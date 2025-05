Il Cavaliere Pallido (4K UHD) – A Dio piacendo, il West torna a splendere – Recensione

Il Cavaliere Pallido: “Quando arrivi in una città con un cappello, un cavallo e una pistola, ti danno fastidio. Quando arrivi in 4K, brillano i tuoi speroni.” — Clint “Brusco” Eastwood

📀 IL CAVALIERE PALLIDO – 4K UHD (Warner Bros)

C’era una volta il West. Poi c’è stato Sergio Leone. E dopo, bè, ci sono stato io.

Nel 1985, decisi che era ora di ridare dignità al genere con Il Cavaliere Pallido: un western crepuscolare dove non c’è bisogno di urlare per farsi sentire. Basta un prete con la mira buona. Uno che non sbatte mai la porta. Perché non entra, si materializza.

E adesso, quasi 40 anni dopo, il 4K UHD tira fuori da quelle montagne tutto ciò che avevamo sepolto: oro, polvere e vendetta. Come un colpo ben piazzato, pum! — il restauro HDR10 lucida ogni scena come un revolver appena oliato.

🎬 Il Film (Breve trama per chi vive sotto una roccia)

Nelle montagne della California, una piccola comunità di cercatori d’oro viene oppressa da un riccone con più scagnozzi che capelli. Quando tutto sembra perduto, arriva lui, un predicatore solitario (il sottoscritto), che porta con sé una Bibbia, sei colpi e qualche conto in sospeso col mondo dei vivi. Il resto? Beh, è meglio che lo vediate con i vostri occhi — magari ben tarati a livello colore.

🌄 QUALITÀ VIDEO:

Oh, ragazzi… finalmente il grigio del West non sembra più marrone.

Grazie a un nuovo master 4K preso direttamente dal negativo originale, la fotografia spietata e naturale di Bruce Surtees torna a far male come un pugno nel costato.

I dettagli delle rocce, i volti arsi dal sole, le nuvole che minacciano pioggia o proiettili… ogni cosa respira. Altro che effetti digitali. Qui la CGI era fango vero e lacrime salate.

Color grading fedele e conservativo, grana cinematografica preservata — niente lifting digitale. È un film girato nel fango e deve vedersi come tale. E si vede dannatamente bene.

🔊 QUALITÀ AUDIO:

La traccia originale inglese DTS-HD Master Audio 5.1 ha il sapore della dinamite: asciutta, nitida, potente. I colpi di fucile risuonano con una secchezza da saloon. Il galoppo dei cavalli rimbalza tra i canali, e il vento gelido delle montagne ti entra nelle ossa.

L’italiano? Solo mono, come i western d’un tempo. Ma per nostalgia va bene anche così: il doppiaggio storico non delude e conserva la voce roca del sottoscritto (anche se nessuno riesce a doppiarmi veramente, neanche Dio).

🔫 EXTRA: TUTTO QUELLO CHE UN VERO UOMO VUOLE SAPERE (E FORSE ANCHE DI PIÙ)

Pensavate che il 4K de Il Cavaliere Pallido fosse solo polvere, cavalli e silenzi da duro? E invece no, figlioli. Questa edizione è talmente piena di extra che anche il mio revolver ha dovuto fare spazio nella fondina.

Ecco cosa troverete nel forziere, tra un colpo di fucile e un sorso di caffè nero come l’anima del Predicatore:

The Diary of Sydney Penny: Lessons from the Set (HD – 7:26)

Sydney Penny – sì, proprio la ragazzina che voleva sposarmi nel film – racconta la sua esperienza sul set. È tenera, nostalgica e ti fa quasi venire voglia di sorridere. Ma poi ti ricordi che sei il Cavaliere Pallido. E niente, torni a fissare l’orizzonte in silenzio.

Painting the Preacher: The Cinematography of Pale Rider (HD – 8:36)

Gente che parla di luci, ombre e inquadrature manco fossero dipinti del Rinascimento. Ma sai una cosa? Avevano ragione: ogni frame è una fucilata estetica. Se ti piace guardare un film come se fosse un saloon pieno di Rembrandt, questo è per te.

Gente che parla di luci, ombre e inquadrature manco fossero dipinti del Rinascimento. Ma sai una cosa? Avevano ragione: ogni frame è una fucilata estetica. Se ti piace guardare un film come se fosse un saloon pieno di Rembrandt, questo è per te.

Clint Eastwood: A Cinematic Legacy – Reinventing Westerns (HD – 17:36)

Un breve tributo a come ho preso il western, l'ho ribaltato come un tavolo da poker e ci ho lasciato sopra il mio cappello. Breve ma potente, come uno sparo al momento giusto.

Un breve tributo a come ho preso il western, l’ho ribaltato come un tavolo da poker e ci ho lasciato sopra il mio cappello. Breve ma potente, come uno sparo al momento giusto.

Eastwood Directs: The Untold Story (HD – 61:41)

Un'ora buona in cui i colleghi raccontano come dirigo. Spoiler: parlo poco, giro veloce, e nessuno osa chiedere una seconda ripresa. Si lavora sodo, si gira bene. Alla vecchia maniera.

Un’ora buona in cui i colleghi raccontano come dirigo. Spoiler: parlo poco, giro veloce, e nessuno osa chiedere una seconda ripresa. Si lavora sodo, si gira bene. Alla vecchia maniera.

The Eastwood Factor (HD – 98:27)

Un lungo documentario sulla mia carriera. Quasi due ore in cui capisci perché anche tua nonna ha un debole per me. Tra western, detective e un paio di film dove piango (quasi), è il mio curriculum in 4K.

Un lungo documentario sulla mia carriera. Quasi due ore in cui capisci perché anche tua nonna ha un debole per me. Tra western, detective e un paio di film dove piango (quasi), è il mio curriculum in 4K.

Insomma, questa edizione del Il Cavaliere Pallido non solo luccica come una pepita nel setaccio, ma ti regala anche ore di materiali extra, ideali per i fan veri e per chi vuole imparare a camminare lento ma fare paura. Se cercavate l’edizione definitiva, eccola: tosta, elegante e piena di munizioni.