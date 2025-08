So cosa hai fatto (2025) – La promessa mortale – Recensione

So cosa hai fatto (2025): Jennifer Kaytin Robinson tenta di rilanciare la saga con un mix di nostalgia e novità, ma il risultato lascia più dubbi che brividi.

A Southport, cittadina di mare dal passato più torbido di quanto sembri, cinque amici Danica (Madelyn Cline), Ava (Chase Sui Wonders), Milo (Jonah Hauer-King), Teddy (Tyriq Withers) e Stevie (Sarah Pidgeon) si ritrovano per una festa di fidanzamento. Ma la notte, tra musica, brindisi e vecchi rancori, finisce in tragedia: un incidente mortale, un segreto scomodo… e una promessa di silenzio.

Dodici mesi dopo, quando tutto sembra dimenticato, arriva un messaggio gelido come una lama: “So cosa hai fatto la scorsa estate.”

Da lì, iniziano a comparire ombre, sospetti, e un misterioso killer con l’uncino, deciso a far pagare il prezzo della verità.

Perché guardare So cosa hai fatto (2025)

Non è un film che lascia il segno, e nemmeno uno che proverà a farlo. So cosa hai fatto si limita a riprendere formule già viste, seguendo fedelmente lo stile degli slasher anni ’90: omicidi, segreti, tensione a intermittenza e un gruppo di adolescenti fin troppo perfetti per essere credibili. Ma proprio in questa sua prevedibilità risiede, paradossalmente, l’unico motivo per guardarlo.

C’è un certo piacere nel ritrovare quelle atmosfere estive da horror adolescenziale, con inquadrature familiari e dinamiche che sembrano uscite da una vecchia VHS. Ti riporta, più per suggestione che per merito, a quelle estati in cui affittavi horror a caso in videoteca, sperando nell’effetto sorpresa. Quelle visioni improvvisate con gli amici sfigati che, come te, ad agosto restavano in città, o con quei fortunati che avevano una casa al mare o in montagna e portavano con sé lo stesso spirito da horror estivo da salotto.

Insomma, se non hai troppe pretese e vuoi solo riaccendere per un’ora e mezza quell’atmosfera da thriller estivo con colpi di scena un po’ telefonati e personaggi che sembrano usciti da MTV del 2002 potresti anche godertelo.

Magari con gli amici giusti, quelli con cui ridere delle scene assurde e commentare a voce alta. Perché alla fine, So cosa hai fatto funziona più come film da commentare che da seguire sul serio.

Perché non guardare So cosa hai fatto (2025)

Jennifer Kaytin Robinson prova a rianimare una saga horror che già all’origine non aveva lasciato un segno profondo. Siamo di fronte a un ibrido tra sequel e reboot, che tenta di mescolare il fascino nostalgico degli anni ’90 con un’estetica contemporanea. Ma il risultato è poco più che un esercizio di stile, privo di anima.

L’operazione cerca di richiamare i vecchi fan riportando in scena Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr., ma i loro ruoli sono così marginali da sembrare una comparsata affettuosa più che un vero ritorno. La nuova generazione di protagonisti, invece, appare piatta e scollegata da qualsiasi tensione narrativa: parlano come se recitassero un copione pensato per i social, e non per un horror serio.

La storia si apre con un incidente forzato e poco credibile che innesca una spirale di paranoia. Ma manca la componente morale e il senso di colpa che rendevano la pellicola originale minimamente coinvolgente. Qui i personaggi reagiscono come se fossero colpevoli di un crimine atroce, quando in realtà il loro dramma è costruito sul nulla.

Il ritorno del famigerato Pescatore iconico con il suo impermeabile e l’uncino manca completamente di impatto. Non spaventa, non inquieta: sembra un figurante in un parco a tema horror. Le sequenze più violente si affidano al sangue facile e all’effetto sorpresa, ma senza costruzione o coerenza interna. L’atmosfera? Del tutto assente.

A livello stilistico, il film cerca di strizzare l’occhio a un horror post-moderno ma fallisce sia nel creare tensione che nell’offrire uno sguardo ironico e consapevole. Ogni volta che sembra sfiorare qualcosa di interessante, rovina tutto con una battuta fuori luogo o una trovata artificiosa.

I personaggi storici, invece di essere sviluppati o interrogati sul loro passato, vengono trattati come elementi da esposizione. Nulla aggiungono alla trama, se non un tocco di nostalgia sterile. Anche i temi più attuali, come la trasformazione sociale e urbana di Southport, vengono solo accennati, senza peso né profondità.

Il colpo di scena finale arriva, sì, ma sembra incollato a forza alla storia, come se fosse stato scritto a tavolino per sorprendere, senza un vero percorso che lo giustifichi. Il terzo atto è confuso, affrettato, e manca completamente il bersaglio.

Dal punto di vista tecnico, la regia non lascia traccia, la fotografia è anonima e il montaggio alterna momenti caotici a lunghe pause senza tensione. La colonna sonora, invadente e poco calibrata, non fa che sottolineare le carenze narrative.

So cosa hai fatto cerca di aggiornare un classico per il pubblico di oggi, tra slasher, vendetta e trauma generazionale.

Il risultato? So cosa hai fatto intrattiene e offre qualche brivido sincero, ma fatica a imporsi come remake memorabile.

Piacerà a chi ama il genere, ma non conquisterà chi cerca qualcosa di veramente nuovo.

Ah, e c’è anche la scena post-credits. Ovviamente!

Il film è distribuito in Italia da Eagle Pictures, nelle sale dal 16 luglio 2025

Regia: Jennifer Kaytin Robinson Con: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer‑King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt Anno: 2025 Durata: 111 min. Paese: Stati Uniti / Australia Distribuzione: Eagle Pictures