Captain America: Brave New World – Il Falco mette le stellette, ma il disco 4K è più vuoto del mio bicchiere di Vodka – Recensione 4K

Captain America: Brave New World: La nuova era del Capitano a stelle e strisce arriva in una Steelbook da urlo, ma i contenuti speciali del disco 4K sono dispersi come i miei vecchi compagni del KGB. Disponibile dal 28 Maggio 2025.

Da! Sentite qui, compagni! Alexei Shostakov, il Guardiano Rosso in persona – o come mi chiamate voi, quel simpaticone con l’accento buffo – ha messo le sue manone callose su questa nuova diavoleria americana: il Blu-ray 4K di Captain America: Brave New World. E lasciate che ve lo dica, questo Sam Wilson che svolazza con lo scudo del vero Capitano mi fa venire il latte alle ginocchia! Nuovi Vendicatori, dice? Bah! Quando c’ero io, gli eroi avevano peli sul petto, non piume! Ma bando alle ciance, vediamo se questa scatola di latta luccicante vale i vostri sudati rubli… o euro, come dite voi capitalisti.

Dunque, questo film… Captain America: Brave New World, diretto da un certo Julius Onah (mai sentito nominare alla Lubianka, ve lo assicuro), è il seguito di quella scazzottata tra gentiluomini chiamata Civil War e continua le avventure di quel tizio, Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie), dopo che gli hanno appiccicato addosso lo scudo in quella serie TV, The Falcon and the Winter Soldier. Ora è lui il Capitano. Lui. Capite la mia perplessità? C’è un cast di facce più o meno note, come quel Danny Ramirez, una tale Shira Haas, Carl Lumbly che almeno ha la faccia da duro, e persino il Generale Ross, ora Presidente, con la faccia di Harrison Ford! E poi ritornano Liv Tyler e Tim Blake Nelson come il Capo. Ma dov’è la vecchia guardia, eh? Dove sono gli eroi con un passato glorioso come il mio?

“Scudo? Io preferisco pugno di acciaio sovietico in faccia di nemico! Ma questo… questo mal’chik con ali pensa di essere eroe?” – Il Vostro Devotissimo Guardiano Rosso (mentre cerca di montare un mobile IKEA con le istruzioni in svedese). Red Guardian

🛡️ La Steelbook e la Carta da Gioco (o da collezione, come dite voi)

Devo ammetterlo, la scatola di metallo, la Steelbook, è elegante. Robusta. Quasi sovietica nella sua solidità! Dentro, oltre ai dischi, c’è pure una card da collezione. Carina. Forse la userò per livellare il tavolo della mia dacia. Un bel soprammobile, non c’è che dire. Ma è il contenuto che conta, no?

📀 Analisi Tecnica del Pacchetto Combo (4K UHD + Blu-ray)

E qui la faccenda si fa… interessante. Hanno messo insieme un disco 4K e un Blu-ray normale. Vediamo come se la cavano questi ingegneri americani.

👁️‍🗨️ Video (Disco 4K UHD)

Sul disco 4K, dicono che i colori sono “vibranti e fedeli”. Da, da, i colori sono… sgargianti. Forse un po’ troppo per i miei vecchi occhi abituati al grigiore eroico della Madre Russia. Il contrasto è “ottimo”, i dettagli “molto nitidi”. Si vede ogni piuma sintetica di quelle ali ridicole di Wilson! Il movimento è “fluido”, e l’HDR è “ben calibrato”. Bah, propaganda occidentale per vendere televisori nuovi! Ma devo dire, ne plokho. Non male. L’immagine è tagliente come una lama di un coltello da lancio Spetsnaz.

🔊 Audio (Disco 4K UHD)

La traccia italiana, un Dolby Digital Plus 7.1, fa il suo dovere. Zvuk! Forte, come un orso siberiano che si sveglia dal letargo! I dialoghi sono chiari, anche quando questo novyy Kapitan dice sciocchezze patriottiche. Gli effetti sonori sono “immersivi”, ti fanno sentire in mezzo all’azione. Ma la vera musica per le mie orecchie resta l’Internazionale, non questi bum-bum americani! Comunque, per far tremare i vetri del vicino capitalista, va più che bene. Potente la traccia originale in HD.

