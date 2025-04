Better Man: Oh buongiorno cari umani dalle orecchie fragili e i cuori pop, qui parla Nigel, la vostra scimmia cinefila di fiducia, direttamente dalle verdi colline di Londra Sud… o forse era il salotto di Robbie, chi lo sa? Oggi parliamo del 4K Blu-ray del film che ha il coraggio di mettere in musica una vita piena di highs (e pure parecchi hangover).

🎬 Il film:

Scritto e diretto da Michael Gracey, quello de The Greatest Showman, Better Man racconta la vera storia dell’unico uomo capace di rendere sexy l’autoironia: Robbie Williams. Ma dimenticatevi i biopic impolverati: qui ci sono i momenti bui, certo, ma anche una colonna sonora che fa tremare il pavimento, coreografie da West End e un Robbie (interpretato dal bravissimo Jonno Davies) che ti guarda dritto negli occhi e ti dice: “Sì, sono un casino. Ma canto da Dio.”

Se il genere biopic musicale ti ha stancato più di una compilation di “Greatest Hits” a volume massimo in autogrill, Better Man ti sorprenderà. Questo non è il solito “ascesa-caduta-rinascita” in slow motion: qui c’è uno Zemeckisiano colpo di scena emozionale, messo in scena da Michael Gracey con la stessa carica spettacolare di The Greatest Showman, ma con molta più autoironia, anima e sudore inglese.

Robbie Williams viene raccontato con un’irriverenza che flirta col surreale e fluttua tra il musical, il dramma e la satira da camerino post-concerto. È un film pop che si prende in giro quanto basta, che si mostra vulnerabile senza pietismo e che butta nel mix coreografie da West End, incubi da tabloids e colpi di genio registico.

💡 Top moment: la versione musicalizzata della depressione post-tour — roba da “Bohemian Rhapsody chi?”

🎯 Per chi ha amato Robbie e per chi l’ha snobbato: questo film è il suo dito medio elegante a chi non l’ha mai capito.

E indovina un po’? Ti ritrovi a cantare “Angels” prima dei titoli di coda.

🎥 Il 4K:

Oh, ragazzi. L’utilizzo dell’HDR 10 qui è roba da lucidare gli occhiali da sole anche se piove a Camden Town. I concerti sembrano girati in paradiso, i flashback ti fanno venire voglia di chiamare la tua ex e la fotografia è talmente curata che potresti stamparti ogni frame e appendertelo in cucina.

L’Atmos? Roba da scimmia: sembra che Robbie stia cantando sul divano di fianco a te, con un gin tonic in mano e zero pantaloni sia in Italiano che nella preferibile traccia inglese.

📦 Contenuti speciali:

Un paio di chicche mica male:

3 featurette (circa 6 minuti) che ti portano dietro le quinte come se stessi origliando dal camerino.

(circa 6 minuti) che ti portano dietro le quinte come se stessi origliando dal camerino. Interviste (oltre 30 minuti) con Robbie e la banda, tra cui Gracey, Alison Stedman e uno Steve Pemberton che è sempre una garanzia, anche se recitasse la lista della spesa.

(oltre 30 minuti) con Robbie e la banda, tra cui Gracey, Alison Stedman e uno Steve Pemberton che è sempre una garanzia, anche se recitasse la lista della spesa. E ovviamente il trailer, perché un po’ di hype non fa mai male.

🐵 Conclusione (a ritmo di britpop):

Se ti piace Robbie, il musical, la terapia emotiva con le luci stroboscopiche e l’idea che l’autoironia possa salvarti la carriera (e l’anima), Better Man in 4K è la tua nuova religione domestica.

Altro che film biografico. Questo è un One Man Show su disco.

E ricordate: “I’m loving angels instead”… ma in Dolby Atmos.

💿 Voto della scimmia: 9 scimmiette su 10 – con la coda che si muove a ritmo di Let Me Entertain You.