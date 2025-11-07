L’accident de piano – Quando il dolore fa like – Recensione

L’accident de piano: Quentin Dupieux torna a giocare sul filo dell’assurdo e ci regala una satira feroce ma irresistibile del nostro tempo.

Tutto comincia a Parigi, città perfetta per chi vive di immagine, riflessi e like. Magalie, interpretata da Adèle Exarchopoulos, è una star dei social network con un dono, o una condanna, fuori dal comune: non sente dolore.

Ha costruito la sua fama mostrando al mondo ferite reali e prove di resistenza che la rendono una sorta di fenomeno da circo digitale. Ma dietro i filtri e i milioni di visualizzazioni, la sua vita è un teatro di solitudine e dipendenza dall’attenzione altrui.

Un giorno, durante una delle sue performance, un pianoforte cade, letteralmente, nella sua esistenza, provocando un incidente che la costringe a fuggire da tutto. Magalie si rifugia tra neve e silenzi in uno chalet di montagna, cercando di sfuggire al clamore che ha creato.

Ma anche lì, il dramma diventa spettacolo: l’agente servile Patrick Balandras (Jérôme Commandeur) le ronza intorno come un drone umano , mentre la giornalista Simone Herzog (Sandrine Kiberlain), più affilata di una penna e più spietata di un algoritmo, cerca di strapparle “l’intervista della vita”.

Fuori, la neve cade; dentro, il circo mediatico ruggisce. Tra ferite vere, bugie curate e un grottesco che cresce scena dopo scena, Magalie scopre che il dolore che non si sente… a volte è proprio quello che ti divora.

Una favola nera sulla società che applaude anche quando sanguini.

Cosa funziona in L’accident de piano:



L’accident de piano colpisce per la sua ironia tagliente e per la capacità di trasformare il grottesco in una forma d’arte. Dupieux gioca con i toni e con le nostre aspettative, mescolando umorismo nero e riflessione sociale con un ritmo sempre vivo.

Adèle Exarchopoulos, irriconoscibile, è il motore del film: intensa, disturbante, irresistibile, fastidiosa. In ogni scena riesce a incarnare l’ambiguità di un’epoca che applaude il dolore altrui come fosse spettacolo. La regia, visionaria e precisa, tiene tutto in equilibrio, tra follia e lucidità.

Dupieux non inventa un mondo assurdo: porta all’eccesso le dinamiche di una società già contaminata da influencer folli e da un pubblico che consuma tutto, anche il dolore, per intrattenimento. Fortunatamente, non è lo specchio totale della realtà, ma un riflesso deformato e acuto che ci costringe a guardarci dentro, ridendo e rabbrividendo insieme.

E poi Quentin Dupieux resta inconfondibile: bastano due fotogrammi per riconoscerne la follia elegante. Con “L’accident de piano” sposta il suo sguardo dal surreale al reale, mantenendo l’assurdo ma rendendolo più umano, più lucido.



Dai tempi di “Rubber”, “Wrong” e “Mandibules”, il regista ha sempre costruito mondi illogici ma coerenti, dove il nonsense diventa logica alternativa. Qui, però, il grottesco diventa satira sociale: la società dei social, del dolore esibito, dell’autenticità in vendita.



È come se Dupieux avesse deciso di suonare la follia in minore, spostandola dentro l’animo umano. Meno gag gratuite, più riflessione, ma senza rinunciare alla sua firma ironica, secca e straniante.

Risultato? L’accident de piano è un film che diverte e inquieta, una via di mezzo perfetta tra la leggerezza di Mandibules e la provocazione di Yannick. Dupieux rimane se stesso, ma con una nuova maturità: sempre folle, ma finalmente con qualcosa di profondamente vero da dire.

Perché non guardare L’accident de piano

Dopo una costruzione così brillante, il finale arriva un po’ troppo in fretta, quasi a voler tagliare corto quando la tensione è al punto giusto. Resta la sensazione che Dupieux avesse ancora qualche colpo da sparare, ma abbia deciso di lasciare lo spettatore sospeso.



Conclusioni



L’accident de piano è una commedia nera lucidissima, divertente e disturbante al punto giusto. Fa ridere e riflettere, mostrando quanto siamo disposti a tutto pur di non passare inosservati. Dupieux firma un film che non solo diverte ma mette a nudo, con eleganza e cattiveria, le nostre fragilità contemporanee. Un piccolo gioiello di ironia e follia che ti lascia un bel po’ di fastidio addosso.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 il film non h ancora una data di uscita in Italia.

Regia: Quentin Dupieux Cast: Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain, Karim Leklou Anno: 2025 Durata: 88 min Paese: Francia Distribuzione (Italia): in definizione