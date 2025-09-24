I Peccatori in 4K UHD+Blu-Ray, la Recensione

I Peccatori: Il vampiro del deep South che ride in faccia a Hollywood. Dal 28 agosto 2025, Warner Bros. ha buttato alla porta un 4K che non chiede permesso e si prende tutto.

Mettiamola così: quando un disco frulla sul lettore e tira fuori i denti come “I Peccatori” in 4K UHD, non si fa altro che abbandonarsi al sangue bollente del vero cinema moderno. Preparati, questa non è una carezza: è una frustata sonora e visiva. Proprio come se Tarantino, giacca di pelle e sguardo di chi ne ha viste di notte, ti allungasse un whisky e sussurrasse: “Dal tramonto all’alba ti sembrava strano? Allora non hai ancora ballato con questi demoni del Sud.” Qui sotto trovi la recensione senza guantoni, col fare da vero Cinefilo Brusco.

😈 IL FILM: RYAN COOGLER FA IL SUO “DAL TRAMONTO ALL’ALBA”, MA COL BLUES

Quando uno come Ryan Coogler smette di contare le stanze nel Wakanda e riempie le notti del Mississippi con i suoi mostri, il risultato non può che essere uno schiaffo al torpore dell’horror americano. I Peccatori segue la doppia anima, in ogni senso, di Smoke e Stack, entrambi portati in scena da un Michael B. Jordan più sdoppiato della coscienza di Mr. Orange in “Le Iene”. La storia è roba tarantiniana: una juke joint sudicia, sangue, demoni, razzismo che serpeggia come nastro di proiettili nell’America degli anni ‘30.

L’anima pulp è lì, con un’aria da “non fate domande su quello che succede dopo mezzanotte, tanto non vi piacerebbe la risposta”.

Il cast morde forte:

Miles Caton regala un blues che ti scava dentro.

regala un blues che ti scava dentro. Delroy Lindo fa da vecchio lupo della notte, roba da Oscar.

fa da vecchio lupo della notte, roba da Oscar. Hailee Steinfeld e Jack O’Connell reggono la corda tra lascivia e maledizione.

Ti sembra “Dal tramonto all’alba”? Sì, ma con la fotografia di “The Hateful Eight” e una colonna sonora che picchia giù come la birra al bancone di Django.

“Giuro su questa notte, se torno vivo, la mia ombra balla per due.” Smoke Stack, I Peccatori



📀 VIDEO: UN 4K CHE TI SPUTA IN FACCIA LA PELLICOLA

Dimentica i Blu-ray stanchi e slavati. Questo 4K UHD è roba da reference: girato in 65mm e IMAX, master nativo 4K, codifica Dolby Vision che trasforma la notte più buia in una cartolina degna di un noir di vecchia scuola.

I dettagli sono affilati come il rasoio di Mr. Blonde: il sudore, la polvere, la trama delle giacche vedi tutto, porca miseria. L’aspect ratio balla tra il 2.75:1 widescreen e l’IMAX 1.78:1, facendo esplodere l’inquadratura nei momenti chiave, senza sconti o pigrizia di encoding.

Color grading ai limiti della perfezione: i rossi sembrano scorrere fuori dallo schermo, gli occhi dei vampiri brillano di un maledetto fuoco liquido contro neri da OLED vero. Non c’è digitale plasticoso o grana finta: tutto respira come cinema vero.

🔊 AUDIO: L’ATMOS ITALIANO METTE KO ANCHE L’INGLESE

Qui la sorpresa che fa urlare “finalmente!”: Dolby Atmos TrueHD anche per la traccia italiana (24bit). Altro che solito 5.1 risicato: ti ritrovi il locale sulle orecchie, ogni bottiglia rotta, ogni riff del Delta Blues che vibra nei mobili e nella pancia. Il mix è calibrato al millimetro: dialoghi puliti, botte nei bassi da far impallidire Rodriguez, effetti surround ovunque senza mai impastare la voce.

La versione inglese (16bit) mette il muso davanti come il vampiro Remmick al tramonto, ma stavolta l’italiano non ha nulla da invidiare. Un miracolo, visto cosa ci propina spesso Warner.

🎁 CONTENUTI EXTRA: NON SIAMO IN SVENDITA

Non c’è il solito “making of” stantio:

Dancing with the Devil: The Making of Sinners : 32 minuti di backstage sudato, genuino e nero pece.

: 32 minuti di backstage sudato, genuino e nero pece. Blues in the Night: The Music of Sinners : Un viaggio sonoro tanto sporco quanto necessario, 15 minuti con la chitarra tra i denti.

: Un viaggio sonoro tanto sporco quanto necessario, 15 minuti con la chitarra tra i denti. Thicker Than Blood: Becoming the Smokestack Twins , Spirits of the Deep South , Wages of Sin: The Creature FX of Sinners : Qui si mastica il vero, tra lore, trucco prostetico e folklore gotico.

, , : Qui si mastica il vero, tra lore, trucco prostetico e folklore gotico. Scene eliminate: Non solo tagli per far numero, ma pepite di narrazione.

Tutto localizzato come l’edizione estera. Nessuna presa per i fondelli.

🧛‍♂️ BOX: ALTRI PECCATI DA VEDERE (QUANDO I VAMPIRI SCENDONO SUL SUD)

Chi ama “I Peccatori” non può perdere:

Dal tramonto all’alba : la madre, il padre e il Santo Graal del modern-vampiro infognato nel bar.

: la madre, il padre e il Santo Graal del modern-vampiro infognato nel bar. True Blood : whiskey, tette, sangue e sud profondissimo.

: whiskey, tette, sangue e sud profondissimo. Intervista col Vampiro: vampiri, America e melodramma, ma con meno blues e più romanticismo.

🚦VERDETTO FINALE: UNA BOMBA ASSOLUTA

Se c’era bisogno di ricordare a tutti che il supporto fisico è ancora il king del videonoleggio da salotto, “I Peccatori” in 4K lo urlano con la voce roca e il pugno di ferro. Edizione imperdibile: video di uno splendore quasi blasfemo, audio italiano finalmente allo stato dell’arte, extra sostanziosi. Chi cerca compromessi può accomodarsi fuori dal locale. Questa edizione si prende il palcoscenico e non fa prigionieri.

Se vuoi collezionare solo il meglio, ficcati in testa questa frase: “Da noi, il sole non sorge mai per caso ma se hai questo disco, almeno la notte è spettacolare.”