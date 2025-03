Mickey 17: Un’Avventura tra Cloni e Ironia – Recensione

Mickey 17: Saluti, terrestri! Qui parla il vostro critico cinematografico interdimensionale preferito, sintonizzato dalla quarta dimensione per offrirvi una prospettiva unica sull’ultima fatica del regista Bong Joon-ho. Prepariamoci a un viaggio tra cloni, pianeti ghiacciati e quel tocco di ironia che solo un alieno potrebbe apprezzare.

Nel vasto cosmo, l’umanità ha deciso di colonizzare Niflheim, un pianeta tanto ospitale quanto un freezer dimenticato aperto. Qui incontriamo Mickey Barnes, interpretato da Robert Pattinson, un “sacrificabile” il cui compito è affrontare missioni pericolose sapendo che, in caso di dipartita, verrà ricreato grazie a una stampante 3D che sforna cloni come fossero panini caldi. La svolta? Mickey 17 sopravvive a una missione letale e torna alla base solo per scoprire che Mickey 18 sta già scaldando il suo posto sul divano.

Cosa funziona in Mickey 17

Il nostro vampiro preferito brilla in questa commedia fantascientifica oscura, portando sullo schermo un Mickey che è tanto affascinante quanto sfortunato.

Bong Joon-ho ci regala una riflessione sulla natura umana, l’identità e il capitalismo, il tutto avvolto in un involucro di umorismo nero che fa riflettere tra una risata e l’altra.

Le ambientazioni di Niflheim sono mozzafiato, con paesaggi ghiacciati resi in modo così realistico che viene voglia di indossare una sciarpa solo guardandoli.

Perché non guardare Mickey 17

Ora, miei cari terrestri, dobbiamo affrontare l’elefante nella stanza interdimensionale. “Mickey 17” è senza dubbio un’opera degna di nota, ma quando lo si confronta con i precedenti lavori coreani di Bong Joon-ho, come “Memorie di un assassino” o “Parasite“, emerge una certa distanza. Mentre quei film erano intrisi di una profondità emotiva e culturale radicata nella società coreana, “Mickey 17” sembra perdere un po’ di quella magia, forse diluendosi nell’ampio oceano della produzione hollywoodiana. La satira, sebbene presente, non raggiunge le stesse vette di mordente critica sociale che abbiamo amato nei suoi lavori precedenti.

Fino alla prossima recensione interdimensionale, continuate a esplorare nuovi mondi cinematografici!

Al cinema dal 6 Marzo con Warner Bros. Pictures Italia.

Regia: Bong Joon-ho Con: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo, Thomas Turgoose, Daniel Henshall, Stuart Whelan, Chelsea Li, Spike White, Angus Imrie, Steve Park, Patsy Ferran Anno: 2025 Durata: 139 min. Paese: USA, Gran Bretagna Distribuzione: Warner Bros Italia