Hidden Face – Un triangolo letale – Recensione

Hidden Face: Presentato durante la 23ª edizione del Florence Korea Film Fest il film diretto da Kim Tae-joon esplora il sottile confine tra passione e manipolazione.

Un video enigmatico, una donna svanita nel nulla e un uomo che precipita in un vortice di sospetti e inganni. Mentre cerca la verità, trova conforto tra le braccia di un’altra donna, in un gioco di seduzione che diventa sempre più ambiguo. I confini tra amore, desiderio e controllo si dissolvono, trascinandolo in un gioco di gelosia e ossessione senza esserne consapevole. La casa, costruita per essere un rifugio sicuro, si trasforma in un palcoscenico di tensioni erotiche e manipolazioni sottili, dove ogni carezza può nascondere un secondo fine, ogni sussurro può essere un inganno ed ogni specchio riflettere verità nascoste.

Cosa funziona in Hidden Face

Kim Dae-woo dirige un thriller psicologico che unisce tensione e sensualità in un intreccio ipnotico. La regia è meticolosa e immersiva, con un’estetica elegante che amplifica il lato seduttivo e inquietante della storia.

Le protagoniste, Cho Yeo-jeong e Park Ji-young, offrono interpretazioni intense e magnetiche, portando sullo schermo due figure femminili tanto affascinanti quanto enigmatiche. La loro chimica con il protagonista maschile, Song Seung-heon, è palpabile, e le loro interazioni vibrano di tensione emotiva e sottintesi. Le scene cariche di erotismo si intrecciano con il crescendo psicologico, rendendo ogni interazione un gioco sottile di potere e vulnerabilità.

Il film seduce e inquieta allo stesso tempo, trasformando il desiderio in un’arma e l’amore in un gioco crudele, dove nessuno è davvero al sicuro. La costruzione narrativa e la fotografia evocativa amplificano il senso di mistero e attrazione, mantenendo lo spettatore incollato allo schermo.

Perché non guardare Hidden Face

Alcuni spettatori hanno criticato le scene di nudo particolarmente intense, ritenendole eccessive e talvolta gratuite. Tuttavia, a mio avviso, queste sequenze non sono mai forzate, ma al contrario donano una carica emotiva potente e perfettamente integrata nella storia. Il regista ha saputo utilizzarle con intelligenza, rendendole funzionali alla tensione psicologica e alla complessità delle relazioni tra i personaggi.

Alcuni sviluppi narrativi potrebbero risultare prevedibili per chi è avvezzo al genere, e il ritmo, in alcuni momenti, si dilata più del necessario. Nonostante ciò, la regia raffinata, le interpretazioni intense e l’atmosfera carica di tensione riescono a mantenere alta l’attenzione fino all’ultimo fotogramma.

Hidden Face è un thriller psicologico sudcoreano diretto da Kim Dae-woo e uscito il 20 novembre 2024. Il film è un remake del thriller colombiano del 2011 La Cara Oculta. Ha riscosso un buon successo al botteghino, diventando il primo film coreano con classificazione R a superare 1 milione di spettatori nelle sale locali dal 2019.

Il film gioca con il concetto di specchi non solo come elementi fisici nella scenografia, ma anche come simboli di riflessi e illusioni psicologiche. Il film, ricco di colpi di scena e giochi di percezione, è stato girato in scenari affascinanti che amplificano l’intensità emotiva, tra luci e ombre che cambiano continuamente.

Inoltre, la scelta di inserire sequenze di grande intimità ha diviso la critica, ma molti ritengono che queste aggiungano una dimensione psicologica necessaria per comprendere il tormento interiore dei protagonisti. Un dettaglio che potrebbe non essere subito evidente, ma che arricchisce ulteriormente la trama, è il ruolo quasi invisibile che alcuni oggetti nella casa, come vecchi orologi e fotografie, giocano nel legare la storia al passato dei personaggi.

Presentato a Firenze alla 23ª edizione del Florence Korea Film Fest non ha al momento una distribuzione italiana.

Regia: Dae-woo Kim Con: Song Seung-heon, Yeo-jeong Jo, Jae-hyun Park, Park Ji-young, Park Sung-Geun, Byun Jung-hee, Park Yeong-jun, Lee Hye-ryeong, Yoo Ye-rin, Joo Ye-rin, Lee So-yeong, Go Na-yeong, Son Eun-ho, Se-Woong Yoon, Mun-Ho Seo, Shim Woo-sung, Noo-ri Oh, Mi-Kyung Cha Anno: 2024 Durata: 115 min. Paese: Corea del sud