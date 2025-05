Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! in 4K – Il calibro grosso della giustizia torna più nitido (e incazzato) che mai – Recensione

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!: “In questo mondo ci sono due tipi di uomini: quelli che sparano prima e quelli che fanno causa. Io preferisco risparmiare tempo.” — Clint Eastwood, mentre guarda il 4K di Dirty Harry senza batter ciglio.

Il mio nome è Harry Callaghan. Ma mi chiamano tutti “Dirty Harry”.

E adesso sono tornato in 4K Ultra HD. Che poi significa che potete vedere ogni goccia di sudore, ogni ruga di fastidio, ogni maledetta scintilla di giustizia negli occhi. Questa volta, però, non sto cavalcando il deserto (come nel Cavaliere Pallido), né vendicando anime dannate nel vento (come nel Texano dagli occhi di ghiaccio). Stavolta, sto facendo quello che so fare meglio: sguainare la 44 Magnum e ripulire San Francisco da un pazzo assassino chiamato Scorpio.

🎞️ IL FILM (per quei pochi che non lo hanno ancora inciso nella memoria)

Anno 1971. Il cinema cambia faccia. Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (Dirty Harry per chi vive fuori dall’ufficio denunce) trasforma il poliziesco in una preghiera carica di piombo, sussurrata in una città che puzza di corruzione e disperazione.

Io sono un ispettore che non ama seguire le regole, che ama parlare poco e sparare preciso. E contro uno psicopatico con mire da Charles Manson e la resistenza di un rospo in acido, serve proprio uno come me. No, non è un film gentile. Ma è una lezione su come fare cinema con due palle così e una regia di Don Siegel che sa dove colpire: allo stomaco e subito dopo, al cuore.

📀 IL 4K UHD: più nitido di uno sguardo prima dello sparo

La nuova edizione 4K distribuita da Warner è una goduria per veri duri. Niente DNR esagerato: la grana originale è lì, ferma come un sospetto sotto interrogatorio, e i colori hanno quel tono anni ’70 che ti fa sentire il tanfo di caffè bruciato e sigarette senza filtro.

I neri sono profondi, perfetti per quando entro nell’ombra e aspetto il momento giusto per uscire e sistemare le cose. Il dettaglio è talmente alto che potete quasi contare le rughe della mia fronte mentre mi chiedo: “Ti senti fortunato, bastardo?“

L’audio italiano è il classico mono restaurato, rispettoso della voce roca e ruvida che ha cresciuto intere generazioni. L’inglese è in DTS-HD Master Audio 5.1, perfetto per sentire il suono della .44 come se vi stesse sparando il vicino di casa.

🎁 GLI EXTRA: Roba che fa impallidire anche Scorpio (e pure il Dipartimento)

Se pensavate che il Texano avesse portato un bel carico di contenuti, preparatevi: Dirty Harry fa saltare il banco come una sparatoria in banca. Warner stavolta ha scoperchiato l’archivio, e non ci sono solo ragnatele e vecchi rapporti. Ecco il malloppo, più denso di un fascicolo della scientifica:

Commento audio del solito Richard Schickel: Parla di me come se fossi l’ottava meraviglia del mondo o un reperto da museo. E forse, dopo tutti questi anni, ha ragione su entrambe le cose.

Parla di me come se fossi l’ottava meraviglia del mondo o un reperto da museo. E forse, dopo tutti questi anni, ha ragione su entrambe le cose. “Dirty Harry: The Original” (SD, quasi mezz’ora): Il mio certificato di nascita cinematografico. Come sono passato dall’essere un’idea a diventare l’incubo di ogni feccia della città. Roba per chi vuole capire da dove arriva il tuono.

Il mio certificato di nascita cinematografico. Come sono passato dall’essere un’idea a diventare l’incubo di ogni feccia della città. Roba per chi vuole capire da dove arriva il tuono. NOVITÀ – “Generations and Dirty Harry” (HD, 6 minuti e spicci): Dicono che ho influenzato generazioni. Non mi sorprende. Qui spiegano perché i giovinastri di oggi dovrebbero ancora prendere appunti.

Dicono che ho influenzato generazioni. Non mi sorprende. Qui spiegano perché i giovinastri di oggi dovrebbero ancora prendere appunti. NOVITÀ – “Lensing Justice: The Cinematography of Dirty Harry” (HD, quasi 8 minuti): Un po’ di tecnica su come il grande Bruce Surtees ha dipinto questa città marcia con la luce giusta. Roba da artisti, ma con le palle.

Un po’ di tecnica su come il grande Bruce Surtees ha dipinto questa città marcia con la luce giusta. Roba da artisti, ma con le palle. Un bel po’ di faldoni su Eastwood (cioè, su di me, quando non indosso il distintivo e mi pettino i capelli): American Masters Career Retrospective: Clint Eastwood: Out of the Shadows (SD, quasi un’ora e mezza di analisi!) Clint Eastwood: The Man from Malpaso (SD, un’altra ora buona per capire da dove vengo) Clint Eastwood: A Cinematic Legacy – Fighting for Justice (HD, 17 minuti)

Perché dietro la Magnum c’è un uomo. O almeno così cercano di convincervi.

Galleria di Interviste: Attori, registi, critici, gente che c’era e gente che avrebbe voluto esserci. Ognuno con la sua versione. Io ho la mia: quella giusta. E qualche pallottola per confermarla.

Attori, registi, critici, gente che c’era e gente che avrebbe voluto esserci. Ognuno con la sua versione. Io ho la mia: quella giusta. E qualche pallottola per confermarla. “Dirty Harry’s Way” (HD, 7 minuti scarsi): Il mio metodo. Breve, conciso, efficace. Come una .44 Magnum sparata a bruciapelo.

Il mio metodo. Breve, conciso, efficace. Come una .44 Magnum sparata a bruciapelo. E il Trailer Originale (se lo scovate): Perché il primo avvertimento è sempre il migliore, anche se a volte a questi uffici marketing sfugge qualcosa.

Insomma, un interrogatorio completo. Non manca quasi niente, tranne forse un mandato firmato dal sindaco per ripulire tutto senza troppe scartoffie. Ma per quello, bastardi, c’è il film.

Conclusione

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! in 4K non è solo un restauro, è una resurrezione con la pistola in pugno. Ogni inquadratura grida giustizia, ogni battuta sa di pugno nello stomaco. Se siete amanti del cinema d’azione, questo è il manuale. E io sono il professore.

Dopo Il Cavaliere Pallido e Il Texano, questo è il mio modo di dirvi che le leggende non muoiono. Si guardano in 4K.