Companion (2025) – Recensione del 4K Ultra HD Blu-ray del film

Companion (2025): Benvenuti a un nuovo appuntamento de Il Cinefilo Brusco Consiglia, la rubrica in cui recensiamo film, edizioni home video e bug di sistema travestiti da drammi sentimentali. Oggi parliamo di Companion, ovvero: Black Mirror incontra Barbie e litiga con Ex Machina. Disponibile dal 17 aprile 2025 in formato DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD (+ Blu-Ray), anche in edizione Steelbook.

L’amore ai tempi dell’IA

Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) partono per un romantico weekend in baita. Lui vuole farla integrare con i suoi amici, lei cerca di non sembrare troppo stramba. Finché… BAM! Plot twist: Iris è un robot. Un robottone programmato per “soddisfare” Josh. Inizia così una vacanza in cui Alexa avrebbe più empatia e Siri meno ansia. Un’orgia di satira sociale, horror, distopia e amore tossico, confezionata con un tono tra il serio e il “ma anche meno”.

🎥 Qualità Video: Un 4K da manuale – Finalmente un disco che non ti mente

La versione 4K Ultra HD è una bomba visiva. Il codec HEVC/H.265 con HDR10 ti mostra ogni pixel della crisi esistenziale di Iris: dalle pupille digitali fino all’ultima goccia di disperazione sintetica. Tutto reso con colori intensi, neri profondi e una fotografia che urla “cyber depression”.

🔊 Qualità Audio: Atmosfera sonora avvolgente

Dolby Atmos-TrueHD in inglese che ti fa sentire ogni sospetto, ogni sospiro, ogni aggiornamento firmware della protagonista. Se invece vuoi sentire Iris che scopre la verità con un po’ più di pathos tricolore, c’è anche il Dolby Digital 5.1 in italiano. Insomma, la tua soundbar potrà finalmente lavorare per qualcosa di diverso da Netflix e la Champions League.

🎁 Contenuti Speciali: Dietro le quinte dell’IA

Niente making of da 90 minuti con gente che si abbraccia dicendo “è stato un viaggio meraviglioso”. Qui siamo minimalisti. Tre featurette che durano meno di un TikTok virale (circa 15 minuti totali), ma qualcosa te la dicono:

Companion: I Feel, Therefore I Am – Dove si cerca di dare una dignità filosofica all’essere un sexbot.

– Dove si cerca di dare una dignità filosofica all’essere un sexbot. Love, Eli – Focus sulla relazione tra Eli e la sua compagna robotica (perché evidentemente ce ne volevano due).

– Focus sulla relazione tra Eli e la sua compagna robotica (perché evidentemente ce ne volevano due). AI Horror – L’IA fa paura, ma anche no. Insomma, se Alexa ti spaventa, qui trovi pane per i tuoi circuiti.

Il Film: Un mix di generi ben riuscito

Companion è come quel tipo che ti invita a bere un vino naturale e poi ti racconta che è fatto col lievito selvatico raccolto in luna piena: ti incuriosisce, ti confonde, ma un po’ ti lascia anche interdetto. L’edizione 4K però è solida, ben realizzata e consigliata a chi ama i thriller distopici con contorno di nevrosi digitali.