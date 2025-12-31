Father Mother Sister Brother – Il cordone non si spezza -Recensione

Father Mother Sister Brother: Jim Jarmusch guarda la famiglia quando smette di essere una scelta e resta solo un destino. Un legame che non scalda, non salva, ma tiene. Perché a volte si rimane uniti anche senza capirsi.

In Father Mother Sister Brother arriviamo dopo: dopo le grandi discussioni, dopo le occasioni perse, dopo le parole non dette. Jarmusch divide il film in tre capitoli, tre variazioni sullo stesso tema: la famiglia come legame inevitabile, spesso più resistente della voglia di capirsi.

Nel primo capitolo, ambientato negli Stati Uniti, in una zona fredda e periferica, due figli adulti raggiungono la casa isolata del padre anziano. Lo osservano, lo controllano, fingono normalità mentre pensano di dover essere più presenti… magari un’altra volta. Parlano poco, capiscono abbastanza, non risolvono nulla. Una visita di famiglia molto realistica.

Nel secondo capitolo ci spostiamo a Dublino, in Irlanda, nella casa elegante e rigida della madre, dove due sorelle si incontrano per un tè che diventa subito un esercizio di autocontrollo emotivo. Le frasi sono educate, i giudizi sottili, le distanze evidenti.

Nel terzo capitolo, ambientato a Parigi, due fratelli tornano nell’appartamento dei genitori dopo la loro morte. Qui la famiglia c’era, ed era presente e affettuosa, ma attraverso ricordi e oggetti emergono lati sconosciuti, cose mai raccontate. È il segmento più delicato: non parla di assenza d’amore, ma del fatto che anche nelle famiglie che funzionano non si conosce mai tutto.

Tre luoghi diversi, tre famiglie diverse, una conclusione chiara: la famiglia non sempre rende felici, ma difficilmente lascia andare.

Cosa funziona in Father Mother Sister Brother

In Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch racconta la famiglia senza idealizzarla. Non come rifugio né come trauma da risolvere, ma come dato di fatto. Qualcosa che esiste prima di noi e continua anche quando non sappiamo più bene perché.

Father Mother Sister Brother parte da un’idea semplice e scomoda: la famiglia non si sceglie. Non si scelgono i ruoli, il linguaggio emotivo, la distanza possibile. Padre, madre, sorella e fratello restano legati più per inerzia affettiva che per vera condivisione. Il conflitto è già passato; restano silenzi, incontri brevi, gesti minimi. L’assenza di condivisione non porta alla rottura, ma alla permanenza.

La regia è essenziale, priva di enfasi. Jarmusch non cerca empatia facile né spiegazioni psicologiche. Lascia spazio ai vuoti, a quelle pause che nelle famiglie dicono più delle parole.

Gli attori lavorano per sottrazione. Adam Driver rende bene l’idea di un figlio che resta per abitudine emotiva; Cate Blanchett costruisce un personaggio lucido e distante; Tom Waits porta con sé il peso del non detto, con naturalezza ruvida.

C’è anche un’ironia sottile, mai dichiarata, che nasce dall’assurdità delle dinamiche familiari. Si sorride spesso, ma con un retrogusto amaro.

Perché non guardare Father Mother Sister Brother

La stessa coerenza stilistica che rende il film riconoscibile può diventare un limite. Il ritmo è molto lento, a tratti più del necessario, e insiste su silenzi e attese anche quando il punto è chiaro.

I temi sono profondamente jarmuschiani e, per questo, non sempre sorprendono. Chi conosce il suo cinema ritroverà territori già esplorati, qui trattati con eleganza ma senza grandi scarti in avanti.

Anche la durata pesa: Father Mother Sister Brother è lungo e non sempre indispensabile nella sua estensione. È uno di quei lavori che si guardano con interesse, ma che difficilmente chiedono una seconda visione. Interessante, sì. Una volta basta.

Non è un film per chi cerca ritmo, svolte narrative o grandi catarsi. Qui non ci sono rivelazioni clamorose né riconciliazioni finali. C’è l’idea, piuttosto netta, che a volte capirsi non sia possibile e che l’unica opzione sia restare in ascolto.

Il Leone d’Oro assegnato a Father Mother Sister Brother premia un film che ha scelto la via più difficile: parlare della famiglia senza renderla rassicurante, senza semplificarla, senza offrirle una forma definitiva. Jim Jarmusch viene riconosciuto proprio per questa capacità di osservare il legame familiare come qualcosa che resiste anche quando la condivisione si assottiglia, quando le parole mancano e il senso si fa opaco.

Father Mother Sister Brother non consola e non spiega, ma riconosce, lasciando addosso una sensazione difficile da scrollarsi di dosso: a volte non siamo una famiglia perché ci capiamo davvero, ma perché non abbiamo mai imparato a separarci fino in fondo.

È da qui che nasce la richiesta implicita rivolta allo spettatore, la stessa che attraversa i personaggi del film: pazienza, attenzione, disponibilità al silenzio.

Un cinema fragile, imperfetto, profondamente umano, che non ti dice cos’è la famiglia ma te la fa sentire addosso, con tutte le sue stonature. Ed è proprio questo sguardo a includere anche famiglie presenti, affettive, capaci di stare insieme, senza trasformarle in modelli ideali: anche dove l’amore c’è stato, restano zone d’ombra, parti di vita mai raccontate, verità che emergono solo col tempo. Non perché il legame sia fallito, ma perché nessun legame è mai completamente trasparente. Jarmusch non cerca riconciliazioni rassicuranti, ma un riconoscimento più onesto: quello di rapporti che si comprendono per strati e che restano tali non per armonia perfetta, ma per memoria, abitudine e per quel cordone invisibile che, volenti o nolenti, continua a tenerci insieme.

Father Mother Sister Brother è uscito nelle sale italiane il 18 dicembre 2025, distribuito da Lucky Red. Vincitore del Leone d’Oro a Venezia 82.

Regia: Jim Jarmusch Con: Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling, Mayim Bialik Anno: 2025 Durata: 105 min Paese: Stati Uniti Distribuzione (Italia): Lucky Red