fatale che cita se stessa e pigia sull’acceleratore della parodia.

Regia di Akiva Schaffer (già autore di Hot Rod – Uno svitato in moto): tempistiche comiche perfette, ritmo da sitcom post-moderna, vagonate di citazioni per cinefili, il tutto condito da un senso dell’assurdo degno di un poliziottesco girato in una sala giochi nel 1989.

Il doppiaggio italiano è convincente come una nota spese ben compilata: mantiene i giochi di parole per quanto può, anche se qualche doppio senso, nel passaggio da “banane” a “proiettili”, si perde nel Pacifico. Gli adattatori sudano settantasette camicie… e qualche gag rischia il blackout, ma la resa è notevole.

Comicità e trama minimaliste, ma orchestrate con la maestria di un commissario che sa quando fermarsi al verde perché l’ironia non va mai in pausa.

“Commissario, la pistola… era finta!” “Le mie indagini pure, ma almeno fanno ridere!”

🌪️ Perché non guardare Una pallottola spuntata (2025)

Se cercate una commedia raffinata, lasciate ogni speranza voi che entrate: qui si va giù pesante, tra sketch no-sense e slapstick da capogiro.

La montagna russa del ritmo, irrefrenabile all’inizio, rischia di rallentare nel finale (ma non vi lamentate, almeno qui le pallottole non finiscono mai…).

I giochi di parole originali a volte implodono nel tentativo di sbarcare sull’italica terra. Il risultato? Qualche passaggio “punta al sorriso ma colpisce la caviglia”.

🎞️ Saga Una pallottola spuntata: cronologia degli episodi storici

Dal magistale slapstick di Leslie Nielsen ai nuovi giochi di ruolo familiari, la saga ha sempre preso la pistola (e la risata) sul serio… ma non troppo.

1988 – Una pallottola spuntata: Il capostipite con Leslie Nielsen nella leggendaria parte di Frank Drebin, pietra miliare del poliziottesco parodico.

1991 – Una pallottola spuntata 2½: Ancora Nielsen, ancora imbroglioni, incidenti e gag che si labbrano come gomme da masticare in polvere.

1994 – Una pallottola spuntata 33⠓ – L’insulto finale: Il gran finale con le trovate più assurde e sempre meno plausibili, ma esilaranti.

2025 – Una pallottola spuntata (reboot): Liam Neeson raccoglie il testimone Frank Drebin Jr. per un passaggio di consegne più fresco e ironicamente consapevole.

🆚 La sfida tra generazioni: il vecchio rispetto al nuovo

Nel ring della parodia poliziesca, due titani si affrontano con armi diverse ma uguale fame di risate.

Vecchia Guardia (lesioni di carattere slapstick) Nuova Generazione (Autocitazioni e metanarrazione) Leslie Nielsen, maestro di gag slapstick e facce mortificate da leggendario poliziotto Liam Neeson, poliziotto tra oro vecchio e touchscreen, con ironia postmoderna nel dna Gag semplici, dirette e spesso assurde come un colpo di pistola nel buio Citazioni a grappoli e giochi di parole (messi in scena come un indizio lasciato per errore) Scenari vintage, battute datate ma ancora irresistibili Ritmo da social media, gag frenetiche e autocritica ben calibrata Ironia da vecchia scuola come una boccata di fumo di sigaro Humor que fa il verso al passato ma si gusta con gli occhi di oggi

“Gli indizi sono pochi… come le ferie del sindacato, ma qui basta una banana sbucciata per risolvere il caso!”

🎖️ Conclusioni dell’ispettore ironico

Una pallottola spuntata (2025) è come trovare una sirena in garage: assurdo, ma capace di regalare la notte più sorprendente della tua vita da spettatore. Un reboot che non tradisce il DNA originale, aggiorna il mito con autoironia, omaggi e tanto, tanto amore per il paradosso. Frank Drebin Jr. è promosso con lode: le pallottole sono ancora spuntate, ma le risate… arrivano a raffica!

Il film è al cinema dal 30 Luglio con Eagle Pictures.

Regia: Akiva Schaffer Cast: Liam Neeson, Pamela Anderson, Kevin Durand, Danny Huston, Liana Liberato Anno: 2025 Durata: 95 minuti Paese: Stati Uniti Distribuzione: Eagle Pictures per Paramount Pictures