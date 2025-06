F1 – Il Film – Quando la Redenzione va a 300 all’Ora (e il Compagno di Squadra Pure) – Recensione

F1 – Il Film: Brad Pitt è il redivivo Sonny Hayes, io sono Joshua “Noah” Pearce e questa è la storia di come ho imparato a odiare, poi a sopportare, e forse perfino a rispettare il mio compagno di box. Spoiler: la vera curva pericolosa è la convivenza.

🏎️ Trama

C’è chi vive la vita un quarto di miglio alla volta, e poi ci sono io, Joshua “Noah” Pearce (interpretato dal sottoscritto, cioè Damson Idris), giovane talento della F1, costretto a condividere il box con la leggenda decaduta Sonny Hayes (alias Brad Pitt). Lui, “la più grande promessa mai realizzata” degli anni ’90, torna in pista dopo trent’anni di esilio e un curriculum di incidenti più lungo del regolamento FIA.

“In F1 il passato non ti insegue: ti sorpassa.”

Il nostro team, APXGP, è sull’orlo del fallimento e il boss Ruben Cervantes (Javier Bardem) ha la brillante idea di rispolverare Sonny per salvarci. Peccato che in Formula 1 il compagno di squadra sia la persona che più desideri vedere fermo nella ghiaia. Tra POV da tachicardia, sorpassi “alla Fast & Furious” e dialoghi che sembrano usciti da Rush (ma con più shampoo), la corsa alla redenzione è appena iniziata.

“In F1 la vera bandiera a scacchi è non strangolare il tuo compagno di squadra.” – Joshua Pearce

🎥 Cosa Funziona in F1 – Il Film

Riprese in Point of View: Joseph Kosinski ti mette letteralmente nel casco. Se non hai mai visto il mondo sfrecciare a 300 km/h, ora puoi farlo senza dover cambiare le gomme. L’adrenalina è servita, e il POV è così immersivo che rischi di chiedere il pit stop per andare in bagno.

Narrazione Avvincente: Il film cambia traiettoria più di una Red Bull in rettilineo, illudendoti di essere imprevedibile. In realtà, la storia è lineare come un giro di pista a Monza, ma il ritmo è così serrato che non hai tempo di accorgertene.

Personaggi sopra le righe: Sonny Hayes è il cowboy del volante, io sono il giovane leone pronto a mordere (o almeno a graffiare). La nostra rivalità è il vero motore della storia: “La vera curva difficile? Quella tra orgoglio e collaborazione.”

Realismo tecnico: Girato durante i veri weekend di gara, con piloti veri che fanno cameo. Finalmente un film dove la F1 non sembra Mario Kart.

Kate McKenna (Kerry Condon), la nostra ingegnera capo, è la donna che tiene insieme la baracca.

“In F1 il vero miracolo non è finire la gara, ma far funzionare la radio tra pilota e box.”

🛑 Perché Non Guardare F1 – Il Film

La trama è più prevedibile di un pit stop Ferrari sotto la pioggia: Si finge imprevedibile, ma alla fine va dritta come un DRS spalancato. Se cerchi il colpo di scena, qui rischi di addormentarti prima che arrivi.

Troppe citazioni da film di corse: Se hai visto Le Mans ’66 o Rush, potresti avere déjà-vu più spesso che in una safety car.

Sonny Hayes è talmente protagonista che quasi ti aspetti che la sua monoposto abbia il suo nome scritto a caratteri cubitali sul muso.

“Quando Sonny entra nel box, anche i cric si sentono vecchi.” – Joshua Pearce

🏆 Dalle Prime Corse a Oggi – Breve Storia delle Gare Automobilistiche

Dal vapore alla pole position: Le corse automobilistiche nascono nel 1878 con due veicoli a vapore che si sfidano per la gloria (e probabilmente per chi non esplodeva prima). Nel 1906 arriva il primo vero Gran Premio a Le Mans, e nel 1922 Monza diventa il tempio della velocità. La Formula 1 nasce nel 1946: da allora, il mondo si divide tra chi sogna la Ferrari e chi sogna di batterla. Oggi la F1 è una religione, e ogni pilota è un apostolo della velocità.

“Guidare una F1 turbo di tanti anni fa era come essere seduti sopra una cassa di dinamite.” – Mario Andretti

🚗 Il mondo delle corse al cinema – I film più famosi con le automobiline

Se pensate che le automobiline siano solo roba da scaffale della cameretta, il cinema vi smentisce con una grinta da pole position! Dai drammi familiari in salsa emiliana di Veloce come il vento (2016) – dove Stefano Accorsi e Matilda De Angelis si sfidano a colpi di GT e crisi esistenziali – alle follie pulp di Autobahn – Fuori Controllo (2016), con Nicholas Hoult e Felicity Jones che fanno sembrare le autostrade tedesche una pista di Mario Kart per adulti.

Non possono mancare i grandi classici internazionali: Le Mans ’66 – La grande sfida (2019) con Matt Damon e Christian Bale, la rivalità tra Ford e Ferrari che fa sembrare il traffico del GRA una passeggiata di salute; Rush (2013) di Ron Howard, dove Chris Hemsworth e Daniel Brühl trasformano la Formula 1 anni ’70 in una soap opera ad alto numero di ottani.

E per chi ama le corse con il sorriso, spazio a Hazzard (2005), dove la Generale Lee salta più ostacoli di un film di Fast & Furious. Senza dimenticare le corse pazze di La corsa più pazza d’America (1981) e i bolidi animati di Cars – Motori ruggenti (2006), dove le automobiline parlano, sognano e – diciamolo – guidano meglio di molti umani.

Dal dramma alla commedia, dal biopic alla pura adrenalina, il cinema delle corse è un pit stop obbligato per chi vuole sentire il rombo del motore anche seduto in poltrona. E ricordate: “La vera vittoria è arrivare alla fine… senza graffi sul telecomando!” 🏁

🏆 Conclusione

F1 – Il Film è come una pole position sotto la pioggia: rischioso, spettacolare, a tratti imprevedibile, ma alla fine sai già chi parte davanti. Se ami l’adrenalina, i POV che ti fanno sudare le mani e le rivalità da box, accendi il motore e goditi lo spettacolo. E ricordati: in Formula 1, il compagno di squadra è solo un avversario con lo stesso indirizzo email.

F1 – Il Film sarà al cinema dal 25 Giugno con Warner Bros.

Regia: Joseph Kosinski Con: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia Anno: 2025 Durata: 156 min Paese: Stati Uniti Distribuzione: Warner Bros. Pictures / Apple Original Films