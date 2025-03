Biancaneve (2025): Un remake incantato… ma senza incanto – Recensione

Biancaneve (2025): Abbiamo scomodato i Sette Nani per parlarvi del nuovo adattamento Disney in live action. Sentiamo cosa hanno da dirci.

I sette nani tornano (più o meno) per raccontare il loro punto di vista su Biancaneve (2025), il nuovo live-action della Disney che prometteva di reimmaginare la classica fiaba con una visione moderna. Tra cambiamenti narrativi, scelte stilistiche discutibili e un’assenza quasi totale della loro presenza, i nani cantano le loro perplessità: dalla mancanza del Principe all’assenza della magia originale, passando per nuove canzoni che non lasciano il segno e un’estetica brillante ma senz’anima. Un film che visivamente stupisce ma che lascia l’amaro in bocca, facendo rimpiangere l’incanto del classico del 1937.

Ehi-ho, ehi-ho, ma stavolta no!

(Coro dei Sette Nani)

Ehi-ho, ehi-ho, al cinema si andò,

Biancaneve nuova vedemmo, ma il cuor non ci toccò.

Brontolo:

“La nostra storia han cambiato, i nani han trasformato,

Con creature magiche in CGI ci han rimpiazzato.

L’inclusione han cercato, ma il bersaglio han mancato,

La nostra presenza sullo schermo ci è mancata.”

Mammolo:

“Biancaneve han scelto con diversità,

Ma la magia originale dov’è andata, ahimè?

La trama han modernizzato, il principe han trascurato,

Il romanticismo classico è stato dimenticato.”

Eolo:

“Le canzoni classiche non ci son più,

Melodie nuove, ma il cuore dov’è andato giù?

La nostalgia ci assale, il passato ci chiama,

Questa versione moderna non ci infiamma.”

Gongolo:

“Visivamente splende, su questo nulla da dire,

Ma senza la nostra allegria, cosa resta da gioire?

L’umorismo manca, la gioia si è persa,

In questa fiaba rivista, l’anima è diversa.”

Dotto:

“Le intenzioni eran buone, l’inclusività cercata,

Ma l’esecuzione lascia la fiaba snaturata.

La tradizione è importante, il cuore va ascoltato,

In questo remake, il senso si è smarrito.”

Cucciolo:

“Senza parole resto, il fiato mi manca,

Questa Biancaneve non è quella che incanta.

Il fascino antico è stato dimenticato,

In questa nuova versione, il sogno è svanito.”

Pisolo:

“Mi addormento presto, la noia mi coglie,

Questa Biancaneve non mi coinvolge.

Speravo in un sogno, in una fiaba eterna,

Ma questa versione mi lascia nella nebbia.”

(Coro dei Sette Nani)

Ehi-ho, ehi-ho, dal cinema usciam,

Con nostalgia nel cuore, la vecchia fiaba cerchiam.

Il film è al cinema da giovedì 20 Marzo con Disney.

Regia: Marc Webb Con: Rachel Zegler, Gal Gadot, Emilia Faucher, Andrew Burnap, Ansu Kabia, Colin Michael Carmichael, Luisa Guerreiro, Katie Hardwick, Dean Nolan, Jon-Scott Clark, Leon Ung, Gabriela Garcia, Misa Koide, Eddison Burch, Dujonna Gift, Joshmaine Joseph, Kathryn Akin, Alison Eager, Candy Ma, Charlie Man Evans, Charlotte Scally, Lukus Alexander, Philip Birchall, Stanley Duventru-Huret Anno: 2025 Durata: 109 min. Paese: USA, Germania Distribuzione: Walt Disney