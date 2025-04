Un Film Minecraft – Il sogno virtuale prende vita – Recensione

Un Film Minecraft: Jared Hess prende il blocco di pixel di Minecraft e lo trasforma in un film che ti fa esplodere la fantasia sul grande schermo. Un’avventura che ti trascina fuori dalla noia della routine quotidiana, dove ogni sogno è realizzabile – basta avere un piccone, un po’ di blocchi e un po’ di fortuna!

Immaginate di vivere in un mondo grigio, dove ogni giorno è una lotta per sopravvivere e l’unico colore che vedete è quello della vostra triste routine. Poi, un bel giorno, un gruppo di giovani ribelli, guidati dal carismatico (e stranamente esperto di Minecraft) Steve (interpretato da Jack Black), scopre un portale magico che li catapulta nell’“Overworld”, un universo digitale dove costruire, esplorare e distruggere tutto ciò che c’è. È come una vacanza, ma con più creeper e meno sabbia. Ma attenzione: anche un mondo perfetto ha i suoi mostri, e la loro missione è salvare il loro rifugio virtuale e, perché no, magari anche il mondo reale. Perché no, d’altronde?

Cosa funziona in Un Film Minecraft

La magia del videogioco si materializza grazie alla regia di Jared Hess, che ha il tocco magico nel portare la realtà virtuale in sala. Le ambientazioni pixelate sono talmente fedeli che quasi ci aspettavamo di vedere un Creeper saltare fuori dal cinema. La scenografia è talmente curata che non ti chiedi nemmeno se i blocchi siano veri o no, perché l’immersione è totale.

E poi c’è Jack Black. Ma che dire? È perfetto. Con una comicità che ti fa ridere e una profondità emotiva che ti sorprende, riesce a rendere Steve più interessante di un piccone dorato. Ogni sua battuta è una perla, e quando è sullo schermo, il resto del film sembra quasi superfluo. Jack Black è l’unico che potrebbe dirigere un’armata di minatori con la sua sola energia. Bravo Jack, ci salvi ancora una volta.

Un Film Minecraft riesce a tradurre l’esperienza di gioco in un film che stimola la fantasia e, con la sua semplicità, riesce a farti sentire come se tu fossi a costruire un castello nel bel mezzo del deserto. È una bellissima corsa visiva che non smette mai di sorprenderti (e nemmeno di farti ridere, grazie a Black).

Perché non guardare Un Film Minecraft

Dai, Un Film Minecraft, ci hai deluso un po’! Se ci aspettavamo un’epopea da milioni di dollari, siamo rimasti con il piccone in mano. Il film non esplora veramente la crescita di Steve come personaggio – e chiunque abbia giocato a Minecraft sa che il vero divertimento è nelle scelte e nell’esplorazione, ma qui Steve sembra già un esperto, pronto a costruire castelli senza nemmeno passare per le fasi iniziali. Anche se Jack Black fa miracoli, non possiamo ignorare il fatto che, tra un blocco e l’altro, il film si perde in tentativi forzati di inclusività.

La ragazza ambientalista, il bambino LGBT – ok, ma sono davvero necessari per una trama che ha bisogno solo di Creeper e blocchi di terra? Inoltre, il gruppo di protagonisti è così ampio che la storia finisce per sembrare più un raduno di personaggi che una vera e propria avventura. E non parliamo dei doppiaggi degli antagonisti.

Gli accenti sembrano essere stati scelti a caso, tipo “Prendiamo uno da Milano e uno da Napoli, vediamo cosa esce fuori”. Risultato? Più confusione che malvagità. Un consiglio? Guardatelo in lingua originale e fatevi un favore.

Un Film Minecraft è un esperimento che porta l’emozione del videogioco sul grande schermo, ma non tutto funziona alla perfezione. I fan del gioco troveranno sicuramente alcuni momenti epici, ma chi non ha mai messo piede nel mondo di Minecraft potrebbe sentirsi un po’ perso tra un blocco e l’altro.

Ma, davvero, Jack Black è il vero supereroe del film. Se cercate una visione leggera, visivamente intrigante e piena di risate, questo è il film giusto per voi. È come un sogno virtuale che, anche se non perfetto, riesce comunque a farti dimenticare un po’ della realtà. Ma la vera domanda rimane: è possibile raccontare un sogno virtuale senza perdere la magia? Minecraft ci prova, e con Jack Black, beh, ci riesce decisamente più che bene.

Nelle sale italiane dal 3 aprile 2025 distribuito da Warner Bros Italia.

Regia: Jared Hess Con: Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene Hansen, Kate McKinnon, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge, Rachel House, Allan Henry, Mark Wright, Yvette Parsons, Bret McKenzie, Jared Hess, Matt Berry, Alice May Connolly, Daniel Middleton Anno: 2025 Durata: 101 min. Paese: USA Distribuzione: Warner Bros Italia