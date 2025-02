Dog Man – Un mix di risate e azione – Recensione

Dog Man: Se pensi che i supereroi siano solo umani in calzamaglia, è ora di incontrare un cane poliziotto con il corpo di un uomo, il cuore di un eroe e una valanga di risate! Il nuovo film d’animazione della DreamWorks, è l’avventura scatenata che non ti aspetti! Scritto e diretto da Peter Hines, questo film farà scodinzolare tutta la famiglia!

La trama? Non aspettarti capolavori letterari, ma chi ha bisogno di Shakespeare quando c’è un super-cane che fa esplodere il crimine, salva il giorno e se ne va in giro a masticare ciambelle? Ogni minuto è un’avventura esilarante, con nemici pazzi e situazioni che ti faranno piegare in due dalle risate:

Dopo un misterioso incidente che lo ha trasformato in Dog Man, un cane poliziotto con il corpo di un uomo, il nostro protagonista si trova a combattere il crimine con le sue nuove sembianze. Con la lealtà e l’agilità di un cane e la forza e il coraggio di un umano, Dog Man è pronto a fermare i piani malvagi di Petey il Gatto. Insieme ai suoi fedeli amici, tra cui l’astuto Li’l Petey, Dog Man affronta una serie di avventure esilaranti e missioni completamente folli, dimostrando che anche un supereroe peloso può fare la differenza!

Se pensavi che nulla potesse sorprenderti, aspetta di vedere come ogni piano vada sempre storto!

Cosa funziona in Dog Man

Se sei un bambino (o un adulto con il cuore giovane), preparati a un turbine di risate! Il film ti catapulta in un mondo dove tutto è possibile: cani poliziotti che combattono gatti malvagi, colpi di scena che sfidano la logica e situazioni così assurde che non smetterai mai di ridere! È come tuffarsi in un cartone animato dove l’impossibile è la norma. I personaggi sono folli, i colori brillano e ogni scena ti travolge come una tempesta di allegria! Se ami l’umorismo spensierato e storie che non hanno paura di essere totalmente pazze, Dog Man è la tua risata assicurata!

Perché non guardare Dog Man

Se invece cerchi una trama profonda, riflessioni esistenziali o una visione sul lato umano del supereroismo, Dog Man non è il film che fa per te. La storia è semplice, le battute sono facili e ogni risata arriva da situazioni che sembrano fatte apposta per farti ridere senza pensarci troppo. Se cerchi qualcosa che stimoli la mente o ti faccia riflettere, Dog Man non è quello che fa per te.

Vero è che, se desideri un’ora di pura leggerezza, dove il tempo vola mentre guardi un cane poliziotto abbattere ogni regola della logica, preparati a un mare di risate! E come in ogni film d’animazione che si rispetti, il film non manca di una morale: ci insegna che, con gli amici al fianco, anche le sfide più difficili possono trasformarsi in un’avventura divertente e ricca di risate.

Spin-off di Capitan Mutanda – Il film e il secondo film dell’omonimo franchise. Al cinema dal 30 gennaio con Universal Pictures.

Regia: Peter Hastings Anno: 2025 Durata: 89 min. Paese: Stati Uniti Distribuzione: Universal Pictures