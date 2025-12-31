La piccola Amélie – Un soffio di meraviglia che cade come pioggia su occhi nuovi -Recensione

La piccola Amélie: Maïlys Vallade e Liane-Cho Han ci invitano a guardare il mondo senza filtri, con lo stupore radicale di chi lo incontra per la prima volta: non per mostrarlo, ma per farlo sentire, come la pioggia sulla pelle. Tratto da la Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb.

Ci troviamo in Giappone, negli anni Sessanta, ma soprattutto ci troviamo dentro una percezione. Amélie è una bambina belga che vive i suoi primi anni in un mondo compatto e assoluto, dove ogni cosa sembra esistere in funzione del suo sguardo. Per molto tempo resta immersa in una sorta di silenzio primordiale, sospesa, finché il linguaggio e le sensazioni non irrompono all’improvviso.

È attraverso il corpo, i suoni, i sapori e il legame profondo con Nishio-san, la donna che si prende cura di lei, che Amélie comincia a fare esperienza del limite, della separazione, della perdita. Ogni scoperta è una conquista, ma anche una rinuncia. Crescere significa imparare che la meraviglia non è mai indolore.

Perché guardare La piccola Amélie

Ci troviamo in un luogo che precede il racconto stesso: prima della lingua, prima della memoria organizzata, prima dell’identità. La piccola Amélie comincia lì, in quella zona indistinta e potentissima in cui il mondo non è ancora stato addomesticato dalle parole.

Siamo in Giappone, ma potremmo essere ovunque. Siamo negli anni Settanta, ma il tempo è una variabile fragile. Amélie ha tre anni e guarda tutto come se fosse definitivo: il dolore, la gioia, il silenzio, il piacere. Non esiste gerarchia, non esiste distanza. Ogni esperienza è assoluta.

Il film segue questo sguardo con una coerenza radicale. Non lo traduce, non lo spiega, non lo rende “leggibile” per l’adulto: lo rispetta. Così facendo trasforma una biografia in una geografia emotiva. Belgio e Giappone non sono due identità da conciliare, ma due frequenze che abitano lo stesso corpo. L’integrazione non è una conquista culturale: è uno stato naturale, primario, non ancora politicizzato.

La piccola Amélie non è solo un film sull’infanzia, ma sull’atto stesso di nascere alla coscienza. Racconta come ogni conoscenza porti con sé una piccola ferita e come crescere significhi imparare ad accettare la pioggia senza smettere di amarla. Non chiede di credere alla magia, ma di ricordare quanto costa perderla.

La decisione più audace e più fragile di La piccola Amélie è restare interamente dentro la percezione infantile. Non come espediente narrativo, ma come etica dello sguardo.

L’animazione non illustra l’infanzia: ne assume l’instabilità, l’eccesso, l’assolutezza. I colori non rassicurano, vibrano. Le forme non chiudono, suggeriscono attraverso un tratto semplice.

E poi c’è la dolcezza. Non quella accomodante, ma quella rischiosa, che non teme di sembrare ingenua perché sa di essere esatta. La piccola Amélie osa essere gentile in un cinema che spesso confonde la profondità con il rumore.

È una storia piccola e radicale, che guarda il mondo con gli occhi di una bambina e restituisce tutta la luce e tutta la fragilità della scoperta di esistere. Uno sguardo che precede il giudizio, ancora libero dal peso del male, delle guerre, dei rancori, dei pregiudizi.

Come dichiarano le registe: l’obiettivo non è mostrare la pioggia, ma farla sentire.

Perchè non guardare La piccola Amélie

Spiazza il rifiuto del conflitto come motore narrativo. Non c’è progresso, non c’è arco, non c’è risoluzione. C’è una permanenza. Spiazza anche la voce narrante, così presente da diventare quasi un corpo ulteriore: non accompagna l’immagine, la invade, la guida, la costringe a restare fedele a una soggettività assoluta.

È un film che non media. O si entra, o si resta fuori. Chi ha smarrito la gioia dello stupore potrebbe fare fatica ad attraversarlo.

Conclusione

La piccola Amélie non è un film sull’infanzia, ma dall’infanzia.

Non la usa come metafora, non la addolcisce, non la trasforma in nostalgia. La prende sul serio. E in questo gesto raro restituisce allo spettatore adulto la possibilità di ricordare cosa significhi abitare il mondo senza filtri.

Non chiede consenso, ma disponibilità. E quando quella disponibilità arriva, La piccola Amélie resta.

Silenzioso. Ostinato. Necessario. E’ uno di quei film che si vorrebbero vedere in una sala piena di bambini, per ascoltare le loro reazioni e ricordare, attraverso di loro, ciò che siamo stati.

Curiosità

Il film è tratto da Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb, che da bambina ha realmente vissuto in Giappone. È la sua esperienza diretta a nutrire l’immaginario, i dettagli sensoriali, lo sguardo infantile che il film rielabora.

Ed è qui la scelta più elegante delle registe: Vallade e Han non cercano un’autenticità autobiografica, ma un’autenticità percettiva. Non raccontano “il Giappone che conoscono”, ma il Giappone così come viene assorbito da una bambina. Per questo La piccola Amélie non appare mai un film illustrativo né turistico.

La durata contenuta ( 75 minuti ) è una dichiarazione di poetica: l’infanzia non si spiega, si attraversa.

Le candidature ai Golden Globes e agli European Film Awards riconoscono proprio questo: un’animazione che non cerca l’universalità, ma la precisione.

Dopo la presentazione ad Alice nella Città, La piccola Amélie arriva nelle sale italiane dal 1° gennaio 2026, distribuito da Lucky Red

Regia: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han Anno: 2024 Durata: 77 min. Paese: Francia / Belgio Distribuzione: Lucky Red