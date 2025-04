Nomination David di Donatello 2025 – Parthenope, L’arte della gioia e Berlinguer i film con più candidature

I David di Donatello edizione numero 70 si avvicinano. Sono state rivelate oggi le cinquine dei candidati. I premi verranno consegnati il 7 maggio 2025. La cerimonia sarà trasmessa in prima serata su Raiuno,

Sono state presentate oggi, nella sala Fellini di Cinecittà, le cinquine candidate ai premi David di Donatello, arrivati all’edizione numero 70.

Dalla prima edizione del 1956 in cui vennero premiati Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida e Walt Disney, molte cose sono cambiate e anche questa cerimonia promette qualche novità.

Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai beni culturali con delega al cinema, ricorda come i film nominati ai David continuino a raccontare l’Italia, la sua Storia e le sue persone. Coglie anche l’occasione per confermare che anche quest’anno ci sarà sia Cinema Revolution (a partire dal 13 Giugno) sia Cinema Days, che permetterà di andare al cinema spendendo solo 3.50€.

Tra le candidature che sono state rivelate oggi, ci sono titoli interessanti e impegnati. I 1780 membri dell’academy italiani di cui fanno parte addetti ai lavori del settore cinema ma anche personalità della cultura, hanno concentrato le loro preferenze su 4 film in particolare: Parthenope di Paolo Sorrentino, che raggiunge 15 candidature a pari merito con Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre. Seguono L’arte della gioia di Valeria Golino (la serie può partecipare ai David in quanto uscita anche in sala) con 14, stesso numero di Vermiglio di Maura Delpero, che ha rappresentato l’Italia agli ultimi Oscar e ha vinto il Leone d’argento all’ultimo Festival di Venezia. Spicca poi Familia di Francesco Costabile, l’intenso dramma familiare conquista 8 candidature mentre il film biografico di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole ne ottiene 6.

Altri titoli interessanti li troviamo tra gli esordi, dove insieme a Gloria! di Margherita Vicario, c’è Ciao Bambino di Edgardo Pistone, presentato all’ultima Festa del cinema di Roma dove ha vinto come migliore opera prima.

Per quanto riguarda i migliori compositori e la miglior canzone ci sono nomi illustri: Thom Yorke, cantante dei Radiohead e The smile, candidato per Confidenza, Iosonouncane per Berlinguer – La grande ambizione, Colapesce per Iddu e Margherita Vicario per Gloria!

Diamanti di Ferzan Ozpetek è rappresentato solo dalla candidatura di Geppi Cucciari come miglior attrice non protagonista, ma il film ha già vinto il premio per il film con maggiore incasso.

La cerimonia di premiazione sarà il 7 maggio 2025 in diretta in prima serata su Raiuno. Alla conduzione, a dare il cambio a Carlo Conti, ci saranno Elena Sofia Ricci e Mika.