🤦‍♂️ Contenuti Extra: Qui Casca l’Aliante!

E ora, compagni, la nota dolente. Dolentissima! I contenuti extra sul disco 4K? NYET! Assenti! Vuoto! Come le promesse di un politico americano! Uno si aspetta commenti, dietro le quinte, interviste a questo Giancarlo Esposito che dicono faccia il cattivo… e invece? Polvere! Vogliono forse che compriamo il disco Blu-ray separato solo per qualche misero extra? Ma questa è speculazione bella e buona! Ma No, sto scherzando il disco blu è già incluso nella confezione.

Per fortuna, mi dicono che sul disco Blu-ray standard, quello meno “ultra”, qualche extra c’è. Forse un piccolo documentario su come lucidare lo scudo senza lasciare aloni? O un’intervista a Xosha Roquemore? Io volevo vedere la MIA storia, la storia di un Vero Eroe Rosso! Invece, ci tocca elemosinare briciole. Vergogna!

Da! Volete che il vecchio Alexei si sporchi le mani ancora di più con questa faccenda degli extra? Kharasho, va bene! Ma che sia chiaro: sto parlando del disco Blu-ray normale, quello per proletari, non di quel disco 4K da nababbi che si sono dimenticati di riempire! Quello, come ho già abbaiato, è vuoto come la testa di un politico occidentale dopo una cena di gala!

Allora, mi hanno sussurrato all’orecchio – spie che ho ancora in giro, sapete com’è, vecchie abitudini dure a morire – che su quel dischetto blu meno pretenzioso, qualche scarto di lavorazione ce l’hanno buttato. Vediamo un po’ cosa offre la mensa…

🤦‍♂️ Contenuti Extra (SOLO SU BLU-RAY, SIA CHIARO!): Un contentino per la plebe

E qui, compagni, la faccenda si fa… leggermente meno desolante, ma non aspettatevi la collezione completa delle opere di Lenin, eh! Sul disco 4K, ripeto per chi ha le orecchie foderate di prosciutto capitalista: NYET! NIENTE! ZERO! Ma sul Blu-ray standard, quello che probabilmente vi rifileranno a meno che non siate dei paperoni con l’impianto da cinema in casa, pare ci sia qualcosina. Analizziamo questa elemosina:

“Dietro le quinte del film” : Ah, il classico “come abbiamo fatto finta di salvare il mondo questa volta”. Probabilmente vedremo Anthony Mackie che si lamenta della tutina attillata e Harrison Ford che borbotta cercando il suo caffè. Magari ci fanno vedere qualche trucchetto con il filo da pesca per far volare questo nuovo Capitano. Spasibo, grazie tante.

: Ah, il classico “come abbiamo fatto finta di salvare il mondo questa volta”. Probabilmente vedremo che si lamenta della tutina attillata e che borbotta cercando il suo caffè. Magari ci fanno vedere qualche trucchetto con il filo da pesca per far volare questo nuovo Capitano. Spasibo, grazie tante. “Intervista a Julius Onah, il regista” : Un certo Julius Onah che spiega la sua “visione artistica”. Scommetto che parlerà di “temi profondi” e “personaggi complessi”. Io vedo solo gente in calzamaglia che si mena. Ma forse sono io che sono troppo vecchio stile.

: Un certo che spiega la sua “visione artistica”. Scommetto che parlerà di “temi profondi” e “personaggi complessi”. Io vedo solo gente in calzamaglia che si mena. Ma forse sono io che sono troppo vecchio stile. “Focus sui personaggi principali, incluso Sam Wilson” : Oh, che emozione! Un bel primo piano su Sam Wilson e la sua nuova divisa. Magari ci raccontano il trauma infantile che l’ha portato a raccogliere uno scudo altrui. E gli altri? Quel Danny Ramirez che fa il nuovo Falco, o la spilungona Shira Haas . Ci diranno quanto sono “entusiasti” di far parte di questa grande famiglia di super-cosi.

