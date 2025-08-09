Breve storia di una famiglia – Il thriller cinese che svela il buio dietro la perfezione – Recensione

Breve storia di una famiglia: Lin Jianjie propone un viaggio intenso nella Cina contemporanea, dove suspense e atmosfera svelano quanto buio si nasconda dietro una facciata perfetta

Siamo in una città cinese contemporanea, in quell’era successiva all’abolizione nel 2013 della storica misura introdotta da Deng Xiaoping nel 1979. La vicenda si muove tra scorci di Chengdu, Hangzhou e Pechino, dove vive Tu Wei (Lin Muran), quindicenne introverso, figlio unico di un padre biologo e di una madre ex hostess (Zu Feng e Guo Keyu).

Un banale incidente a scuola lo avvicina a Yan Shuo (Sun Xilun), compagno silenzioso e magnetico, che viene introdotto in casa e nella routine della famiglia. Da quel momento, il ragazzo sembra insinuarsi tra le crepe invisibili di un nucleo apparentemente armonioso, mettendo in moto dinamiche sotterranee di attrazione, gelosia e sospetto.

Cosa funziona in Breve storia di una famiglia

Il fascino del film nasce da una regia elegante e da un’impeccabile cura visiva, supportata dalla fotografia di Zhang Jiahao. La suspense si sviluppa lentamente, insinuandosi come una corrente sotterranea in un racconto dove ogni sguardo e ogni silenzio diventano indizi di qualcosa che sfugge alla piena comprensione.

Breve storia di una famiglia accompagna lo spettatore, lo cattura e, se lo si guarda accogliendolo pienamente, permette il privilegio di vivere una realtà diversa, in un contesto sociale distante, e di assaporarne le differenze.

Non indugia in riflessioni esplicite, ma solleva interrogativi profondi: quanto l’isolamento sociale influisce sulla crescita? Quanto un contesto rigido, che impone regole severe, può risultare frustrante? In quale misura incide il disagio di crescere in una famiglia che non abbiamo scelto? Quesiti che ci siamo posti tutti, naturalmente, ma che in questo film si accendono, si enfatizzano e trovano risposte diverse, o almeno amplificano la nostra consapevolezza.

E soprattutto: quanto nero può nascondersi dietro un’apparenza perfetta, come quella della famiglia osservata nel film?

Breve storia di una famiglia funziona anche come ponte verso la cultura cinese contemporanea: vederlo in lingua originale permette di coglierne le sfumature, il peso di certe pause e il tono che muta tra rispetto e tensione. Le espressioni facciali diventano un linguaggio a sé, ma sono i silenzi parlanti a imprimersi nella memoria, raccontando talvolta più delle parole stesse.

I personaggi sono sorprendentemente empatici: ciascuno si racconta in modo coerente e autentico, con un carattere definito che emerge nei dialoghi e nei gesti minimi, permettendo allo spettatore di sentirsi vicino a ognuno di loro, anche quando rimangono ambigui.

Come in Parasite di Bong Joon-ho, la storia denuncia le profonde differenze di classe e ciò che queste generano: desideri repressi, tensioni invisibili, piccoli atti di sopraffazione e fascinazione reciproca, fino a trasformare il contatto tra mondi lontani in un terreno instabile e potenzialmente esplosivo.

L’eredità della politica del figlio unico diventa una cornice invisibile ma costante, amplificando il senso di vuoto e di proiezione che i genitori riversano sul nuovo arrivato. Lin Jianjie riesce così a trattare temi universali come la differenza di classe e l’isolamento adolescenziale, dentro un contesto culturale preciso, senza mai perdere il controllo del tono.

Perché non guardare Breve storia di una famiglia

La freddezza stilistica e il rigore formale possono risultare alienanti per chi cerca un thriller con risoluzioni più esplicite o colpi di scena evidenti. Alcuni spettatori potrebbero percepire la storia come eccessivamente allusiva, con molte domande lasciate in sospeso e una tensione che permane più come atmosfera che narrativa.

Il controllo quasi chirurgico di Lin Jianjie sulla materia narrativa privilegia l’estetica e il sottotesto rispetto all’impatto emotivo immediato. Chi cerca azione o effetti emotivi evidenti potrebbe restare deluso.

Conclusioni

Breve storia di una famiglia è un debutto sorprendente e maturo: Lin Jianjie costruisce un thriller psicologico sottile, che coinvolge lo spettatore attraverso atmosfere dense, silenzi parlanti e tensioni domestiche nascoste. Il film non punta su colpi di scena rumorosi, ma sulla progressiva rivelazione di inquietudini e dinamiche familiari, lasciando un’impressione duratura e riflessiva.

Il film è al cinema da giovedì 31 luglio 2025, distribuito da Movies Inspired.

Regia: Lin Jianjie Con: Lin Muran, Sun Xilun, Zu Feng, Guo Keyu Anno: 2024 Durata: 99 min Paese: Cina / Francia / Danimarca / Qatar Distribuzione: Movies Inspired