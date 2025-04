Primavera da Film a Cinecittà World: adrenalina, cinema e sorprese per tutta la famiglia

Con l’arrivo dei Ponti di Primavera, torna la voglia di avventure all’aria aperta e momenti di svago da vivere con tutta la famiglia. E quale posto migliore per farlo se non a Cinecittà World?

Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si prepara a regalare emozioni da kolossal nei giorni di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio, con un programma ricco di attrazioni spettacolari, set iconici e spettacoli dal vivo.

Ad attendere i visitatori ci sono ben 40 attrazioni uniche nel panorama italiano, che trasportano il pubblico all’interno di veri e propri set cinematografici. Si passa dalle tenebre dell’Inferno, la montagna russa indoor ispirata a Dante Alighieri, ai cieli della Firenze rinascimentale con Volarium, il primo e unico flying theatre d’Italia. Non mancano le emozioni forti con le vertiginose inversioni di Altair, i salti d’acqua mozzafiato di Aktium e l’immancabile avventura nel Far West, accompagnata dalle iconiche musiche di Ennio Morricone. E per chi ha il coraggio, c’è anche un tuffo nel passato tra i dinosauri di Jurassic War.

Ma Cinecittà World non è solo adrenalina. Per i più curiosi e amanti del cinema, il Cinetour offre un viaggio tra le grandi icone della settima arte, con una mostra esclusiva dedicata al genio scenografico di Dante Ferretti, tre volte premio Oscar. Tra le statue di ET, Cleopatra, King Kong e Robocop, i visitatori possono ammirare bozzetti originali, video e disegni che raccontano dieci anni di storia del parco e il suo profondo legame con il mondo del cinema. Il tutto ambientato nel suggestivo Tempio di Erode, scenografia originale del film The Young Messiah.

Anche il palcoscenico si accende di emozioni. Lo spettacolo Incanto incanta con danzatori acrobati che, sospesi in aria, danno vita a performance ispirate a Spider-Man, Avengers, Frozen e Harry Potter. L’adrenalina continua con la Scuola di Polizia, lo stunt show più amato del parco, che torna in scena con una nuova versione ancora più spettacolare, tra inseguimenti, acrobazie e effetti speciali da action movie.

Per rendere ancora più dolce la Pasqua, Cinecittà World lancia in collaborazione con Witor’s un esclusivo Uovo di cioccolato ispirato a Willy Wonka, al cui interno si nasconde un golden ticket pronto a spalancare le porte di un mondo di sorprese.

E se si cerca un’esperienza più immersiva, a due passi c’è Roma World, il parco gemello dove si può vivere una vera Giornata da Antico Romano. Qui si può assistere a spettacoli di gladiatori e falconeria, cimentarsi nel tiro con l’arco, esplorare l’arena di Ben Hur o partecipare a un tour botanico guidato, tra animali della fattoria e curiosità sulla biodiversità antica. Immancabile poi una sosta alla Taberna, il ristorante tematico dove gustare autentici sapori della tradizione romana, tra carni alla brace e bevande storiche.

Infine, per chi arriva da lontano o vuole prolungare la magia, Cinecittà World offre pacchetti Parco + Hotel a partire da soli 49€, per un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento… da grande schermo!