: Oh, che emozione! Un bel primo piano su e la sua nuova divisa. Magari ci raccontano il trauma infantile che l’ha portato a raccogliere uno scudo altrui. E gli altri? Quel che fa il nuovo Falco, o la spilungona . Ci diranno quanto sono “entusiasti” di far parte di questa grande famiglia di super-cosi. “Scene eliminate” : Ecco, questo potrebbe essere interessante! Di solito tagliano le parti migliori, quelle dove magari il Guardiano Rosso fa una comparsata a sorpresa e sistema tutti! O più probabilmente, tagliano le scene dove la logica va a farsi un giro. Vedremo.

: Ecco, questo potrebbe essere interessante! Di solito tagliano le parti migliori, quelle dove magari il Guardiano Rosso fa una comparsata a sorpresa e sistema tutti! O più probabilmente, tagliano le scene dove la logica va a farsi un giro. Vedremo. “Galleria fotografica” : Fotografie! Che meraviglia! Immagino primi piani dello scudo, del costume, magari qualche scatto rubato dal catering. Utile come un manuale di spionaggio scritto da una spia che si è fatta catturare al primo incarico.

: Fotografie! Che meraviglia! Immagino primi piani dello scudo, del costume, magari qualche scatto rubato dal catering. Utile come un manuale di spionaggio scritto da una spia che si è fatta catturare al primo incarico. “Commento audio opzionale”: Qui ci potrebbe scappare la risata. Il regista e magari qualche attore che farfugliano sopra le immagini, cercando di giustificare le loro scelte o raccontando aneddoti soporiferi dal set. Magari Harrison Ford si addormenta a metà. Potrebbe essere l’unica cosa davvero divertente.

Comunque, stando alle mie fonti (che, vi assicuro, sono più affidabili di un bollettino meteorologico di Mosca in inverno), pare che tutta questa “abbondanza” di contenuti speciali sul disco Blu-ray standard – e sottolineo, SOLO su quello, si aggiri intorno ai… preparatevi… circa 35-40 minuti in totale. Escluso il commento audio, ovviamente, che dura quanto il film, se avete il fegato di sorbirvelo.

Sì, avete capito bene. Poco più di mezz’ora di “approfondimenti”. Probabilmente 10 minuti di Mackie che fa stretching, 5 minuti del regista che guarda l’orizzonte con aria ispirata, qualche scampolo di scene tagliate che forse era meglio rimanessero tali, e il resto sono i titoli di coda degli extra stessi!

Una miseria, compagni! Una miseria spacciata per generosità! Ma cosa ci si può aspettare da chi pensa che mettere due stellette su un costume faccia un eroe? Bah! La prossima volta, per avere contenuti decenti, dovremo forse organizzare un picchetto fuori dagli studios? Con me in prima fila, ovviamente! Col mio scudo! Quello vero!

Capite, compagni? Ci danno queste briciole sul Blu-ray, come a dire: “Vedete? Qualcosa c’è!”. Ma sul disco 4K, quello che dovrebbe essere l’edizione deluxe, il non plus ultra per i vostri occhi affamati di pixel, c’è il deserto dei Gobi! Una presa per i fondelli bella e buona! Questa è economia di mercato al suo peggio!

Quindi, il mio giudizio non cambia: la Steelbook è bella, il 4K è tecnicamente valido, ma questa politica sugli extra è da fucilazione all’alba (metaforicamente parlando, s’intende… forse). Utilizzate il Blu-ray se proprio volete questi contentini, ma non aspettatevi un banchetto. Il vero banchetto, quello con caviale e vodka a fiumi, è un’altra cosa. E qui, di vodka, neanche l’odore.

🎬 Conclusione del Vostro Guardiano (leggermente irritato)

Allora, questo Captain America: Brave New World in Steelbook 4K merita i vostri soldi? Se siete fan di questi supereroi in calzamaglia che fanno a gara a chi ha il gadget più luccicante, e se la Steelbook vi fa battere il cuore come a me una parata del 9 Maggio in Piazza Rossa, allora da. Prendetelo. La qualità tecnica del disco 4K è buona, non posso negarlo.

Ma l’assenza di extra sul disco principale è un affronto! Un insulto a noi collezionisti seri! Compratelo per il film, per la scatola di latta fighetta e per la card. Ma preparatevi a una certa… frustrazione contenutistica. E ricordate: i veri eroi non hanno bisogno di ali per volare, basta un buon lancio del compagno!