Minecraft – SteelBook (4K +Blu-ray) – Un cubo di metallo lucido… con dentro un film altrettanto squadrato – Recensione

1 settimana fa

Minecraft: Allora, mettiamo subito le carte sul tavolo: recensire un film come Minecraft in edizione 4K UHD + Blu-ray Steelbook è un po’ come valutare un whisky pregiato servito in un bicchiere di plastica IKEA. Ti chiedi subito: “Ma davvero serviva sto film?”, eppure il disco è arrivato, scintillante nella sua custodia metallica, e tocca guardarlo in faccia senza pietà.

 🎥La trama: una fanfiction da server privato

Qui non aspettarti Kubrick Nolan. La storia è quella tipica dei film cucinati per il pubblico family e per i fan dai 7 ai 12 anni. Un gruppo di improbabili eroi deve salvare il loro mondo cubettoso da una minaccia gigantesca – i soliti cattivoni guidati dall’Ender Dragon, roba epica solo sulla carta – e lo fa con coraggio, amicizia, qualche battuta che dovrebbe strappare sorrisi e una discreta dose di citazioni tirate fuori dal gioco.

In pratica: un’avventura lineare, con personaggi che hanno più profondità in skin che in psicologia. È il classico copione “mettiamo la licenza famosa e facciamo un film che non offenda nessuno”.

Merita la visione?

Se sei appassionato di Minecraft e ti basta vedere blocchi e Creeper muoversi per due ore, allora sì, ti diverti. È l’equivalente cinematografico di una partita in creative mode: colorato, leggero e senza reali conseguenze. Non odioso come certi adattamenti videoludici degli anni ’90 (sì, sto guardando te, Super Mario Bros.), ma neanche memorabile.

Se invece cerchi un film con anima, spessore o invenzione… lascia perdere. Questo qua è più vicino a un contentino per ragazzini che a un’opera capace di lasciare un segno. Una roba che in sala la guardi con i popcorn e dimentichi appena ti accendi la console.

📀✨Video – La perfezione (quasi) degli shader

Il passaggio in 4K HDR sta tutto nel contrasto: cieli più luminosi, cubetti d’erba che sembrano più verdi del prato del vicino, notti più buie e con quelle maledette torce che finalmente brillano con una potenza credibile. L’immagine resta sempre digitale fino al midollo – niente grana, tutto vetroso e pulito – ma qui il clean look funziona, perché stiamo parlando di un universo nato a pixel. Quindi, onestamente, meglio così.

Il dettaglio è chirurgico: persino il maialino a cubetti sembra avere spessore. E fidati: se ti fermi a fare lo screen-nerd frame per frame, noterai differenze anche rispetto allo streaming. Questa versione fisica pesta duro.

🔊💥Audio – Quando il Creeper esplode…

Le tracce Dolby Atmos (o DTS:X, dipende dal mercato, ma parliamo di roba seria) pompano bene: esplosioni, rumori di miniera e colpi di piccone hanno una dinamica degna di un action. I bassi affondano come TNT sotto i piedi, mentre i canali posteriori fanno lavorare ogni cubetto sonoro in movimento. Certo, i dialoghi restano un po’ “pulitini”, senza corpo, ma è la natura del film che è troppo family-friendly per suonare “sporco”. Nel complesso però l’impianto home theater ringrazia.

 📦❌Extra – Il lato oscuro della miniera

E qua cadiamo nel solito trabocchetto: le case di distribuzione ti impacchettano un metallo figo, magari con qualche art card o mini-poster, e poi sugli extra ti danno le briciole.

  • Documentari making-of: una roba tiepida da 15-20 minuti, dove cast e produttori ti raccontano quanto sia “magico” portare Minecraft al cinema. Okay, grazie, ma lo sappiamo.
  • Featurette sugli effetti: si limitano a mostrare blocchi digitali e motion capture come se fosse la cura del cancro.
  • Scene eliminate: due o tre forse dovrebbero essere divertenti, ma capisci subito perché le hanno tagliate: piatte come la mappa in creative mode.
  • Commento audio: presente, ma anonimo come un tutorial su YouTube.

Manca ciò che i fan veri si aspettavano: un contenuto serio che racconti l’impatto del gioco, interviste con Notch o Mojang (o almeno un approfondimento storico). Invece no: zero carne al fuoco. Alla fine restano belle solo la steelbook e il disco 4K.

🧱⛏️ BOX DI APPROFONDIMENTO – Il fenomeno Minecraft

Nato nel 2009 come piccola creatura indie programmata da Markus “Notch” PerssonMinecraft è diventato uno dei videogiochi più venduti della storia, roba da centinaia di milioni di copie. L’idea? Semplice e geniale: un mondo generato proceduralmente fatto di cubi, tutto da scavare, costruire e modellare.

Da lì è esplosa la mania: server infiniti, mod, youtuber che hanno costruito carriere miliardarie raccontando storie dentro il gioco, fino ad arrivare a mostri pop come Fortnite che hanno dovuto inseguirne la scia. Minecraft non è più solo un titolo: è un ecosistema, un po’ come Lego ma digitale. Il film vive quindi di rendita su questa eredità, sfruttando l’immaginario che milioni di fan portano nelle ossa.

✅💀Conclusione – Vale il colpo di piccone?

Se sei un collezionista malato di steelbook, questa edizione la metti sullo scaffale perché è lucida e fa scena. Tecnicamente i dischi sono ottimi: video e audio rendono giustizia e pompano forte. Però sul fronte extra è la solita tazza vuota: avrebbero potuto scavare in profondità, invece hanno fatto una buca superficiale giusto per dire “ecco qua, strumenti inclusi”.

Vuoi la verità nuda e cubettata? Compra se ti interessa la confezione o vuoi il film nella migliore resa possibile. Se invece conti sugli extra… ti ritrovi come uno che entra in miniera con il piccone di legno: dopo due colpi, si rompe.

