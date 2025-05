Love Lies Bleeding – Il Pumping Iron dell’Amore Tossico [Recensione Blu-ray]

Scopri la recensione ironica e approfondita del Blu-ray di Love Lies Bleeding: un thriller romantico-psicotico muscolare firmato A24, con Kristen Stewart e Katy O’Brian. Analisi filmica, qualità video/audio e contenuti extra.

Trama

Nel deserto del New Mexico, sotto il sole cocente degli anni ’80 e tra le mura sudate di una palestra old-school, si consuma una storia d’amore… con la stessa delicatezza di un manubrio da 20 chili sulla punta del piede. Lou (una Kristen Stewart sempre più punk e sempre meno Bella Swan) è una ragazza solitaria, incastrata in una vita meccanica fatta di bilancieri e paranoie. L’incontro con Jackie (Katy O’Brian), una bodybuilder dal cuore grande e i deltoidi più grandi ancora, dà il via a una relazione tanto passionale quanto autodistruttiva.

Ma non siamo in un romanzetto Harmony tra squat e flessioni: qui entrano in gioco armi da fuoco, segreti di famiglia, scazzottate al neon e un padre-padrone interpretato da Ed Harris che sembra uscito da un western punk-noir. Amore, ambizione, crimine e una buona dose di acido (non solo lattico) si fondono in una parabola tossica dove ogni panca può diventare una ghigliottina emotiva.

Commento al film

Love Lies Bleeding è uno di quei film che non si accontentano di “sorprendere”: vogliono prenderti a cazzotti sul mento con stile. La regista Rose Glass (già disturbante e brillante in Saint Maud) firma un’opera che salta da un genere all’altro come un personal trainer sotto Red Bull: crime, revenge, noir, dramma psicologico e persino sprazzi di horror e fantasy.

La vera forza del film? Il coraggio di raccontare una storia d’amore queer che non ha bisogno di “giustificarsi” né di rientrare in etichette: è solo amor fou. E se il romanticismo diventa un’arma, qui è caricato a pallettoni.

Kristen Stewart gigioneggia con consapevolezza in un ruolo cucito su misura, mentre Katy O’Brian, con lo sguardo da cucciolo e la massa muscolare da panzer, buca lo schermo in ogni scena. È una storia che suda – letteralmente – e ti lascia con addominali emotivi doloranti.

Il Blu-ray di Love Lies Bleeding

Diciamolo chiaramente: non c’è un’edizione 4K italiana (per ora), ma il Blu-ray prodotto da Lacky Red fa il suo dovere come un culturista sotto steroidi – ma legali.

Video

L’immagine è nitida, contrastata, con quei toni caldi e saturi che ti fanno sentire in un videoclip anni ’80 diretto da David Lynch. Le luci al neon si stagliano sulle ombre come una crisi di coscienza sotto steroidi, con un livello di dettaglio sempre solido anche nelle scene più cupe. Il quadro resta pulito, con grana cinematografica dosata con cura e senza artifici.

Audio

La traccia originale inglese è un piacere per le orecchie, soprattutto grazie al mix DTS-HD Master Audio che fa esplodere ogni urlo, sparo e colpo di bilanciere come se fossi nel mezzo della palestra. L’italiano? Una buona traccia HD, senza infamia né lode, ma comunque ben centrata.

Contenuti Extra

Nulla da sollevare qui, purtroppo. L’edizione è muscolosa nella resa tecnica ma anemica negli extra. Nessuna featurette, commento o making-of. Solo il film, Trailer e un misero EPK di 43 secondi. Un po’ come un culturista senza cheat meal: efficiente, ma poco gustoso.

Conclusione

Love Lies Bleeding è una bomba queer muscolare che riesce a unire passione, delirio e sudore in un mix letale e magnetico. Il Blu-ray è la palestra perfetta per rivedere il film in qualità solida, anche se ci sarebbe piaciuto un po’ di backstage tra un allenamento e un omicidio. Ma hey, anche Schwarzenegger ha cominciato con la VHS.

Voto Cinefilo Brusco™ 💥

🎬 Film: 8,5/10 – Barra carica e cuore spezzato.

📀 Video: 8/10 – Grana, neon e tensione perfetti.

🔊 Audio: 7,5/10 – Il clangore del desiderio in DTS-HD.

📦 Extra: 4/10 – Manca solo la proteina.