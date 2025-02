September 5 – La diretta che cambiò la storia – Recensione del film candidato all’Oscar

September 5 esce in sala dopo essere stato presentato a Venezia 81, sezione Orizzonti Extra e ora candidato all’Oscar come miglior sceneggiatura originale.

September 5 è ambientato durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, e segue la troupe sportiva della ABC che si ritrova suo malgrado a dover passare dalla cronaca sportiva alla cronaca di un evento terroristico.

Cosa funziona in September 5

La tragedia che avvenne durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, il sequestro e la seguente uccisione da parte di guerriglieri palestinesi dell’intera squadra olimpica israeliana, è stata portata più volte sullo schermo. In maniera colossale da Steven Spielberg con Munich e dall’occhio documentario di Kevin McDonald in Un giorno a settembre.

Questo film, con cast prevalentemente americano (Ben Chaplin, Pete Sarsgaard, John Magaro) è una produzione tedesca e si concentra non sull’evento, ma su come una canale di sport di una televisione si sia organizzato, con molta improvvisazione, molto mestiere e parecchia fortuna, per realizzare la prima diretta di questo genere.

Nel cast appare anche Leonie Benesch, conosciuta per La Sala Professori, nel ruolo di un personaggio tedesco di fantasia che funge da interprete per la troupe.

Il ritmo è incessante, e il fascino della costruzione della diretta, delle invenzioni fatte sul momento per passare un audio dal telefono e della missione a cui tutti sembrano essere votati sono elementi trascinanti del film.

Perché non guardare September 5

Nella corsa per seguire gli eventi, il film a un certo punto riflette su cosa significhi permettere a tutti di vedere quello che sta succedendo e si chiede se, anche se involontariamente, quello che sembra essere una normale riproduzione della realtà, non la stia peggiorando. Con questo dubbio, e con il triste epilogo della storia, si conclude il film. Una riflessione sul ruolo del cronista e sulla giusta distanza.

Il film è in sala dal 13 febbraio ed è candidato all’Oscar 2025 per la miglior sceneggiatura originale.

Regia: Tim Fehlbaum Con: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leonie Benesch Paese: Germania Durata: 94 minuti Distribuzione: Eagle Pictures