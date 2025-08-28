Material Love (Materialists): L’amore ai tempi della crisi: tra apparenze, disincanto e quel poveraccio che ti fa ancora battere il cuore.

🎬 Trama

Sono Anastasia Steele, quella della saga Cinquanta sfumature interpretata da Dakota Johnson, e suppongo che, come me, molti abbiano imparato a diffidare delle storie d’amore a prima vista. Nel Material Love di Celine Song, che riporta in scena la mia sosia Dakota in un ruolo più disilluso (ma sopraffino) di matchmaker tra élite e poveracci, l’amore sembra un investimento, una bilancia di bilanci, persino una fredda partita in borsa.

Lucy (Johnson) vive in un mondo dove amore e carta di credito si intrecciano più di quanto vorremmo ammettere: un’agenzia di matchmaking per ricchi seleziona partner come se fossero titoli azionari.

Paradossalmente, però, questa regina del matchmaking è divisa tra l’ottimo candidato finanziariamente solido, Harry (Pedro Pascal), “l’unicorno perfetto”, e il suo ex, il meno affidabile economically but deeply human John (Chris Evans), che alla fine si prende il cuore di Lucy, complici i sentimenti che nessuna Excel può prevedere.

💎 Cosa funziona in Material Love

Questo film non si limita a replicare il cliché romantico: lo smonta pezzo dopo pezzo, mostrando il lato oscuro e cinico del “materialismo sentimentale”. Non è un semplice Past Lives — qui la regia di Celine Song è un bisturi.

La narrazione è una commedia romantica camuffata da manuale d’istruzioni moderno: amore non è più solo passione e baci sotto la pioggia come in Notting Hill o discorsi strappalacrime alla Titanic, ma una gara a chi ha il portafoglio più pesante. Eppure, nelle crepe di questo mercato emotivo che sembra aver sostituito il batticuore con il codice IBAN, passa il messaggio che l’amore vero, quello imperfetto e sbilenco, può ancora spuntarla.

La scrittura è affilata come un originalissimo Bridget Jones versione “economicamente consapevole”, e la performance di Dakota Johnson è un capolavoro di ironia e vulnerabilità, come se la sua Anastasia Steele avesse finalmente imparato qualche trucco dal cinismo del mondo reale.

Pascal porta spessore a un modello di perfezione che non è odioso, ma tragico — un’elegante ferita a cuore aperto. E Chris Evans incarna l’“outsider” romantico, un poveraccio che a differenza di certi magnati ha il solo talento di far suonare le corde del cuore con un accordo stonato, ma autentico.

Tecnicamente il film è uno spettacolo di luci e ombre: perfetta fotografia, dialoghi calibrati come una partita a scacchi sentimentali e una regia che sembra dire: “Signori, l’amore non è più fiabe e rose, ma sopravvivenza e scelte.”

“Non siamo asset, siamo persone. Anche se, ammettiamolo, se il saldo fosse diverso forse potrei crederci un po’ di più.”

🥀 Perché non guardare Material Love

Se si cerca una fiaba, un valzer con ragnatele di api e farfalle, preparatevi a restare immensamente delusi. Qui non ci sono principesse o cavalieri con un castello da mantenere, ma uomini e donne che giocano a braccio di ferro con le aspettative sociali e i bilanci mensili.

Il film parla di come la società abbia trasformato l’amore in un algoritmo e una partita di prestigio, mettendo in discussione i vecchi miti romantici fino a farseli saltare in aria come nel La La Land finale.

Eppure, questa analisi lucida ed elegante può risultare fredda, quasi da manuale di psicologia spicciola per chi ama ancora credere nei baci sotto la pioggia come in Titanic.

🖤 Conclusione di Amanda, disillusa ma onesta

Ah, l’amore romantico… quel vecchio castello costruito con mattoni di zucchero filato e promesse scritte col pennarello indelebile sulle pagine di sceneggiature mai reali. Io, Amanda, ex regina dei contratti anodini e delle verità sotto pelle, sono qui per dirvelo senza veli: il mito dell’amore “da favola” è più fragile di un soufflé lasciato troppo a lungo nel forno della realtà.

Non serviranno fiumi di baci sotto la pioggia o dichiarazioni urlate da un balcone per salutare il vero amore: in un mondo dove anche le emozioni devono il conto alla banca, la “fiaba” si è trasformata in strategia, compromesso, magari una scelta sbilenca ma vera. Quindi sì, distruggo quel castello incantato costruito dai sogni zuccherati, quello che ci ha fatto credere che il “per sempre” si firmi con uno sguardo rimasto immacolato dal tempo.

Ma attenzione: non è il film a morire, è il mito che deve finire. E Material Love lo sa fare benissimo: ci mostra che l’amore vero è un casino, poco glamour spesso e anche economicamente modesto, ma tremendamente umano. Quindi, cari romantici incalliti, non disperate: il colpo al cuore resta, anche se a volte arriva con il portafoglio un po’ più leggero e un po’ di sarcasmo in più.

E questo sì che è un raffinato atto d’amore verso la nostra epoca.

🔍 Box: Analisi calibrata sui film che smontano il mito dell’amore romantico

Nel cinema contemporaneo, alcuni film decidono di dare una spolverata meno zuccherina alle narrazioni romantiche, rivelando l’amore per quello che spesso è: un equilibrio instabile tra desideri, delusioni e la dura realtà dell’esistenza quotidiana. Non è mai semplice demolire un mito tanto radicato come quello dell’amore eterno in scena, e poi proporre qualcosa di autentico e credibile, ma questi titoli ci provano con risultati affascinanti.

Blue Valentine ci immerge nel lento sgretolarsi di una storia d’amore, con sguardi crudeli e dolcezze infrante, rivelando come la stanchezza emotiva e le aspettative tradite possano dissolvere anche i sentimenti più veri. Il film mette l’accento su quanto sia labile il confine tra ciò che “volevamo” e ciò che “possiamo davvero tenere” nelle nostre mani.

In definitiva, questi film non negano l’amore, lo reinterpretano. Ci dicono che l’amore romantico, così come ce lo hanno venduto nelle favole, non è una formula magica né un porto sicuro: è un viaggio accidentato, spesso incompleto, ma comunque reale. Non sempre eterno, ma sempre capace di lasciare un segno profondo e umano.

Al cinema dal 4 Settembre con Eagle Pictures.

Regia: Celine Song Cast: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Anno: 2025 Durata: 116 min Paese: Stati Uniti Distribuzione (Italia): Eagle Pictures