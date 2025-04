Guida pratica per insegnanti – una commedia su un mestiere serio – Recensione

Guida pratica per insegnanti: Adèle Exarchopoulos, François Cluzet e Vincent Lacoste, navigano nelle vicende di un liceo della provincia francese.

Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix e Sofiane formano un gruppo affiatato e determinato di insegnanti in una scuola secondaria, pronti ad affrontare insieme un nuovo anno scolastico. A loro si unisce Benjamin, un giovane supplente alla sua prima esperienza, che si troverà presto faccia a faccia con le sfide della professione. Sarà proprio grazie al sostegno dei colleghi che scoprirà quanto sia ancora forte e vibrante la passione per l’insegnamento, nonostante le fragilità sempre più evidenti del sistema educativo.

Cosa funziona in Guida pratica per insegnanti

Il cinema francese ama raccontare la scuola: lo fa in maniera sociale, come nel caso de La Classe e lo fa affrontando la commedia, come in questo caso. D’altronde il mestiere serio (così la traduzione letterale del titolo francese del film) dell’insegnante è uno dei più importanti, ma probabilmente anche uno dei più diffusi in Francia.

Uno dei personaggi nel film dice: “Nessuno nasce con la vocazione (per l’insegnamento ndr)”, ma tutti i personaggi riescono a stabilire un rapporto, più o meno di successo, con i propri alunni: chi di complicità, chi di rispetto, chi di autorità.

Il pregio del film di Thomas Lilti è quello di tenere l’attenzione solamente sulle dinamiche di sopravvivenza degli insegnanti che navigano il mare dell’adolescenza improvvisando, attingendo risorse dove si può.

La tematica sociale, inevitabile in un racconto di questo genere, viene solo sfiorata, i problemi di altro tipo poco accennati. E’ una commedia lieve su di un mestiere importante.

Perché non guardare Guida pratica per insegnanti

A volte le traduzioni italiane dei titoli dei film stranieri riescono a cogliere il cuore del film. Come in questo caso, infatti, la pellicola è dedicata agli insegnanti, il resto latita un po’. Le difficoltà del mestiere stesso, che ad esempio anche nelle commedie italiane finiscono per emergere, qui vengono sorvolate, nell’ottica di dare probabilmente al film un’atmosfera di leggerezza, che però alla fine permette anche di ragionare.

Il film è in sala distribuito da Movies inspired dal 17 aprile.

Regia: Thomas Lilti Con: Adèle Exharcopoulos, François Cluzet e Vincent Lacoste Anno: 2023 Durata: 101 min. Paese: Francia Distribuzione: Movies Inspired