The Conjuring – L’evocazione 4K Ultra HD Steelbook – Recensione

The Conjuring – L’evocazione 4K Ultra HD Steelbook: La possessione è impeccabile, ma l’audio italiano resta quello di una casa infestata: Warner Bros. sforna uno Steelbook per esorcisti del dettaglio… ma con il sonoro che fa rabbrividire per altri motivi.

😱 Il film: quando James Wan non perdona

Partiamo subito dalla carne viva, come Ed Warren alla prese con una seduta spiritica: The Conjuring – L’evocazione, diretto dal solito indemoniato James Wan, è quel film che ha trasformato il banale gioco della bottiglia in seduta demoniaca tra amici. La tensione te l’affetta a fette, con la lama affilata di una regia che sa quando colpire e quando lasciarti ansimare nel silenzio. Patrick Wilson e Vera Farmiga sono i Warren che ogni collezionista di BD vorrebbe come garanti in casa: professionali, inquietanti e neanche troppo pacchiani. L’atmosfera è un “ritorno al classico” che non cerca mai il jumpscare facile e che se lo fa…te lo meriti. Un caposaldo dell’horror moderno, partorito quando ancora Wan aveva idee da vendere.

“Questo disco non è vostro… non lo è MAI stato!” Lorraine Warren, mentre tenta di far ‘entrare’ un Atmos.

🖼️ Video 4K: l’upscale ci dà dentro, altro che fantasmi

Abbiamo messo alla prova il nuovo master 4K di Warner Bros. con la diffidenza del becchino di Amityville, e già ti dico: paura vera non ne fa, qui scorre qualità. Certo, non è un 4K nativo: l’intermedio digitale rimane a 2K. Ma questo upscaling HDR-10, accidenti, porta a casa la pelle! Le ombre sono profonde quanto il pozzo della strega in cantina: nere, pulite, dense di dettagli, zero macroblocking nemmeno nelle notti peggiori. Le textures dei volti, degli abiti anni ‘70 e quelle chicche cromatiche sparse qua e là non tradiscono l’occhio. Le scene diurne sono sature al punto giusto, con i flashback che ricordano certe vecchie polaroid maledette.

Il lavoro sulla fotografia originale di John R. Leonetti viene rispettato come una Bibbia nei paesini del New England. Al netto dell’upscaling, la tensione e la grana voluta sono quelle che si merita un horror che non fa sconti a nessuno.

🔊 Audio: se vuoi l’Atmos devi evocarlo tu. Suono Demoniaco… ma solo in inglese

Parliamoci chiaro. L’inglese ce l’hai in DTS-HD Master Audio 5.1, un mix robusto, con dialoghi nitidi, effetti ambientali a fare il giro delle casse come un vento gelido in soffitta. Rumori, scricchiolii, urli: tutto dove deve essere, la scena acustica ti stringe come le unghie della vecchia Bathsheba.

Ma l’italiano? Ancora una volta, Warner tira fuori il Dolby Digital 5.1: decente, ma che dopo un po’ fa sentire tutta la differenza col fratello maggiore. Poca dinamica, dettagli un po’ sacrificati, e magari anche il demonio fatica a capire cosa dicono gli umani. Niente Atmos nemmeno in lingua originale, scelta “artistica” dicono, ma la realtà è che nel 2025, per un titolo così importante, un aggiornamento lo si poteva pure evocare.

🎥 Extra dettagliati e minutaggio: il diavolo, come sempre, sta nei dettagli

Scariest of Them All (circa 8 minuti) – Novità: Un dietro le quinte dettagliato sul perché The Conjuring sia diventato uno degli horror più “spaventosi” di sempre. Ci sono regia, effetti sonori e trucchi visivi messi sul tavolo come fossero pezzi di un rituale rituale. Consigliato per chi vuole capire come si evoca la vera paura.

Reflections on The Conjuring (circa 7 minuti) – Novità: Qui si tirano le somme sulla genesi del film, con interviste al cast, a James Wan e agli stessi protagonisti Wilson e Farmiga. Riflessivo ma mai noioso, è un’analisi sulla costruzione di quell’universo “Warren” e sull’impatto che ha avuto.

The Conjuring: Face-to-Face with Fear (circa 18 minuti): Intervista approfondita con esperti di paranormale e demonologia; se credi nel Bizzarro, qui trovi roba seria. Montaggio che alterna scene iconiche a spiegazioni sulla mitologia dietro al paranormale mostrato.

A Life in Demonology (circa 14 minuti): Ritratto biografico e professionale di Ed e Lorraine Warren, con un focus sul loro lavoro reale e su come questo abbia ispirato il film. Storie vissute, testimonianze e qualche aneddoto che fa venire i brividi.

Scaring the “@$*%” Out of You (circa 13 minuti): Un’immersione totale nel lato tecnico di come si creano gli effetti spaventosi, dagli effetti visivi a quelli sonori, passando per la recitazione “di paura”. Il dietro le quinte più “action” della raccolta.

Insomma, dietro le quinte, interviste, demonologia: la solita fiera del paranormale ben confezionata, che si legge d’un fiato tra una possesssione e l’altra.

🤘 Packaging: Steelbook da paura

Questo Steelbook Warner dice la sua senza tentennamenti: artwork minimale, lucido, con Bathsheba che quasi fa capolino dal metallo. Un oggetto degno di ogni collezione horror che si rispetti. Il disco 4K e il Blu-ray ci sono entrambi, la cover è da esposizione in salotto e se ti avvicini troppo potresti sentir urlare “MAMMA!”. Tutto molto horror chic.

🖤 Box il The Conjuring Universe in Home Video Italiano: breve storia di case (infestate) a colpi di disco

Dal 2013 a oggi, la saga The Conjuring è uscita a più riprese in Italia.

Blu-ray : pubblicati tutti i capitoli principali della serie, svariate ristampe, slipcase da supermercato, qualche steelbook pregiato più raro di una medium vera.

: pubblicati tutti i capitoli principali della serie, svariate ristampe, slipcase da supermercato, qualche steelbook pregiato più raro di una medium vera. 4K UHD: The Nun, Annabelle prima del capostipite, e solo adesso, nel 2025, The Conjuring – L’evocazione riceve la sua dannata 4K Steelbook. Era ora: ci volevano più esorcismi d’ufficio che nella saga stessa.

Per chi colleziona solo italiano: finalmente si può gridare “la collezione è completa!”, almeno finché non arriva un altro spin-off e ti tocca ricominciare.

😈 Considerazioni finali: cuore, collezione, e qualche bestemmia digitalizzata

Questa edizione Steelbook 4K è la casa perfetta per uno degli horror moderni più efficaci. L’upscaling fa paura (in senso buono), il DTS-HD inglese spacca, la mancanza di Atmos brucia ma ti fai una ragione, mentre il Dolby Digital italiano ti ricorda che Warner, coi nostri doppiaggi, crede in Satana più che nell’hi-fi. Da collezionare senza mezzi termini, perché se aspetti la perfezione rischi di finire in una seduta spiritica con i responsabili del reparto audio!