Karate Kid: Legends – Il ritorno della gru… e del dragone (recensito da Johnny Lawrence, quello vero) – Recensione

Karate Kid: Legends: Se pensavi che il karate fosse roba da nerd, aspetta di vedere cosa succede quando lasciano Johnny Lawrence fuori dal dojo. Spoiler: la birra è finita.

🥋 Trama

Tre anni dopo la sesta stagione di Cobra Kai, il mondo delle arti marziali è di nuovo in subbuglio. Li Fong (Ben Wang), giovane prodigio del kung fu, si trasferisce a New York con la madre e si trova subito invischiato in una rivalità con il campione locale di karate, Conor Day (Aramis Knight). In suo soccorso arrivano due leggende: Mr. Han (Jackie Chan) e Daniel LaRusso, pronti a unire le forze per allenare il ragazzo e insegnargli che “prima impara a stare in equilibrio, poi impara a dare calci”.

Tra pizze volanti, mosse segrete e archivi di saggezza del Maestro Miyagi, Li dovrà affrontare il torneo più importante della sua vita. E Johnny Lawrence? Beh, Johnny guarda e commenta… con una birra in mano e la solita invidia.

“Daniel-san, ricorda: chi lava la macchina, trova la saggezza. Chi la riga, trova Johnny Lawrence.”

🥊 Cosa funziona in Karate Kid: Legends

L’unione di due universi: Finalmente il franchise fa ciò che il multiverso Marvel può solo sognare: fonde il karate di Miyagi-Do con il kung fu di Mr. Han, in una danza marziale che fa sembrare la mossa della gru una passeggiata al parco.

Jackie Chan e Ralph Macchio: Vederli insieme è come mettere la salsa di soia sul sushi: non serviva, ma ora non puoi farne a meno. Ricorda a me il pesce crudo non piace.

Ben Wang: Il nuovo protagonista è credibile, energico e riesce a non farsi schiacciare dal peso delle leggende. E soprattutto non si lamenta mai di dover lavare la macchina.

Omaggio al Maestro Miyagi: Le scene d’archivio con Pat Morita commuovono anche il più duro dei sensei. “Colpire prima, colpire forte, nessuna pietà… ma ricordati di annaffiare il bonsai.”

Ironia e autoironia: Il film non si prende mai troppo sul serio, regalandoci momenti di meta-cinema e battute che solo chi ha visto tutte le stagioni di Cobra Kai può cogliere. Tipo: “Daniel-san, questa pizza non si mangia, si medita.”

Battute da vero Johnny: “Quando pensi di essere fuori dal dojo, ti ritrovi in una pizzeria Miyagi-Dough.” E fidati, nessuno sa quanto sia dura restare fuori quanto me.

“Il vero equilibrio? Trovare il telecomando senza alzarsi dal divano.”

🙈 Perché non guardare Karate Kid: Legends

Se pensi che il karate sia solo una questione di calci volanti e non di metafore sulla vita, questo film ti farà sentire come un Cobra Kai alla lezione di yoga.

Se ti aspetti un cameo di Johnny Lawrence in ogni scena, ti toccherà accontentarti di una fetta di pizza e di una battuta finale. “Io ero il vero protagonista, ma va bene così… almeno non devo lavare recinzioni.”

Se non ami i film dove i personaggi crescono, si perdonano e trovano l’equilibrio interiore… beh, forse è meglio che tu resti a lucidare la tua coppa del secondo posto.

“Due cobras nella giungla: uno uccide il leone più forte, l’altro una scimmia zoppa. Quale cobra vuoi essere? Io? Quello con la birra in mano.”

“Non sono nel film, ma almeno non devo lavare recinzioni.”

🐍🌱 Il cinema di formazione e la saga di Karate Kid

La saga di Karate Kid è la storia di tutti noi: si parte sfigati, si incontra un mentore improbabile, si impara a dipingere staccionate e si finisce a vincere tornei (o almeno a provarci). Dal primo film del 1984, diretto da John G. Avildsen (lo stesso di Rocky), il percorso è sempre stato quello del riscatto, della crescita e della ricerca di un equilibrio che va oltre il tatami.

Cobra Kai ha ribaltato i ruoli, mostrando che anche i “cattivi” hanno un cuore (e una dipendenza da birra). Karate Kid: Legends porta tutto questo a un nuovo livello, fondendo due tradizioni marziali e due filosofie di vita, senza dimenticare mai che “la miglior difesa è… una buona battuta”.

“Questa volta niente Eagle Fang. Ma se volete, vi insegno a dare calci alle pizze.”

🍕 Conclusioni

Karate Kid: Legends è il sequel che non sapevamo di volere, ma che ora non possiamo più togliere dalla nostra lista di film cult. Unisce generazioni, stili, pizze e arti marziali in un mix che fa bene al cuore e alle nocche. E se vi chiedete dove sia Johnny Lawrence, ricordate: “Non è importante essere il protagonista, l’importante è non farsi rubare la scena… o la pizza.”

“Quando pensi di essere fuori dal dojo, ti ritrovi in una pizzeria Miyagi-Dough.”

Il film è al cinema dal 5 Giugno con Eagle Pictures.

🥢Box: L’importanza del Maestro Kesuke Miyagi (Pat Morita) Il Maestro Kesuke Miyagi, interpretato dall’indimenticabile Pat Morita, è il cuore pulsante della saga. Più di un mentore, più di un sensei: è la voce della saggezza che ci ricorda che “prima impara a stare in equilibrio, poi impara a dare calci”. Le sue lezioni, riprese in Karate Kid: Legends tramite preziose scene d’archivio, sono ancora oggi il vero colpo segreto della saga. Senza di lui, Daniel sarebbe solo un venditore di auto con la fissa per i bonsai, e Johnny Lawrence… beh, Johnny sarebbe ancora a chiedersi perché la gru gli ha rovinato la carriera. Grazie, Maestro Miyagi: senza di te, il karate sarebbe solo una scusa per non fare i compiti. Karate Kid: Legends – “Wax on, wax off, pizza on, Johnny off.”

Regia: Jonathan Entwistle Con: Ben Wang, Jackie Chan, Ralph Macchio, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Aramis Knight, Wyatt Oleff, Shaunette Renée Wilson, Brian Kim, Leah Lewis Anno: 2025 Durata: 94 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: Sony Pictures (internazionale), Eagle Pictures (Italia)