Mr. Morfina – Un’overdose di cinema che ti schianta il cervello – Recensione

Mr. Morfina: Mi sono iniettato questo film direttamente nelle pupille e, credetemi, il mio battito cardiaco non è mai stato così accelerato! “Mr. Morfina” (o dovrei dire “Novocaine”, se solo in Italia non amassero storpiare i titoli con la grazia di un chirurgo ubriaco) è una corsa sfrenata che non ti dà tregua nemmeno per deglutire!

💥 TRAMA? CHI SE NE FREGA! BASTA SPARARE! 💥

Nathan Caine (Jack Quaid) è un uomo qualunque con un problema particolare: NON SENTE IL DOLORE. MAI. Potrebbe schiantarsi con una moto in fiamme contro un tir e poi alzarsi fischiettando. Poi rapiscono la sua crush e BAM! – parte il massacro. Perché nessuno, e dico NESSUNO, tocca la sua dolce metà senza pagarla cara. E così parte una scia di proiettili, esplosioni, inseguimenti e cazzotti a velocità sonica.

Cosa funziona in Mr. Morfina

🔥 PERCHÉ QUESTO FILM È UN TRIP BESTIALE 🔥

JACK QUAID È UNA BESTIA INFEROCITA! Ma che gli hanno dato? Nitro liquida? È un incrocio tra John Wick e un giaguaro impasticcato. Salta, spara, ride in faccia alla morte. Un eroe d’azione con la faccia da bravo ragazzo e il cuore di un assassino con l’anima in fiamme.

AZIONE? NAH, QUESTO È UN INCUBO PIENO DI DINAMITE! Ogni scena è girata come se la cinepresa fosse posseduta da uno spirito del caos. Inseguimenti al cardiopalma, botte da orbi, slow-motion alla Matrix, esplosioni così esagerate che Michael Bay ha chiamato per dire “calmatevi”.

HUMOR NERO COME IL CAFFÈ ALLE 3 DI NOTTE! Questo film non si prende mai troppo sul serio e quando non ti sta scaraventando addosso un treno di violenza, ti butta in faccia battute così taglienti che rischi di farti male.

UNA REGIA DA MANICOMIO! Berk e Olsen hanno confezionato una giostra impazzita, un mix tra un videogame, un incubo lucidissimo e una puntata di Jackass con armi da guerra.

Perché non guardare Mr. Morfina

💀 MA ASPETTA, QUALCOSA NON VA…

Sì, ok, è un’esperienza estrema. Ma sapete qual è il problema? È SEMPRE LA STESSA STORIA! Abbiamo visto centinaia di film con il protagonista indistruttibile che si fa strada tra mille nemici senza battere ciglio. Ormai è un cliché grande quanto un’esplosione nucleare in un film di Hollywood. Un giorno qualcuno si ricorderà che gli eroi possono anche soffrire, ma non oggi.

E poi parliamo dell’adattamento italiano… MR. MORFINA??!? MA CHE CAVOLO DI TITOLO È? “Novocaine” aveva un senso. “Mr. Morfina” sembra il nome di un supercriminale con una laurea in farmacologia! Bravi, avete fatto sembrare un film adrenalinico un tutorial di farmacodipendenza. Complimenti!

💣 CONCLUSIONE: DROGATEVI DI QUESTO FILM (MA SOLO FIGURATIVAMENTE, EH!)

Questo non è un film, è un’esperienza sensoriale che ti scuote il sistema nervoso centrale. “Mr. Morfina” è velocità, violenza, follia, esplosioni e comicità in un cocktail micidiale che ti tiene incollato allo schermo. Ha difetti? Sicuro. È ripetitivo? Anche. Ma sapete cosa? NON ME NE FREGA NIENTE, PERCHÉ SONO ANCORA GASATO!

Ora scusatemi, vado a farmi una camomilla perché il mio cuore sta cercando di fuggire dal petto.

Il film è al cinema dal 27 Marzo con Eagle Pictures.

Regia: Dan Berk , Robert Olsen Con: Jack Quaid , Amber Midthunder , Ray Nicholson , Betty Gabriel, Matt Walsh , Lou Beatty Jr. , Evan Hengst , Conrad Kemp , Jacob Batalon , Dominique Maher , DeVille Vannik , Motsi Tekateka , Garth Collins , Tristan de Beer , Dylan Skews , Keeno Lee Hector , Maria Vos , Lance Elliot , Toni Jean Erasmus Anno: 2025 Durata: 110 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: Eagle Pictures