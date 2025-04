Florence Korea Film Fest 2025: i vincitori che ci hanno fatto sognare!

Florence Korea Film Fest 2025: Tra horror, azione e grandi emozioni: ecco i film che hanno conquistato giuria e pubblico nella 23ª edizione!

E anche quest’anno… the winner is! Dopo giorni di proiezioni mozzafiato, risate, brividi e storie indimenticabili, cala il sipario sulla 23ª edizione del Florence Korea Film Fest. Ma niente malinconia, perché è il momento più atteso: l’annuncio dei vincitori!

🏆 MIGLIOR FILM: “Handsome Guys” di Nam Dong-hyub

La giuria – capitanata da Andrea Diego Bernardini e composta da Lavinia Andreini, Pierfrancesco Bigazzi, Lorenzo Fantoni e Viola Giacalone – ha scelto di premiare questa scatenata commedia horror per il suo modo unico di mescolare i generi e giocare con le atmosfere tipiche del cinema occidentale. Dietro il sangue e le risate, il film lancia un messaggio profondo: il vero “mostro” non è sempre lo sconosciuto ai margini, ma può nascondersi proprio tra noi. Un mix irresistibile di ritmo serrato, interpretazioni di livello e una sceneggiatura affilata rendono Handsome Guys una perla da non perdere!

✨ MENZIONI SPECIALI:

Un applauso anche a 4PM di Jay Song e Hidden Face di Kim Dae Woo, che si sono guadagnati due menzioni speciali per la loro intensità e originalità.

🎟️ PREMIO DEL PUBBLICO:

Gli spettatori hanno decretato il loro trionfatore: Harbin di Woo Min-ho! Con un cast d’eccezione, il film ci catapulta nei primi del ‘900, tra cospirazioni e coraggio, mentre un gruppo di attivisti coreani lotta per la libertà contro il dominio giapponese. E per la sezione cortometraggi, il pubblico ha scelto Suzuki di Ahn Jung-min, una storia che ha lasciato il segno nel cuore degli spettatori.

Un gigantesco GRAZIE a tutta l’organizzazione che ha reso questa edizione indimenticabile! 💙 Ci vediamo il prossimo anno, pronti a tuffarci di nuovo nel meglio del cinema coreano nella splendida città di Firenze!