In viaggio con mio figlio – Recensione del film raccontata dal suo piccolo protagonista

In viaggio con mio figlio (Erza): Ciao! Sono Ezra. Sì, proprio io, il bambino del film. Ma oggi non sono solo un personaggio: sono anche un narratore curioso che rompe la quarta parete per raccontarti la mia storia.

Tutto inizia quando mio padre, Max (interpretato da Bobby Cannavale), decide di portarmi via per un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Non è proprio una vacanza programmata, ma è stata un’esperienza incredibile. Abbiamo riso, discusso e, soprattutto, ci siamo conosciuti meglio. È stato come un lungo gioco a due, dove ogni tappa era una nuova scoperta.

Cosa funziona in In viaggio con mio figlio (Ezra)

Nel film, ci sono anche mia mamma Jenna (Rose Byrne), il nonno Stan (Robert De Niro) e la nostra amica-agente Jane (Whoopi Goldberg). Ognuno ha il suo modo di vedere le cose, e a volte non si capiscono tra loro. Ma alla fine, tutti cercano di fare del loro meglio per me. È bello vedere come, nonostante le differenze, l’amore tenga unita la nostra famiglia.

Una delle cose più belle del film è che mostra come sia importante essere se stessi. Io sono autistico, e il film non cerca di cambiare chi sono, ma di mostrare come vedo il mondo. È stato bello vedere che le mie particolarità sono state rispettate e valorizzate. Il film mostra che, anche se siamo diversi, possiamo capirci e volerci bene.

Perché non guardare In viaggio con mio figlio (Ezra)

Ci sono stati momenti in cui il film rallenta un po’, soprattutto quando gli adulti parlano tra loro di cose complicate. Avrei preferito più momenti divertenti o avventurosi!

Alcune scelte narrative sembrano un po’ esagerate. Ma forse è solo perché gli adulti si complicano la vita. Come quando papà decide di partire all’improvviso. Mi sarebbe piaciuto essere più coinvolto nelle scelte che mi riguardano.

In viaggio con mio figlio è un film che parla di famiglia, di comprensione e di accettazione. È una storia che mostra come, anche se a volte è difficile capirsi, l’amore e la pazienza possono superare ogni ostacolo. E poi, è stato divertente vedere me stesso sul grande schermo!

Se vi piacciono le storie che fanno ridere, commuovere e riflettere, questo film fa per voi. E ricordate: essere diversi è una forza, non una debolezza.

In Italia il film è stato presentato in anteprima ad Alice nella città nell’ottobre 2024 e arriverà nei cinema italiani il 24 aprile 2025 con Bim Distribuzione.

Regia: Tony Goldwyn Con: Bobby Cannavale, Rose Byrne, William A. Fitzgerald, Robert De Niro, Vera Farmiga, Whoopi Goldberg, Rainn Wilson, Lois Robbins, Joe Pacheco, Jackson Frazer, Brian Donahue, Tess Goldwyn, Sophie Mulligan, Daphne Rubin-Vega, Ella Ayberk, Dov Davidoff, Greer Barnes, Tony Goldwyn, Geoffrey Owens, Myra Lucretia Taylor, David Marciano, Matilda Lawler Anno: 2023 Durata: 101 min. – Paese: USA Distribuzione: Bim Distribuzione