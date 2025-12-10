The Teacher – Un film attuale sulla situazione in Medio Oriente – Recensione

The Teacher: in sala l’11 dicembre dopo essere passato al 43° Festival di Torino. Un film co-prodotto dalla BBC nel 2023 che rimane attuale.

Un insegnante palestinese (Saleh Bakri) vive in equilibrio instabile tra la resistenza politica, che ogni giorno potrebbe costargli la vita, e il bisogno di restare un punto fermo per uno dei suoi studenti più fragili (Muhammad Abed El Rahman). Nel mezzo di questo caos, affiora anche la possibilità inattesa di un nuovo amore con una volontaria (Imogen Poots), costringendolo a fare i conti con ciò che è disposto a sacrificare pur di restare umano.

Cosa funziona in The Teacher

Il film di esordio della regista palestinese Farah Nabulsi rimarca come la situazione di assedio vissuta in Cisgiordania non sia iniziata dopo il 7 ottobre 2023. Sono anni che i palestinesi che vivono in quelle zone vicino agli insediamenti dei coloni israeliani devono combattere, e spesso arrendersi, alla volontà dell’esercito o alla prepotenza degli uomini.

Il film aderisce al suo personaggio principale, che incontriamo all’inizio della sua discesa negli inferi. Assistiamo a un progressivo sgretolamento della speranza, data dai libri e dall’amore, che riservano comunque uno spiraglio di alternativa, anche se complicatissima da seguire.

Co-produce la BBC, inserendo un’attrice di richiamo come Imogen Poots che funge da osservatore esterno e da interesse affettivo, e permette al film di avere un appeal internazionale.

Il film è stato presentato al 43° Festival del cinema di Torino, nel quale è stata premiata un’altra opera, nella sezione documentari, che affronta la questione israelo-palestinese in maniera del tutto nuova: Co-existence my ass! di Amber Fares.

Perché non guardare The Teacher

La problematica principale del film è quella di creare indignazione per una situazione che sembra non avere soluzione, e per la quale non si riescono a prendere le giuste misure.

La pellicola, però, persegue quello che è una della tante funzioni del cinema: far conoscere e far parlare di situazioni lontane e da noi o magari ignorate.

il film è al cinema dall’11 dicembre con Eagle Pictures.

Regia: Farah Nabulsi Con: Saleh Bakri, Imogen Poots, Muhammad Abed El Rahman Paese: Palestina, Gran Bretagna Durata: 115 minuti Distribuzione: Eagle pictures