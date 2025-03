La Stanza Accanto – Recensione del film in DVD

La Stanza Accanto: Un’Intima Riflessione sull’Amicizia e la Morte ora in DVD con Warner Bros.

La Stanza Accanto segna una svolta significativa nella carriera di Pedro Almodóvar, essendo il suo primo film interamente in lingua inglese. Vincitore del Leone d’Oro alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2024, il film è ora disponibile in formato DVD dal 27 febbraio 2025, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. Nonostante l’alta qualità del film, è un peccato che non sia stata realizzata una versione Blu-Ray, soprattutto considerando che, grazie a CG Entertainment, i maggiori classici del regista sono ora disponibili in questo formato.

Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton), due amiche intime durante la giovinezza che, a causa delle circostanze della vita, si sono allontanate. Ingrid è diventata una scrittrice di romanzi autobiografici, mentre Martha ha intrapreso la carriera di reporter di guerra. Dopo anni di separazione, le due si ritrovano in una situazione estrema ma stranamente amabile, che le costringe a confrontarsi con il loro passato e le scelte fatte.

Opera che esplora temi profondi come l’amicizia, la morte, l’arte e la vecchiaia. Almodóvar abbandona il suo tipico stile melodrammatico a tinte forti per adottare un approccio più sobrio e riflessivo, ambientando la storia in una New York formale e nevosa. Le interpretazioni di Moore e Swinton sono state ampiamente elogiate dalla critica; in particolare, Tilda Swinton offre una performance lodevole, incarnando perfettamente il personaggio di Martha. La critica ha apprezzato la capacità del film di trattare argomenti delicati con sensibilità e profondità, rendendolo un gioiello di malinconia.

La versione DVD presenta una qualità video soddisfacente, con una buona resa dei colori e dei dettagli. Tuttavia, l’assenza di una versione Blu-Ray limita l’esperienza visiva, impedendo agli spettatori di apprezzare appieno la fotografia curata da Edu Grau, che utilizza toni freddi e ambientazioni minimaliste per riflettere l’introspezione dei personaggi.

Il versante sonoro offre tracce audio in Italiano, Spagnolo e Inglese, con sottotitoli disponibili in Spagnolo, Italiano SDH e Inglese SDH. La colonna sonora, composta da Alberto Iglesias, accompagna delicatamente la narrazione, enfatizzando le emozioni senza mai sovrastarle. La qualità audio del DVD è buona, ma una traccia ad alta definizione disponibile su un supporto Blu-Ray avrebbe potuto offrire un’esperienza sonora più ricca e immersiva.

Purtroppo, l’edizione DVD di “La stanza accanto” non include contenuti speciali significativi. Considerando l’importanza del film e il suo successo critico, sarebbe stato auspicabile l’inclusione di interviste, dietro le quinte o commenti del regista per arricchire l’esperienza degli appassionati.

In conclusione è un film intenso e toccante che merita di essere visto. Tuttavia, l’assenza di una versione Blu-Ray e di contenuti extra nel DVD rappresenta una mancanza per i collezionisti e gli estimatori del cinema di Almodóvar.